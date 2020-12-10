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Необычная демонстрация способа упаковки мяса в снимках 1939 года

Необычная демонстрация способа упаковки мяса в снимках 1939 года (8 фото)

Автор:
10 декабря 2020 20:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1930-е   интересное   история   старые фото   сша   упаковка   
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В 1930-х годах производство быстрозамороженных продуктов считалось в США перспективной отраслью, однако тогда еще не существовало подходящего способа упаковки таких продуктов для долгосрочного хранения. Одна компания решила эту проблему с помощью латексного шара и продемонстрировала новый процесс на симпатичной девушке. Почему — непонятно, но кадры интересные.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1930-е   интересное   история   старые фото   сша   упаковка   
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5  комментариев
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16k
бат св 2 часа назад
а на третьей снизу внезапно пакет раздуло: она пернула чтоле?
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Что то это сильно напомнило шоу Елены Малышевой
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23k
семён 2 часа назад
Кто считает, что это рыба- пусть первый бросит в меня камень.
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1k
Kariya 2 часа назад
Беспокоюсь за судьбу девушку
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3k
schmubu Kariya 16 минут назад
да. она уже умерла.
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