Настоящие ковбои Дикого Запада: факты о рыцарях прерий 19-го века

Такие чапсы служили отличной защитой в зимнее холодное время и обеспечивали отличную защиту от пронизывающих ветров, давая возможность охотникам дольше оставаться на промысле в холодных заснеженных лесах. Использовали этот тип охотники - достаточно было бегло взглянуть на человека, чтобы с уверенностью в 90% сказать, чем этот человек зарабатывает себе на жизнь.