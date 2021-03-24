Найден «брат» небезызвестного памятника Алёнке: видео

На Украине, в Житомирской области (Украина) обратили внимание на нетипичный памятник солдату Отечественной войны, который напомнил пользователям арт-объект «Алёнка», ранее недолго простоявший в Нововоронеже Воронежской области.
Первоначально фотографию опубликовали в группе Facebook «Коростенский укрепрайон (УР№5)». «Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни», — гласила подпись под изображением (в настоящее время недоступна).
«Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи», «Это позор», — так прокомментировали изваяние возмущённые юзеры. Они заметили, что монумент никак не походит на образ реального бойца Красной армии. А также пользователей смутило то, что памятник своим наклоном напоминает о Пизанской башне.
Ранее уже сообщалось о памятнике «Алёнке», который был установлен в Нововоронеже, в декабре 2020 года. А также о том, какую неоднозначную реакцию он вызвал у пользователей сети.
Источник:
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А тут, судя по всему народный умелец выстругал и поставил с односельчанами. Такой монумент дорогого стоит, даже если он не соответствует некоему канону. И так лучше, чем голый постамент с табличкой. Спасибо, тому, кто сделал за память о погибших.