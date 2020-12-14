Риелтор обокрала клиентку и спустила все деньги в букмекерской конторе

Вместо того чтобы оказать посреднические услуги, 30-летняя риелтор придумала хитроумную схему.



Мошенница показала клиентке квартиру, которая принадлежала другому её клиенту, но который жил за пределами Якутии. Вместо того, чтобы пригласить собственника квартиры или его доверенное лицо на сделку, она сама поставила подпись на договоре купли-продажи и подделала расписку о получении денег за жильё в размере 1 млн рублей.



Доверчивая клиентка поверила своей знакомой и стала жить в квартире, пока в один "прекрасный" момент не приехал настоящий собственник. Они вместе выяснили, что договор купли-продажи оказался недействительным, потому что его никто и не пытался зарегистрировать в госорганах.

Потерпевшие обратились в полицию.