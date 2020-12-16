Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом…

Семья девушки тоже планировала уезжать в город. Кот, словно почувствовав, что вот-вот лишится последнего шанса спастись, побежал за машиной, громко мяукая. Так он уговаривал людей забрать его с собой. Конечно, сердце девушки не выдержало и она не смогла бросить питомца. Кстати, в машине малыш вёл себя на удивление тихо.



Ане было настолько жаль кота, что она хотела оставить его у себя, но у мужа, к сожалению, сильная аллергия на кошек. Но девушка всё равно не бросила МУРлыку, поселив его на балконе. Затем она стала раздумывать о том, что делать с животным дальше.