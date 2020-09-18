"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"

Недавний призыв Европарламента признать поправки в Конституцию РФ недействительными и отменить их не застал пользователей соцсетей врасплох. Они уже поделились своим мнением, а что по поводу всего этого думаете вы?

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Задело данное заявление Европарламента даже тех, кто голосовал против поправок 0 Источник:

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Одна из основных поправок, из-за которой весь сыр-бор 0 Источник:

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На каждую новость всегда есть два противоположных мнения 0 Источник:

Закономерный вопрос. Пользователям соцсетей стало интересно, из-за чего все так переживают 0 Источник:

Если верить новостям, то можно сделать вывод, что некоторые принятые поправки уже отменили 0 Источник:

У кого-то даже началась "Паника на борту" 0 Источник:

Кто-то наоборот - спокоен как танк 0

Парламент еврозоны и его последние заявления 0 Источник:

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Л - логика 0 Источник:

А что по поводу всего этого думаете вы? 0 Источник: