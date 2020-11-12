Как рассказал корреспонденту ТАСС главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, первый этап испытаний проходил в августе при участии медиков и пациентов больницы №2 в Якутске. «Из 33 медицинских работников, работавших в "красной зоне" и принимавших препарат, заболел только один, причём в очень лёгкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали "Бетукладин", заболели более десяти процентов», — сообщил учёный.

В процессе испытаний проходило тестирование нового препарата для реабилитации переболевших инфекцией с пневмонией в тяжлой форме. «Отмечена быстрая и эффективная регрессия остаточных явлений. Люди выходили из этого постковидного состояния буквально за неделю, за десять дней», подчеркнул специалист в интервью агентству.

В целях проведения второго этапа проверок медикам передали около 6,4 тысяч доз лекарства, в течение месяца его будут назначать в больницах и поликлиниках. По окончании тестирования в Роспотребнадзор будет передана документация для регистрации препарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с вирусом.

По мнению авторов, «Бетукладин» обладает высокой противовирусной, антибактериальной и иммуномодуляторной активностью. Препарат эффективен в отношении всех механизмов патогенеза действия вируса SARS-CoV-2 на организм человека.

В ТАСС также сообщили, что учёные Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали, что экстракт берёзового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса.