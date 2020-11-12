В Якутске начался второй этап испытаний биопрепарата «Бетукладин» для профилактики и лечения коронавирусных заболеваний.
Как рассказал корреспонденту ТАСС главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, первый этап испытаний проходил в августе при участии медиков и пациентов больницы №2 в Якутске. «Из 33 медицинских работников, работавших в "красной зоне" и принимавших препарат, заболел только один, причём в очень лёгкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали "Бетукладин", заболели более десяти процентов», — сообщил учёный.
В процессе испытаний проходило тестирование нового препарата для реабилитации переболевших инфекцией с пневмонией в тяжлой форме. «Отмечена быстрая и эффективная регрессия остаточных явлений. Люди выходили из этого постковидного состояния буквально за неделю, за десять дней», подчеркнул специалист в интервью агентству.
В целях проведения второго этапа проверок медикам передали около 6,4 тысяч доз лекарства, в течение месяца его будут назначать в больницах и поликлиниках. По окончании тестирования в Роспотребнадзор будет передана документация для регистрации препарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с вирусом.
По мнению авторов, «Бетукладин» обладает высокой противовирусной, антибактериальной и иммуномодуляторной активностью. Препарат эффективен в отношении всех механизмов патогенеза действия вируса SARS-CoV-2 на организм человека.
В ТАСС также сообщили, что учёные Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали, что экстракт берёзового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса.
⚡️ ХОРОШИЕ НОВОСТИ— Рустем Адагамов (@adagamov) November 11, 2020
Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" подали патентную заявку на средство против COVID-19 на основе водного экстракта березового гриба.
Чем ответит Pfizer? pic.twitter.com/LkVmYJdd4x
Однако народ всё ещё скептически относится к разработкам отечественных исследователей.
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В общем, как-то так, а пока количество заболевших от вирусов в Якутии растёт:
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Он - ядрёный!
Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают - Те до старости живут!..(с)
У нас вакцина из говна и веток.
Всем.. Ну а если вы г.ндон... Моде выборочно, да ещё и пожать над российскими... На больных головой не обижаються...
чага ниже фото..