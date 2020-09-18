"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"

Недавний призыв Европарламента признать поправки в Конституцию РФ недействительными и отменить их не застал пользователей соцсетей врасплох. Они уже поделились своим мнением, а что по поводу всего этого думаете вы?
Закономерный вопрос. Пользователям соцсетей стало интересно, из-за чего все так переживают
Если верить новостям, то можно сделать вывод, что некоторые принятые поправки уже отменили
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Встретил бы аффтыря этого высера на улице - берцы об харю измочалил бы! Х*есос кремлядский.
P.S. А Юдопарламент может идти нах. Независимо от отношения реального народа к "поправкам".
Но санкции-то почему-то не на какие-то счета кремлевские налагаются, а на страну в целом, то есть на народ. Получается, что они за нас не впрягаются, а очень даже наоборот :)
А то, что они на кремлевские счета руки не налагают говорит как раз вот о том, что эти ушлёпки с запада "деньги за это получают и кормятся из одного места" :)