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Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом…

Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом… (4 фото)

Автор:
16 декабря 2020 06:11
Метки: интересное   история   коты   спасение   
1453
4
Когда заканчивается лето, дачники возвращаются в город. Вот только о животных, которых они приручили, почему-то забывают. Никому ненужные коты и собаки остаются в полном одиночестве, и часто умирают от голода и холода…

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Метки: интересное   история   коты   спасение   
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13k
vikklu 2 часа назад
Какой же гадиной нужно быть, чтобы бросить кота умирать зимой...
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3k
Сергей 8 минут назад
Люди почему то давно превратились в скотов.. Не ведали в детстве ни отцовского ремня, ни боли, ни холода ни голода в студенчестве..
От этого наверное..
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9k
Леонович 9 минут назад
Тож пришли проситься мне в дом.
Тож пришли проситься мне в дом.
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30k
Лесли 🥰 38 минут назад
Пусть у всех дачников гребанных, никогда не будет урожая! Суки! Ибо зае*бали бросать животных, скоты позорные!
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732
Квантовый_слесарь_82 42 минуты назад
Вы нахуа кошку спи@дили?
Так коты и пропадают. Показалось ей..
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4k
hairov 58 минут назад
Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом…
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57k
Опиум для народа Час назад
Можете минусить,но хороший кот себе добычу найдёт,тем более на дачах,где мышковать им сам кошачий бох велел. Другое дело,если этот кот домашний ох"евший,привыкший к халяве. А к халяве они привыкают быстро.
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shyrik Опиум для народа 54 минуты назад
Кто бы говорил, про халяву…
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