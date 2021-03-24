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Найден «брат» небезызвестного памятника Алёнке: видео

Найден «брат» небезызвестного памятника Алёнке: видео (1 фото)

Автор:
24 марта 2021 06:54
Сообщество : Искусство
Метки: Коростенский   Украина   алёнка   брат   видео   житомир   соцсети   укрепрайон   
1169
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На Украине, в Житомирской области (Украина) обратили внимание на нетипичный памятник солдату Отечественной войны, который напомнил пользователям арт-объект «Алёнка», ранее недолго простоявший в Нововоронеже Воронежской области.

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Метки: Коростенский   Украина   алёнка   брат   видео   житомир   соцсети   укрепрайон   
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4k
hairov Час назад
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367
Юрий 13 минут назад
Плохое сравнение. За эту жуткую "Аленку", народных денег миллион заплатили вроде как создателю и установщикам еще...

А тут, судя по всему народный умелец выстругал и поставил с односельчанами. Такой монумент дорогого стоит, даже если он не соответствует некоему канону. И так лучше, чем голый постамент с табличкой. Спасибо, тому, кто сделал за память о погибших.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Похоже с нашего обнулятора образ слепили. Не улавливаете портретное сходство?
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85
bobobo Час назад
А у Вас брата в Житомире нет?
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25k
blus bobobo 22 минуты назад
Я тож приметил...
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367
Юрий Час назад
Ну это село жешь... Какой-то местный умелец выстрогал из бревна. Может и вообще бесплатно или за копеечку какую... На произведение искусства это претендует не особенно.
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2k
Manul Юрий Час назад
Люди не умееня но всеравно памятник сделали. Как умели так и сделали. Не забыли. Ну а у вас типичное фашистское.. село сжечь.
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367
Юрий Manul Полчаса назад
Господи упаси... ))) Жечь никого и ничего не призывал. В смысле это село же ж... Там население порядка 500 человек. Как раз наоборот, это западенщина и памятник красноармейцу, пусть своими руками, оно даже мило...
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