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В Якутии тестируют лекарство от&nbsp;COVID-19&nbsp;на основе ягеля и&nbsp;коры берёзы

В Якутии тестируют лекарство от COVID-19 на основе ягеля и коры берёзы (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 ноября 2020 06:33
Сообщество : Пандемия
Метки: берёза   кора   коронавирус   лекарства   лечение   ягель   якутия   якутск   
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В Якутске начался второй этап испытаний биопрепарата «Бетукладин» для профилактики и лечения коронавирусных заболеваний.

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Метки: берёза   кора   коронавирус   лекарства   лечение   ягель   якутия   якутск   
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26  комментариев
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5k
Bjornsson 3 часа назад
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный!
Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают - Те до старости живут!..(с)
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25
Bugme Not 13 минут назад
А сколько людей в контрольной группе? Если поделили поровну, то 33, больше 10% от 33 - это 4 человека. 4 заболевших против 1 заболевшего это офигенно огромная и достоверная выборка для выводов.
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25
Bugme Not 5 минут назад
для выборки 1 из 33, разброс возможной вероятности заражения от 0.01% до 16% с достоверностью 95%, контрольные 10% прекрасно попадают в этот интервал, так что с большой вероятностью никакого толку от препарата нет.
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1k
tessio 15 минут назад
Не, значит над американскими учеными, которые лам мучают вы не смеялись https://www.rbc.ru/society/11/11/2020/5fab5cf19a79473629f96a29https://www.rbc.ru/society/11/11/2020/5fab5cf19a79473629f96a29 , а над бедным якутом Борей Кершенгольцем сразу гы гы... Расисты вы, а мне не жалко, пусть у якутов всё получится!
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6k
Pillin Alex 18 минут назад
Классно! Теперь помимо валежника могут разрешить собирать ещё и ягель и лечиться!
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3k
Олег Белов Полчаса назад
А, кто помнит как в соседней стране по поводу ягеля с ума сходили? Типо мы в РФ ягелем питаться будем. )))
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2k
Vasiliy Pakazyava 45 минут назад
В доказательство ко всему, ни один олень не заболел кв19
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4k
Roman 57 минут назад
Всё давно придумано. Люди здоровые и радостные.
Ссылка youtu.be
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10k
Roy Batty 59 минут назад
Главный богря кершенгольц рассказал. Ясно. Понятно.
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10k
Серёга@ Час назад
Если мухоморов не добавить, ничего не получится.
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209
Valeri Nikolkin Час назад
а как же огурцы?
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415
McX Valeri Nikolkin 42 минуты назад
В ж**у огурцы
В ж**у огурцы
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39
bobobo 2 часа назад
И пусть весь мир корпит над изученьем клеток,
У нас вакцина из говна и веток.
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3k
Мих 2 часа назад
Скушай заячий помет, он ядреный, он проймет! (с)
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2k
Denis 3 часа назад
Съешь осиновой коры - И взбодрисся до поры: Чай не химия какая, - Чай природные дары!
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1k
newegg 3 часа назад
Тестируют, и хорошо. Но ещё лучше объявлять об успешном завершении тестов.
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12k
куджо 3 часа назад
Нормальный человек, вне зависимости веры, полит убеждений, пожелает удачи все тем кто трудится в поисках лекарства.
Всем.. Ну а если вы г.ндон... Моде выборочно, да ещё и пожать над российскими... На больных головой не обижаються...
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9k
котегRUS 3 часа назад
Люди, это не чага (фото в посте).. это трутовник..
чага ниже фото..

Люди, это не чага (фото в посте).. это трутовник.. чага ниже фото..
Люди, это не чага (фото в посте).. это трутовник.. чага ниже фото..
Люди, это не чага (фото в посте).. это трутовник.. чага ниже фото..
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
В Якутии тестируют лекарство от&nbsp;COVID-19&nbsp;на основе ягеля и&nbsp;коры берёзы
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12k
куджо Азат Баширов 3 часа назад
У кого что болит...
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58k
Доктор Джонс Азат Баширов 3 часа назад
Не благодарите...
Не благодарите...
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1k
newegg Азат Баширов 3 часа назад
Это чтоб извилина не треснула.
Это чтоб извилина не треснула.
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39
bobobo Азат Баширов 2 часа назад
От Вас исходит вонь от которой умирают люди?
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