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Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции

Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции (25 фото)

Автор:
07 декабря 2020 12:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: гиперинфляция   деньги   интересное   исторические факты   история   проценты   рост   экономика   
18114
25

Сегодня экономика всего мира не стабильна из-за коронавируса, карантина. закрытия многих предприятий. И люди начинают интересоваться - а что может быть такого, чем это может грозить. Ну вот, как пример. Бывает и так. Надеюсь этот ужас пройдет мимо нас...

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Метки: гиперинфляция   деньги   интересное   исторические факты   история   проценты   рост   экономика   
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71k
Ленина на вас нет 7 часов назад
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
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20
Вано Вано 19 минут назад
я не экономист, не финансист, бухгалтер но под каждой картинкой четко прописано "лекарство" - новая валюта и ЖЕСТКИЙ валютный курс, не рыночный,не свободный,не плавающий,а именно ЖЕСТКИЙ т.е. подконтрольный государству.
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8k
андрей Час назад
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
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−82
Максим 3 часа назад
дело не в валюте или центробанке, дело в политическом курсе страны. Если страна сидит на сырьевой игле то ее валюта будет болтаться от курса сырья. Россия как раз та самая сырьевая колония, которая напрямую зависит от экспорта сырья. И как бы патриотом не хотелось слезть с этой иглы путин ее все больше нанизывает как шашлык на шампур, заявив что Россия будет еще и Арктикой обрастать, намекая на то то с нефтегазовой иглы мы слазить не собираемся. И все самые сейчас огромные амбициозные проекты гиганты строительства развернуты как раз на перекачку ресурсов. Путину не нужна сильная независимая экономика, путину нужны евро и баксы чтобы платить своей армии чиновников и полицаев.
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847
Карл Такойто Максим Час назад
Экономика не сырьевая может и нужна,но власть её не может сделать,ну не получается у них))Есть же и Сколково и Роснано,и прочие проекты-но ничего хорошего они не создали за десятилетия,нет такого продукта который ты можешь пойти и купить или который экспортируется в другие страны созданного этими конторами,опять же Сухой Суперджет из последнего,казалось бы ну небольшой самолёт,ну так и тот неудачный получился,никто его не хочет,а те немногие кто зарубежом купили переплевались и отказались от них. Естественно после всех этих провалов где власть фактически поимела только убытки,они сосредотачиваются на трубе-с трубой им хотя бы всё понятно,если санкциями не обложат и её получиться ввести в эксплуатацию то деньги какие никакие будут капать,в отличие от прочих проектов которые все провальные,и только жрут деньги но их не приносят
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33k
figny Максим 48 минут назад
ёпть, Максим, ты такой вумный, а чё на фишках ошиваешься?
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33k
figny Карл Такойто 46 минут назад
Сухой Суперджет ... никто его не хочет,а те немногие кто зарубежом купили переплевались и отказались от них.
----
а конкретно можно - кто плевался, кто отказался?
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5k
Apok figny 43 минуты назад
А кому он там нужен, если он на 100500 % из импортных комплектующих?

Они свои собирают.
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11k
info-kozirev Максим Полчаса назад
Максимка,не неси херни,дело именно в ЦЕНТРОБАНКАХ стран,а конкретней,в Бреттон-вудских(а с 1973 года Ямайских) соглашениях,где все подписанты становятся починенными ФРС США,сырьевая экономика.......без сырья ты ничего не произведешь (и глупо не продавать энергоресурсы,когда они у тебя есть,тем,у кого их нет и учитывать ИХ интересы,а не свои,то то пиндосы так хотят стать сырьевой державой,что пытаются остановить постройку Северного потока-2,в вместо него впарить свой сжиженный газ)сильную и независимую экономику может обеспечить ТОЛЬКО СИЛЬНАЯ АРМИЯ,что б свой нос никто не совали напомни ка мне бюджет Пентагона,видать не зря пиндосы в армию бабки вкладывают (напомни ка мне,в какой заднице была армия России в 90-е,куда ее загнали предатели вроде Горбачева и Ельцина с его ублюдками "реформаторами",второй момент,производства (всякие разные),к примеру наукоемкие (типа строительства АЭС) кто там впереди планеты всей,явно не пиндосы,а Россия (с Росатомом),хорошо,что ты про Арктику вспомнил,Россия претендует на СВОИ земли и СВОИ ресурсы,а вот США что там забыли(тем более,что осваивать те места им просто не на чем,ибо не в состоянии построить НИ ОДНОГО ЛЕДОКОЛА),третий момент,НАУКА (что там с договором по поводу строительства завода по утилизации радиоактивных отходов(это крутейшее,наукоемкое производство) в России обошелся в 250млн.долл. и давно работает,пиндосы удорожали проект еще на 7 млрд. и просят еще 5 лет времени (т.е. нет мозгов,что б грамотно все сделать) так что Максимка,успешность экономики,это прежде всего НЕЗАВИСИМОСТЬ в принятии тех или иных решений (чего давно уже нет ни в ЕС нигде,кроме пожалуй России сейчас(да и то куча уродов саботирует нужные решения,и прежде всего Центробанк),Китая,потому,что есть сильная армия,готовая надрать жопы ЛЮБОМУ противнику,желающему диктовать России те или иные условия.
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18k
Альберт 3 часа назад
А вот я выгадал на гиперинфляции:
Развелись мы с супругой без скандалов и взаимных претензий прямо перед закатом советской власти.
И присудил нам "самый гуманный суд в мире" по 80 рублей каждому за развод.
Мне - не припекало и платить я не торопился, тем более зарплата у меня была около сотни в месяц.
А вот когда проезд на трамвае стал стоить 200 рублей, пошел я в ЗАГС и оформил развод, заплатив СТО (!!!) рублей, милостиво оставив 20 рублей "на чай".
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13k
Роман 3 часа назад
Вот тебе и свободный рынок.
Как бы кто не п...дел, без вмешательства государства рынок сам себя не отрегулирует.
Барыги никогда не договорятся друг с другом.
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18k
BiZ Роман 3 часа назад
дохрена ты видел случаев инфляции между первобытностью и средними веками?
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13k
Роман BiZ 2 часа назад
Да? А кто же цены повышал? Государство?
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18k
BiZ Роман 2 часа назад
в школу..
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13k
Роман BiZ 2 часа назад
Пожалуйста, идите
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18k
BiZ Роман 2 часа назад
вы не понимаете, что такое деньги)
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37k
doker 4 часа назад
Ладно, война, где выплаты военным и производство тех же патронов-снарядов - подрывают экономику страны.
А в остальных случаях? Некомпетентность властей и популизм обещаний.
Ладно, война, где выплаты военным и производство тех же патронов-снарядов - подрывают экономику страны. А в остальных случаях? Некомпетентность властей и популизм обещаний.
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2k
Иришка Поддубная 4 часа назад
Зато в России стабильность, за 6 лет деньги обесценились всего-то в два раза! Молодцы правители - высокие профессионалы, не даром жируют!

Такая динамика означает, что в 2026 году доллар будет стоить уже 150 р. минимум! А к концу правления Путина (2036 год) - уже под 400 р. Если они снова не придумают какой-то "гениальный" проект, типа Крыма, что лишь ускорит такую динамику.
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19k
Константин LEPA Час назад
Я не знаю сколько стоит финское масло, я покупаю российское, и оно уже лет как пять последних стоит больше сотни.
За 6 лет ну никак. Прямо никак, цена не могла увеличится в 2 раза. Особенно на продукты.
За 16лет- может быть и да, но никак не за 6.
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27k
LEPA Константин Час назад
А сколько оно стоило 6 лет назад? Напрягите уже память! Финское всегда было дороже,но вкуснее.

//Очень//Очень болезненная тема сливочное масло. Проверим цены на марку «Тысяча озер» из среднего ценового сегмента. Вот здесь указано, что в августе 2014 года, уже, заметьте, после первой волны инфляции, стандартная пачка масла стоила 74 рубля. Разброс цен на него в центральной России и на северо-западе был в пределах 72-80 рублей. Сейчас оно обходится при онлайн-заказе в 140 руб. и дороже, при покупке в гипермаркетах от 146 рублей. // https://ratengoods.com/away/?to=https://otzovik.com/review_1236148.htmlhttps://ratengoods.com/away/?to=https://otzovik.com/review_1236148.html
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19k
Константин LEPA Час назад
Хорошо, видимо я не прав.
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2k
Иришка Поддубная Константин Час назад
Константин, Вы издеваетесь? =)

Отличное отечественное масло (и мороженое, кстати, особенно в вафлях) - Вологодское.

2014 год, лето (т.е. уже после Крыма): 120 р. https://otzovik.com/review_1186751.htmlhttps://otzovik.com/review_1186751.html (других источников не нашлось сразу, есть ещё что-то типа спецификации из сетей, там оно в закупке 99 р., лень искать более глубоко).

Сейчас (та же жирность и масса): 215 р. (https://market.yandex.ru/offer/v_SvlmK21InP_pT3HRHK_w?from-show-uid=16073562836225458552800000&cpa=0&onstock=1)https://market.yandex.ru/offer/v_SvlmK21InP_pT3HRHK_w?from-show-uid=16073562836225458552800000&cpa=0&onstock=1).

Т.е. почти 1,8 раз!!! И заметьте, это молочная продукция, которая не так зависима от иностранных товаров и сырья.

Ну и вот статья, одна из первых попавшихся, не поленилась найти.
https://www.znak.com/2020-10-01/naskolko_na_urale_vyrosli_ceny_v_magazinah_i_chego_zhdat_dalshe_issledovanie_znak_comhttps://www.znak.com/2020-10-01/naskolko_na_urale_vyrosli_ceny_v_magazinah_i_chego_zhdat_dalshe_issledovanie_znak_com

Ну как, всё ещё "не подорожали"? =)))
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2k
Честер Константин Полчаса назад
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5k
mbr 4 часа назад
Ублюдочный капитализм, а другого и не бывает, это изощрённая форма геноцида.
Постоянное обесценивание заработанных денег для население, обнищание, голод и разруха. По другому они и не умеют.

Сравним с "кровавымсталином"
1945 год.
70% жилого фонда страны уничтожено
Уничтожено фашизмом не менее 13% населения, без учета не родившихся.
Разрушены города, предприятия.
Вся экономика работает на войну.
В итоге имеем ПЛАНОВОЕ, ЕЖЕГОДНОЕ понижение цен для населения.
К вопросу о том, какая должна быть модель экономики.

Ублюдочный капитализм, а другого и не бывает, это изощрённая форма геноцида. Постоянное обесценивание заработанных денег для население, обнищание, голод и разруха. По другому они и не умеют. Сравним с "кровавымсталином" 1945 год. 70% жилого фонда страны уничтожено Уничтожено фашизмом не менее 13% населения, без учета не родившихся. Разрушены города, предприятия. Вся экономика работает на войну. В итоге имеем ПЛАНОВОЕ, ЕЖЕГОДНОЕ понижение цен для населения. К вопросу о том, какая должна быть модель экономики.
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1k
Дмитрий mbr 4 часа назад
))))
стоит-то это все стоит, только нигде купить нельзя.
при Сталине в СССР было 2 массовых голода: 1933 и 1947 гг.
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8k
Shep mbr 3 часа назад
Знаете, где живут самые счастливые люди, где самые высокие доходы на душу населения? Где самые высокие социальные гарантии?
Причем здесь капитализм? Рыночная экономика на сегодня самый эффективный тип экономики. Чем выше эффективность экономики, тем выше средний доход на душу населения. Вот только с этим спорить не надо, глупо и тупо.
Ну а дальше просто вопрос перераспределения социальных гарантий через налоги. А не распределение налогов среди бояр.
Есть же в мире более 100 стран. Неужели ваш бинарный мозг может обитать только в сталинском СССР или путинской России?
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5k
Злобный mbr 59 минут назад
А всё потому что цены раньше устанавлевало Государство!!!
И попробуй хоть на копейку подними. Сразу СТАТЬЯ СПЕКУЛЯНСТВО!!!
А сейчас хоть в 1000% поднимите цены и нечего не будет. А ещё есть такая вещь как сговор. Договорятся допустим производители хлеба о подъеме цен скажем на 300% и всё. Все равно покупать будут. Пока Государство, а не рыночная МЛЯТЬ экономика не возьмёт на себя обязанности регулировать цены, нечего не изменится...
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2k
Честер Дмитрий 23 минуты назад
При Ельцине, так же , голод был, а нынче люди из за короны заработать на еду не могут
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2k
Честер Shep 20 минут назад
Вы уверены что у нас, в РФ рыночная экономика? Я не уверен. При рыночной экономике цену диктует спрос и цена на сырьё, от этого прыгает цена на конечный продукт. А у нас как? Цены на нефть поднялись, топливо дорожает. Цены на нефть рухнули, топливо дорожает.
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1k
Алексей 4 часа назад
На этой картинке, кстати, венесуэльские боливары (куча купюр соответствует стоимости курицы). Почему-то про гиперинфляцию в Венесуэле в этом посте не сказано ни слова, хотя это самый последний пример такого явления в истории.
На этой картинке, кстати, венесуэльские боливары (куча купюр соответствует стоимости курицы). Почему-то про гиперинфляцию в Венесуэле в этом посте не сказано ни слова, хотя это самый последний пример такого явления в истории.
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22k
Сергей Алексеевич 5 часов назад
Хм. Везде гиперинфляцию остановили путём введения жёсткого курса. Набиулина, ты где?! Шкура ты драная, иди методичку читай!!
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434
13 Сергей Алексеевич 4 часа назад
Жёсткий курс, если не будет соответствовать крепкой экономике, может привести к тому, что валюта не будет свободно конвертируемой, как это было в СССР.
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6k
Marlboro 5 часов назад
Если хлеб стоит тачку денег, то как кассир считает?? Ему надо пол дня, чтобы посчитать, сколько там денег. Используя машинку все равно понадобится пол часа или даже час, чтобы все это сосчитать.
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1k
Алексей Marlboro 4 часа назад
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
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5k
mbr Marlboro 4 часа назад
не понимаете реальности, считает очень просто: одна тачка, две тачки, три тачки...
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9k
Bill 5 часов назад
Если внимательно приглядеться, то на этих купюрах нет лишних нулей. Это денежные единицы, вышедшие из употребления после развала СССР.
(инфляция случилась позже)
Если внимательно приглядеться, то на этих купюрах нет лишних нулей. Это денежные единицы, вышедшие из употребления после развала СССР. (инфляция случилась позже)
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27k
LEPA Bill 2 часа назад
Ну да! Это павловская реформа дензнаков,с изъятием средств у населения наверное произошла в Америке. Это та же инфляция,только более красиво обставленная.
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9k
Bill LEPA Час назад
Одно из двух:
1) Либо во времена павловской реформы Вы были слишком юны и знаете о тех временах понасышке.
2) Либо Вы были наркодилером или крупным спекулянтом - вот они действительно потеряли деньги.
Для остальных 99% населения обмен дензнаков прошел незаметно. Одни бумажки поменяли на другие, делов то. Я отстоял небольшую очередь и поменял за пару минут. Деньги на вкладах не пострадали. У моего бати в Сберкассе лежало около 5000.
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27k
LEPA Bill Полчаса назад
Как и в 1961 году,обмен прошёл незаметно! Вы о чём вообще?! При любом обмене денег страдают граждане. Или вы не в курсе в каком количестве можно было поменять купюры? На тот момент мне было 30-ть. Я приехал из экспедиции с кучей денег и задолбался бегать менять свои кровные!!! Вы школоте свои майсы рассказывайте о честном обмене денег в России!
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9k
Bill LEPA 7 минут назад
Ну так расскажите сколько денег Вы привезли из экспедиции и сколько удалось поменять. Вот тогда и будем говорить о честном или нечестном обмене.
До 3000 меняли вообще без проблем. У нас в отделе был мужик, накопил около 10 тыр на машину - так ему эту сумму просто начислили на счет, потому что банкнот еще не напечатали. Не знаю ни одного человека кто бы пострадал. Расскажите про себя, моё ухо висит на гвозде внимания.
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−82
Максим 5 часов назад
Успокойся, в еврозоне проценты вообще для вкладов населения ноль, ибо центробанк напечатал евро и раздает кредиты банкам за отрицательные проценты.

ты это отрядам путина рассказывай иди.
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−82
Максим 5 часов назад
проценты и для евро не покрывают инфляцию, тоже мусор? 0,01-0,02% в год в европейских банках

кто тебе такое сказал? Соловьев? там вклады до 5% достигают, а инфляция и 2% не бывает. А в некоторых европейских странах вообще дефляция. И создавая там накопление ты не потеряешь свои деньги через 5 лет уж точно, а в России ты за один день можешь можешь стать в два раза беднее. Инфляция реальная до 30% в год я молчу про недвижимость и импорт.
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653
Тарас Карпенко Максим 5 часов назад
Это ж где в европе депозиты по 5%? Все немцы толпой бы ринулись туда со своими деньгами. Большой удачей считается получить 2%, и то это чаще всего в прибалтике. В странах типа Австрия-Германия-Франция и 1% по депозиту не получить.

Да, инфляция где-то на уровне 1,5% - 1,8% в год, про страны с дефляцией не слыхал. Ни в одной стране мира депозит не перекрывает инфляцию, это просто не имеет смысла.
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535
Konstantin Anisko Максим 4 часа назад
В какой стране 5%? Пример? У меня есть счета в двух странах - там около 0.5% годовых что ли.
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16k
голландец 5 часов назад
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
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2k
gvv 5 часов назад
Они просто не знали,что можно устроить деноминацию,и всё - снова всё хорошо (сарказм).
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−20
Князь Курбский 5 часов назад
И за это там русня дохла? Мясо дешовое, 4 сорт. Рубим вместе с будкой. Славянина. За Мерседесы, бузову, Путлера, часы от навки, гундяя, айфон, яхты и т.п. А народу - אуй сосать Ну сосите, сосите
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1k
Sergiy Rambus Князь Курбский 5 часов назад
Вот кому прививка от короны не светит
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19k
Константин Князь Курбский 3 часа назад
Да успокойся уже, не интересно
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26k
Aleksandr 6 часов назад
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
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3k
ZmeyUA 6 часов назад
Ну... Как мы и мы миллионерами побывали
Ну... Как мы и мы миллионерами побывали
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2k
мемфрид ZmeyUA 5 часов назад
О да, я жвачку покупал за сколько то там сотен тысяч купонов) ржачное было время. Зато можно было технику бытовую и одежку спокойно за долляры брать. Пока гривну не ввели- так родители и делали д
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411
RealNo ZmeyUA 3 минуты назад
Автор своим постом заставил оторвать жопу от кресла и фотать свою маленькую коллекцию. Если что, все купюры самые настоящие оригиналы.

Автор своим постом заставил оторвать жопу от кресла и фотать свою маленькую коллекцию. Если что, все купюры самые настоящие оригиналы.
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16k
бат св 6 часов назад
"святые" 90е в России
а кто то еще тоскует о "торжестве демократии"
"святые" 90е в России а кто то еще тоскует о "торжестве демократии"
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