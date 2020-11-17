Тупой развод и неожиданный поворот

Мало того, что схема развода тупая, так ещё и реализация хромает... Короче, тройка с минусом, но только за взлом аккаунта.
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Метки: мошенничество переписка прикол развод юмор
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