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"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"

"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении" (16 фото)

Автор:
18 сентября 2020 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росии   жить в россии   обнуление   политика   поправки   реакция соцсетй   россия   
2441
16
Недавний призыв Европарламента признать поправки в Конституцию РФ недействительными и отменить их не застал пользователей соцсетей врасплох. Они уже поделились своим мнением, а что по поводу всего этого думаете вы?

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Метки: все о росии   жить в россии   обнуление   политика   поправки   реакция соцсетй   россия   
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"
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253
Nane First NameLast Полчаса назад
О боже, теперь целый пост о комментах платных кремлеботоксов.
Автор, ты смотри там не залижи жопу кое-кому
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71
Moon24 Полчаса назад
Европейцев нужно грубо и резко ставить на место , поясняя что они это кучка педерастов , наркоманов и обезьянок
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537
Shekhar Kapur 45 минут назад
На куй- это туда
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584
arcush 58 минут назад
Мерзкая погань очень забоялась, что его отправят в Гаагу. И очередной раз насрал российскому народу! Вор и убийца должен сидеть в тюрьме... Нет? Господа избиратели? Обнулем и простим? Мы старики.., да нам, что тенесист , что дзюдоист. Ну почему обязательно вор!?
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16k
ПаганецЪ Час назад
НАРОДОМ?

Встретил бы аффтыря этого высера на улице - берцы об харю измочалил бы! Х*есос кремлядский.
P.S. А Юдопарламент может идти нах. Независимо от отношения реального народа к "поправкам".
НАРОДОМ? Встретил бы аффтыря этого высера на улице - берцы об харю измочалил бы! Х*есос кремлядский. P.S. А Юдопарламент может идти нах. Независимо от отношения реального народа к "поправкам".
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4k
Владимир Час назад
О епт, хахлов вылезло то. Вас то как еб.т наша конституция? Сидите в своей свободной стране по самые уши и радуйтесь. Зима близко!
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2k
Феликс Дзержинский Владимир Час назад
Смотрю "истинные" патриоты подъехали.
Смотрю "истинные" патриоты подъехали.
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4k
Владимир Феликс Дзержинский 58 минут назад
Тебя поляки с грядок отпустили? Так займись делом,дрова заготавливай.
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2k
Феликс Дзержинский Владимир 56 минут назад
Смотрю, ты иудушка ещё тот.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"
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26k
Дмитрий Час назад
Нет но реально смех держава. У власти кучка олигархов. "Глубиный" народ имеют как хотят,хоть с теми же выборами. Но нет остаются ушлепки,которые там кому-то грозят
За вас идиотов впрягаются что бы счета заморозить у ублюдков. Нет кто-то еще не доволен. Ну кремлешлюхи то понятно они за это деньги получают кормятся из одного места. Но ведь есть и реальные людишки.
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4k
Владимир Бровеносец в потёмках 51 минуту назад
Ему за каждый комент 2% на коммуналку скидывают.
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1k
Бровеносец в потёмках Владимир 46 минут назад
Сильно много, ящетаю. Моим старикам - пенсионерам и то 50%
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8k
Денис Дмитрий Полчаса назад
Так ради Бога, морозьте у них счета.
Но санкции-то почему-то не на какие-то счета кремлевские налагаются, а на страну в целом, то есть на народ. Получается, что они за нас не впрягаются, а очень даже наоборот :)
А то, что они на кремлевские счета руки не налагают говорит как раз вот о том, что эти ушлёпки с запада "деньги за это получают и кормятся из одного места" :)
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9k
Трив Дмитрий 16 минут назад
Ну чего ты лаешь? В США не олигархи правят страной? В Британии не пожизненный ли олигарх у власти? Если ты Российский народ называешь людишками, то ты либо предатель, либо вообще не имеешь отношения к России и за 30 сребренников пишешь тут на ненавистном языке.
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1k
petia Дмитрий 16 минут назад
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35k
Нанук Паналык Час назад
"Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"
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4k
RomaXz 2 часа назад
Название неправильное. Не " реакция соцсетей", а "реакция ватников".
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25
aleks30 2 часа назад
Gavnopost
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Stan from Russia

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