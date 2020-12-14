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Сообщество Мошенничество 51 пост • 11 подписчиков подписаться
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Риелтор обокрала клиентку и спустила все деньги в букмекерской конторе

Риелтор обокрала клиентку и спустила все деньги в букмекерской конторе (3 фото)

Автор:
14 декабря 2020 19:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: мошеннические схемы   мошенничество   подделка документов   риелторы   схемы обмана   якутск   
4227
3
Весной 2020 года в Якутске риелтор подбирала для своей знакомой квартиру и решила провернуть мошенническую схему.
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Метки: мошеннические схемы   мошенничество   подделка документов   риелторы   схемы обмана   якутск   
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13  комментариев
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3k
livaneth 3 часа назад
Риэлтор насчитывала на то, что срок дадут условный, а деньги будут взыскивать как процент от белой части зарплаты. В её случае лет сто.
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9k
Великий Кормчий 3 минуты назад
А что если за любое воровство отрубать руку?
Просто по локоть.
И не нужно ни тюрем, ни чего то ещё придумывать.
Украл - вор - без руки.
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202
Миша 3 часа назад
Интересно, но что рассчитывала клиентка, оплачивая покупку без юридического сопровождения договора. Установление информации о зарегистрированных жильцах или собственниках продаваемой квартиры на общих основаниях получить невозможно. Это может сделать только адвокат, нужна как минимум расширенная выписка из домовой книги.
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294
Атомный Крот Миша Полчаса назад
А разве через Госуслуги нельзя такую выписку получить?
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202
Миша Атомный Крот 9 минут назад
Столько историй о Госуслугах, взломанных кабинетах, подделках электронной подписи, отторгнутом жилье ... я бы не рисковал.
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11k
* 3 часа назад
Три года условно и малая часть денег? Что?? То етсь воруй миллион и тебе ничего не будет?
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444
RealNo * Час назад
Ну, примерно так...
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82
Mr White Man 3 часа назад
Россейский суд - самый гуманный суд в мире !
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
натура риэлтора - штука такая... есть такая притча:

Однажды лягушка гуляла по берегу большой и глубокой реки. К ней подошел скорпион. Он хотел переправиться на другой берег реки.
- Перевези меня через реку, – предложил он лягушке. – Давай, я сяду тебе на спину.
- Я еще не сошла с ума! – сказала лягушка. – Ты сядешь мне на спину, только я отплыву, как ты тут же меня ужалишь.
- Уважаемая лягушка, – ответил вежливо скорпион. – Если я тебя ужалю, ты утонешь, тогда утону и я, ведь я не умею плавать. А я совсем не хочу умирать.
Такие доводы показались лягушке очень разумными, поэтому она разрешила скорпиону сесть себе на спину.
Когда они были на середине реки, скорпион все же ужалил лягушку.
- Зачем ты это сделал, ведь ты умрешь вместе о мной?
- Потому что я – скорпион
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382
Ant_ 4 часа назад
Если деньги не возвращены, почему срок условный?
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49k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Ant_ 4 часа назад
Может у неё дети несовершеннолетние или как раз, чтобы работала и потихоньку отдавала?
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382
Ant_ Ирина Николаевна из 3 подъезда 3 часа назад
Из других источников:"...При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства в виде частичного возмещения причиненного ущерба, наличия малолетнего ребенка, состояния здоровья подсудимой, положительных характеристик..."
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