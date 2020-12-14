Риелтор обокрала клиентку и спустила все деньги в букмекерской конторе

Весной 2020 года в Якутске риелтор подбирала для своей знакомой квартиру и решила провернуть мошенническую схему.
Вместо того чтобы оказать посреднические услуги, 30-летняя риелтор придумала хитроумную схему.
Мошенница показала клиентке квартиру, которая принадлежала другому её клиенту, но который жил за пределами Якутии. Вместо того, чтобы пригласить собственника квартиры или его доверенное лицо на сделку, она сама поставила подпись на договоре купли-продажи и подделала расписку о получении денег за жильё в размере 1 млн рублей.
Доверчивая клиентка поверила своей знакомой и стала жить в квартире, пока в один "прекрасный" момент не приехал настоящий собственник. Они вместе выяснили, что договор купли-продажи оказался недействительным, потому что его никто и не пытался зарегистрировать в госорганах.
Потерпевшие обратились в полицию.
Мошенница показала клиентке квартиру, которая принадлежала другому её клиенту, но который жил за пределами Якутии. Вместо того, чтобы пригласить собственника квартиры или его доверенное лицо на сделку, она сама поставила подпись на договоре купли-продажи и подделала расписку о получении денег за жильё в размере 1 млн рублей.
Доверчивая клиентка поверила своей знакомой и стала жить в квартире, пока в один "прекрасный" момент не приехал настоящий собственник. Они вместе выяснили, что договор купли-продажи оказался недействительным, потому что его никто и не пытался зарегистрировать в госорганах.
Потерпевшие обратились в полицию.
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Сотрудники уголовного розыска выяснили, что риелтор за несколько недель потратила всю сумму, делая ставки в интернете. Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к трём годам лишения свободы условно и с испытательным сроком на два года.
Потерпевшей она вернула только малую часть денег.
Интересно, но что рассчитывала риелтор? Что обман никогда не вскроется, или что она отобьёт на ставках много миллионов?
Потерпевшей она вернула только малую часть денег.
Интересно, но что рассчитывала риелтор? Что обман никогда не вскроется, или что она отобьёт на ставках много миллионов?
Преподаватель юрфака во Владимире заставлял студентов брать кредиты и проигрывал их на ставках
Всего преподаватель института ФСИН успел отнести в букмекерские конторы около 4,66 млн рублей. Стартапер года. Правда, не слишком удачливый.
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И не нужно ни тюрем, ни чего то ещё придумывать.
Украл - вор - без руки.
Однажды лягушка гуляла по берегу большой и глубокой реки. К ней подошел скорпион. Он хотел переправиться на другой берег реки.
- Перевези меня через реку, – предложил он лягушке. – Давай, я сяду тебе на спину.
- Я еще не сошла с ума! – сказала лягушка. – Ты сядешь мне на спину, только я отплыву, как ты тут же меня ужалишь.
- Уважаемая лягушка, – ответил вежливо скорпион. – Если я тебя ужалю, ты утонешь, тогда утону и я, ведь я не умею плавать. А я совсем не хочу умирать.
Такие доводы показались лягушке очень разумными, поэтому она разрешила скорпиону сесть себе на спину.
Когда они были на середине реки, скорпион все же ужалил лягушку.
- Зачем ты это сделал, ведь ты умрешь вместе о мной?
- Потому что я – скорпион