Необычная демонстрация способа упаковки мяса в снимках 1939 года

В 1937 году французский ученый Морис Пьеттр приехал в США на конференцию по пищевой промышленности, где рассказал о новом упаковочном материале, который на тот момент испытывали во Франции для хранения замороженного мяса. Речь шла о латексе — чистом натуральном каучуке, который изменили ровно настолько, чтобы его можно было обработать. Идея пришлась по душе компании Dewey and Almy Chemical Co. из Кембриджа, штат Массачусетс, которая уже работала с латексом для изготовления недорогих воздушных шаров (по 2,25 доллара) для метеорологических наблюдений на большой высоте и наблюдений за космическими лучами. Исследователи компании приступили к разработке коммерческого способа упаковки птицы и мяса в латекс.

Производство быстрозамороженных продуктов было одной из самых активных и перспективных молодых отраслей в Америке тех лет. Начиная с 1939 года, всего за пять лет продажи выросли с 10 миллионов фунтов мяса (4,5 миллиона килограмм), овощей, фруктов и рыбы до более чем 130 миллионов фунтов (59 миллионов килограмм). Производители замороженных продуктов постоянно экспериментировали с упаковкой и были всерьез обеспокоены проблемой хранения мяса и птицы. Поскольку такие продукты бывают нестандартных размеров, перед замораживанием их нельзя было помещать в обычные квадратные коробки. Без упаковки же при низких температурах продукты иногда высыхали и покрывались неприглядными «морозными ожогами».

Одним из решений этой проблемы стал запатентованный компанией Dewey & Almy Chemical Co. процесс Cryovac, который она начала использовать экспериментально. Слово Cryovac означает «холодный и пустой». Мясо или птицу, которые необходимо было заморозить, плотно запаковывали с помощью латексного шара, который предохранял их от высыхания, а товар благодаря такой упаковке выглядел привлекательно.

Как видно на фото ниже, создатели Cryovac решили продемонстрировать это научное достижение, запечатав в свою упаковку симпатичную девушку. На фото девушка залезает в шар, который надувают, а затем остужают, чтобы он остался сильно растянутым. Мешок затем должны завязать, выкачать из него воздух, а затем распылить на него теплый воздух, чтобы латекс стянулся (хочется верить, что эта часть демонстрации прошла уже без девушки).