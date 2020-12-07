Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции

Сегодня экономика всего мира не стабильна из-за коронавируса, карантина. закрытия многих предприятий. И люди начинают интересоваться - а что может быть такого, чем это может грозить. Ну вот, как пример. Бывает и так. Надеюсь этот ужас пройдет мимо нас...
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Участвовавшая в войне Германия отменила обмен бумажных банкнот на золото и резко увеличило денежную массу
Инфляция не заставила себя ждать. Цены увеличились сначала в 5 раз, затем в 40, а потом в 90. Каждый день цены увеличивались на 21%
С июля по ноябрь 1922 года денежная масса увеличилась в 132000 раз, а цены выросла в 854000 раз. К концу ноября 1923 года за один доллар давали 5 триллионов марок, буханка хлеба стоил 430 миллиардов марок.
Гиперинфляцию удалось остановить введением новой валюты - рентной марки и четко установленным курсом. Старые марки обменивались на рентную марку по курсу триллион к одному
Гиперинфляция в Югославии - скорость падения национальной валюты составила 5 квинтиллионов процентов за один месяц. Каждые 16 часов происходило удвоение цен, в сутки инфляция составляла 65%
Гиперинфляция в Югославии достигла пика в январе 1994 г. – 313 млн процентов, цены удваивались каждые 34 часа
Зимбабве - рост цен на 98% в день
Во время пика инфляции с 2008 пo 2009 годы было сложно измерить гиперинфляцию, так как правительство Зимбабве приостановило публикацию официальной статистики по инфляции. Пиковой величины гиперинфляция достигла в середине ноября 2008 года, составив 79,6 млрд процентов
В ноябре 2008 г. инфляция достигла 79 млрд процентов, цены удваивались каждые 25 часов. Батон хлеба в столице стоил 200 млрд зимбабвийских долларов
Гиперинфляция в Китае началась в 1947 г. и достигла пика в апреле 1949 г., когда месячный рост цен составил 5070%. В 1949 году цены поднимались на 14% за сутки
Деньги стали бесполезной бумагой и люди перешли на оплату рисом. Позже инфляцию остановили введя юани и установив жесткий курс
Вторая мировая война, рост цен в Греции составил 18% в день, а самый высокий месячный показатель гиперинфляции составил 13 800% в октябре 1944 г.
В разгар гиперинфляции цены удваивались каждые 15 часов, пик был достигнут в июле 1946 г. – 41,9 квадриллиона процентов
Лишь введение форинта и жесткий курс валюты прервал гиперинфляцию. Интересно, что после случившегося сумма всех банкнот Венгрии равнялась одной тысячной доллара США
Авторский пост
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а конкретно можно - кто плевался, кто отказался?
Они свои собирают.
Развелись мы с супругой без скандалов и взаимных претензий прямо перед закатом советской власти.
И присудил нам "самый гуманный суд в мире" по 80 рублей каждому за развод.
Мне - не припекало и платить я не торопился, тем более зарплата у меня была около сотни в месяц.
А вот когда проезд на трамвае стал стоить 200 рублей, пошел я в ЗАГС и оформил развод, заплатив СТО (!!!) рублей, милостиво оставив 20 рублей "на чай".
Как бы кто не п...дел, без вмешательства государства рынок сам себя не отрегулирует.
Барыги никогда не договорятся друг с другом.
А в остальных случаях? Некомпетентность властей и популизм обещаний.
Такая динамика означает, что в 2026 году доллар будет стоить уже 150 р. минимум! А к концу правления Путина (2036 год) - уже под 400 р. Если они снова не придумают какой-то "гениальный" проект, типа Крыма, что лишь ускорит такую динамику.
За 6 лет ну никак. Прямо никак, цена не могла увеличится в 2 раза. Особенно на продукты.
За 16лет- может быть и да, но никак не за 6.
//Очень//Очень болезненная тема сливочное масло. Проверим цены на марку «Тысяча озер» из среднего ценового сегмента. Вот здесь указано, что в августе 2014 года, уже, заметьте, после первой волны инфляции, стандартная пачка масла стоила 74 рубля. Разброс цен на него в центральной России и на северо-западе был в пределах 72-80 рублей. Сейчас оно обходится при онлайн-заказе в 140 руб. и дороже, при покупке в гипермаркетах от 146 рублей. // https://ratengoods.com/away/?to=https://otzovik.com/review_1236148.htmlhttps://ratengoods.com/away/?to=https://otzovik.com/review_1236148.html
Отличное отечественное масло (и мороженое, кстати, особенно в вафлях) - Вологодское.
2014 год, лето (т.е. уже после Крыма): 120 р. https://otzovik.com/review_1186751.htmlhttps://otzovik.com/review_1186751.html (других источников не нашлось сразу, есть ещё что-то типа спецификации из сетей, там оно в закупке 99 р., лень искать более глубоко).
Сейчас (та же жирность и масса): 215 р. (https://market.yandex.ru/offer/v_SvlmK21InP_pT3HRHK_w?from-show-uid=16073562836225458552800000&cpa=0&onstock=1)https://market.yandex.ru/offer/v_SvlmK21InP_pT3HRHK_w?from-show-uid=16073562836225458552800000&cpa=0&onstock=1).
Т.е. почти 1,8 раз!!! И заметьте, это молочная продукция, которая не так зависима от иностранных товаров и сырья.
Ну и вот статья, одна из первых попавшихся, не поленилась найти.
https://www.znak.com/2020-10-01/naskolko_na_urale_vyrosli_ceny_v_magazinah_i_chego_zhdat_dalshe_issledovanie_znak_comhttps://www.znak.com/2020-10-01/naskolko_na_urale_vyrosli_ceny_v_magazinah_i_chego_zhdat_dalshe_issledovanie_znak_com
Ну как, всё ещё "не подорожали"? =)))
Постоянное обесценивание заработанных денег для население, обнищание, голод и разруха. По другому они и не умеют.
Сравним с "кровавымсталином"
1945 год.
70% жилого фонда страны уничтожено
Уничтожено фашизмом не менее 13% населения, без учета не родившихся.
Разрушены города, предприятия.
Вся экономика работает на войну.
В итоге имеем ПЛАНОВОЕ, ЕЖЕГОДНОЕ понижение цен для населения.
К вопросу о том, какая должна быть модель экономики.
стоит-то это все стоит, только нигде купить нельзя.
при Сталине в СССР было 2 массовых голода: 1933 и 1947 гг.
Причем здесь капитализм? Рыночная экономика на сегодня самый эффективный тип экономики. Чем выше эффективность экономики, тем выше средний доход на душу населения. Вот только с этим спорить не надо, глупо и тупо.
Ну а дальше просто вопрос перераспределения социальных гарантий через налоги. А не распределение налогов среди бояр.
Есть же в мире более 100 стран. Неужели ваш бинарный мозг может обитать только в сталинском СССР или путинской России?
И попробуй хоть на копейку подними. Сразу СТАТЬЯ СПЕКУЛЯНСТВО!!!
А сейчас хоть в 1000% поднимите цены и нечего не будет. А ещё есть такая вещь как сговор. Договорятся допустим производители хлеба о подъеме цен скажем на 300% и всё. Все равно покупать будут. Пока Государство, а не рыночная МЛЯТЬ экономика не возьмёт на себя обязанности регулировать цены, нечего не изменится...
(инфляция случилась позже)
1) Либо во времена павловской реформы Вы были слишком юны и знаете о тех временах понасышке.
2) Либо Вы были наркодилером или крупным спекулянтом - вот они действительно потеряли деньги.
Для остальных 99% населения обмен дензнаков прошел незаметно. Одни бумажки поменяли на другие, делов то. Я отстоял небольшую очередь и поменял за пару минут. Деньги на вкладах не пострадали. У моего бати в Сберкассе лежало около 5000.
До 3000 меняли вообще без проблем. У нас в отделе был мужик, накопил около 10 тыр на машину - так ему эту сумму просто начислили на счет, потому что банкнот еще не напечатали. Не знаю ни одного человека кто бы пострадал. Расскажите про себя, моё ухо висит на гвозде внимания.
ты это отрядам путина рассказывай иди.
кто тебе такое сказал? Соловьев? там вклады до 5% достигают, а инфляция и 2% не бывает. А в некоторых европейских странах вообще дефляция. И создавая там накопление ты не потеряешь свои деньги через 5 лет уж точно, а в России ты за один день можешь можешь стать в два раза беднее. Инфляция реальная до 30% в год я молчу про недвижимость и импорт.
Да, инфляция где-то на уровне 1,5% - 1,8% в год, про страны с дефляцией не слыхал. Ни в одной стране мира депозит не перекрывает инфляцию, это просто не имеет смысла.
а кто то еще тоскует о "торжестве демократии"