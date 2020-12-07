Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции

Сегодня экономика всего мира не стабильна из-за коронавируса, карантина. закрытия многих предприятий. И люди начинают интересоваться - а что может быть такого, чем это может грозить. Ну вот, как пример. Бывает и так. Надеюсь этот ужас пройдет мимо нас...