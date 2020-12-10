Настоящие ковбои Дикого Запада: факты о рыцарях прерий 19-го века

Все мы знаем, по многочисленным фильмам, как должны были выглядеть ковбои, скакавшие по прериям Дикого Запада. А похожи ли эти киношные персонажи на своих реальных прототипов?
"Texas Live Stock Journal" восторженно писал о ковбое 21 октября 1882 года:
«Человеку, которому не хватает храбрости, будет не к месту в стойле коров, как рыба на суше. В самом деле, жизнь, которую он вынужден вести ежедневно, требует наличия высочайшей степени хладнокровной расчетливой храбрости ... ковбой так же рыцарей, как и знаменитые рыцари прошлого ».
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На работе ковбой носил мексиканский жилет, чапаррехас - защитные штаны из кожи - и сапоги с высокими голенищами. На шее завязывался хлопчатобумажный цветной платок, который закрывал лицо от солнца и пыли последняя деталь костюма - шляпа стетсон с выс
Фото - визитная карточка ковбоев Слотера, сделанная примерно в 1885 году, является лучшей групповой фотографией настоящих рабочих пограничных ковбоев. (В верхнем ряду слева) Джеймс Пёрсли, Уолтер Файф и Джеймс Г. Максвелл. (Нижний ряд слева) Билли Риггз, Дж. Х. Макллм и судья Джон Блейк.
Шляпа от сомбреро до стетсон - обязательная деталь костюма ковбоя. Высокая тулья и широкие поля защищали голову и шею ковбоя от палящих лучей солнца, дождя и снега. кроме того шляпа предохраняла лицо всадника от веток деревьев и колючек
Исом Дарт, он же Калико Ковбой, родился в рабстве в 1849 году; сам успешный угонщик скота; тренировал лошадей для банды Hole In The Wall
Джесси Шталь, примерно 1900 год. Легендарный черный ковбой, который был одним из величайших наездников всех времен
Каждый шестой ковбой был черным после Гражданской войны, и ему давали тяжелую работу, например, ломать самых выносливых лошадей, оттачивая свои навыки элитных наездников
У ковбойских сапог не было ни шнуровки, ни застежек, а для того, чтобы они плотно облегали ногу, голенища делали достаточно узкими в подъеме. Надеть такие сапоги было непросто: в положение стоя ковбой опускал ногу в сапог, а затем за петли тянул голе
Во времена Дикого Запада оружие было у всех. Мужчина не мог считаться мужчиной, если у него не было «кольта»
Для изготовления использовали разные меха и шерсть, но наиболее часто использовали баранью шкуру. Одевали их мехом наружу
Такие чапсы служили отличной защитой в зимнее холодное время и обеспечивали отличную защиту от пронизывающих ветров, давая возможность охотникам дольше оставаться на промысле в холодных заснеженных лесах. Использовали этот тип охотники - достаточно было бегло взглянуть на человека, чтобы с уверенностью в 90% сказать, чем этот человек зарабатывает себе на жизнь.
Испаноязычные вакеро (скотоводы) Викенбурга Фото 1890-х годов, центр Викенбурга, штат Аризона, слева направо: Хесус Олеа, Франсиско Масиас, Хуан Грихальва, Клементе Масиас
Ковбойская вечеринка. Женщин было мало, потому ковбои танцевали друг с другом. Платок, повязанный на руке означал, что сегодня этот ковбой в роли женщины (в шутку)
У ковбоев был свой кодекс. В частности там строго запрещалось стрелять в безоружного мужчину и уж совсем никогда не разрешалось стрелять в женщину.
Ковбой никогда не должен был примерять чужой шляпы, а уж езда на чужой лошади и вовсе приравнивалась к сексу с чужой женой. Конокрада вешали без суда и следствия
Авторский пост
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Профессия ковбоя стала востребована после Гражданской Войны, когда скотоводы Юга начали торговать скоьом с перерабатывающими заводами Севера, в том числе с Чикаго.
Эпоха ковбоев была очень коротка: от конца Гражданской войны и до массового строительства железных дорог. Меньше полувека.