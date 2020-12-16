Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом…

Когда заканчивается лето, дачники возвращаются в город. Вот только о животных, которых они приручили, почему-то забывают. Никому ненужные коты и собаки остаются в полном одиночестве, и часто умирают от голода и холода…
Анна Куляева поделилась с нами историей о несчастном коте, которого тоже бросили умирать на даче. Когда девушка впервые увидела питомца, она не поленилась написать в чат, где собрались все дачники, и поинтересоваться, кто оставил животное, но никто не признался в содеянном.
Кот был голоден до такой степени, что с жадностью уплетал чёрствый хлеб. Аня понимала, что МУРлыка ещё недавно был домашним, но его оставили умирать голодной смертью. Один из его нижних клыков был сломан, а верхний сильно искривлён. И травму бедняга явно получил от человека…
Семья девушки тоже планировала уезжать в город. Кот, словно почувствовав, что вот-вот лишится последнего шанса спастись, побежал за машиной, громко мяукая. Так он уговаривал людей забрать его с собой. Конечно, сердце девушки не выдержало и она не смогла бросить питомца. Кстати, в машине малыш вёл себя на удивление тихо.
Ане было настолько жаль кота, что она хотела оставить его у себя, но у мужа, к сожалению, сильная аллергия на кошек. Но девушка всё равно не бросила МУРлыку, поселив его на балконе. Затем она стала раздумывать о том, что делать с животным дальше.
Ане было настолько жаль кота, что она хотела оставить его у себя, но у мужа, к сожалению, сильная аллергия на кошек. Но девушка всё равно не бросила МУРлыку, поселив его на балконе. Затем она стала раздумывать о том, что делать с животным дальше.
К счастью, в судьбу кота вмешались неравнодушные люди. Соседка Ани предложила коту лоток и тёплый домик, а её друзья, знакомые и даже совсем незнакомые люди начали писать посты в социальных сетях о пристройстве животного!
И чудо вскоре случилось! На один из постов откликнулась замечательная девушка, которая согласилась подарить настрадавшемуся коту дом и любовь. Сейчас питомец живёт у неё.
И чудо вскоре случилось! На один из постов откликнулась замечательная девушка, которая согласилась подарить настрадавшемуся коту дом и любовь. Сейчас питомец живёт у неё.
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Метки: интересное история коты спасение
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От этого наверное..
Так коты и пропадают. Показалось ей..