Найден «брат» небезызвестного памятника Алёнке: видео

«Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи», «Это позор», — так прокомментировали изваяние возмущённые юзеры. Они заметили, что монумент никак не походит на образ реального бойца Красной армии. А также пользователей смутило то, что памятник своим наклоном напоминает о Пизанской башне.





Ранее уже сообщалось о памятнике «Алёнке», который был установлен в Нововоронеже, в декабре 2020 года. А также о том, какую неоднозначную реакцию он вызвал у пользователей сети.