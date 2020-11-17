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Тупой развод и неожиданный поворот

Тупой развод и неожиданный поворот (2 фото)

Автор:
17 ноября 2020 10:32
Сообщество : Истории
Метки: мошенничество   переписка   прикол   развод   юмор   
2441
2
Мало того, что схема развода тупая, так ещё и реализация хромает... Короче, тройка с минусом, но только за взлом аккаунта.

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Метки: мошенничество   переписка   прикол   развод   юмор   
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2k
Владимир 56 минут назад
детский лепет...
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26k
Aleks 10 минут назад
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Aleksandr 39 минут назад
КГ/АМ
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7k
Клёст 48 минут назад
Бл@дь, зарекался же Chupa_Ka_Bru читать вообще. Эту энциклопедию чуши.
Как меня угораздило снова в эту лепёшку наступить...
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2k
Max Lu 57 минут назад
ну петросяны... ну если уже шутку мастеришь, то фотку от дамы мог бы найти без эмблемы какой-то фирмы... чтоб больше на личную фотку смахивало
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30k
Опаньки 57 минут назад
Маша матерится, фу такой быть
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