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Настоящие ковбои Дикого Запада: факты о рыцарях прерий 19-го века

Настоящие ковбои Дикого Запада: факты о рыцарях прерий 19-го века (20 фото)

Автор:
10 декабря 2020 12:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: америка   дикий запад   интересное   исторические факты   история   ковбои   одежда   
1031
20

Все мы знаем, по многочисленным фильмам, как должны были выглядеть ковбои, скакавшие по прериям Дикого Запада. А похожи ли эти киношные персонажи на своих реальных прототипов?

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Метки: америка   дикий запад   интересное   исторические факты   история   ковбои   одежда   
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6  комментариев
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20k
Vazari 55 минут назад
Ну, и как такие суровые ребята докатились до этого?
Ну, и как такие суровые ребята докатились до этого?
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401
Владимир 42 минуты назад
Хабиб оценит эти чапсы
Хабиб оценит эти чапсы
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6k
Пафнутий Владимир 23 минуты назад
Не знаю как чапсы, а вот, судя по фото, хороших молдаван-штукатуров, на Диком Западе явно не хватало.
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27k
KiploksAKS 46 минут назад
Чапарехас защищали ноги от колючек кустарника чаппареля. Коня защищала попона.
Профессия ковбоя стала востребована после Гражданской Войны, когда скотоводы Юга начали торговать скоьом с перерабатывающими заводами Севера, в том числе с Чикаго.
Эпоха ковбоев была очень коротка: от конца Гражданской войны и до массового строительства железных дорог. Меньше полувека.
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