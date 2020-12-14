Житель Томска хочет отсудить у Coca-Cola 30 миллионов рублей за пропаганду Санта-Клауса

"Компания активно продвигает образ неизвестного нам Санта-Клауса и напитка, говоря о том, что это единственный способ встретить Новый год счастливо", - считает Амосов. Сам будучи маркетологом, он прекрасно представляет, как действует реклама на неокрепшие детские умы, а потому активист не собирается сидеть, сложа руки. Он обратился к президенту РФ с просьбой законодательно ограничить пропаганду сказочных персонажей, которые не являются Дедом Морозом и Снегурочкой, а кроме того подал иск в суд на компанию Coca-Cola, оценив моральный ущерб в 30 миллионов рублей.