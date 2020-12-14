Житель Томска хочет отсудить у Coca-Cola 30 миллионов рублей за пропаганду Санта-Клауса

Томич записал видеообращение, в котором рассказывает о своем решении. Мужчина считает, что россиянам навязывают чуждые образы сказочных героев вместо общепринятых в нашей стране Деда Мороза и Снегурочки.
Приближается Новый год и маркетологи наперебой стараются продать свои товары под соусом этого праздника. Западные корпорации тратят миллионы долларов на волшебную рекламу, в которой продукцию рекламирует Санта-Клаус.
К примеру, рождественская реклама Coca-Cola начинает появляться на ТВ задолго до праздника. Томич Денис Амосов считает ее агрессивной и навязывающей россиянам неправильные ассоциации.
"Компания активно продвигает образ неизвестного нам Санта-Клауса и напитка, говоря о том, что это единственный способ встретить Новый год счастливо", - считает Амосов. Сам будучи маркетологом, он прекрасно представляет, как действует реклама на неокрепшие детские умы, а потому активист не собирается сидеть, сложа руки. Он обратился к президенту РФ с просьбой законодательно ограничить пропаганду сказочных персонажей, которые не являются Дедом Морозом и Снегурочкой, а кроме того подал иск в суд на компанию Coca-Cola, оценив моральный ущерб в 30 миллионов рублей.
А вот интернет-пользователи, хоть и сами не в восторге от Санты, порыв маркетолога не оценили, заподозрив в хайпе и желании разбогатеть, ничего не делая.
Поколение тупых навальнят! Все норовят разбогатеть ничего не делая! Интересно будет знать, сколько составят судебные издержки Coca Cola, которые этому Дауни придётся возмещать при проигрыше дела? А иск он проиграет 100%. Как будет доказывать «потерю радости от праздника»? Дебил!— ПсихиатОр Навального (@newsreporter777) December 14, 2020
В США за всякую х.. Ю подают в суд и выигрывают. Ну а что не так?— Pavel Sanderson (@chairman1984191) December 14, 2020
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Метки: видео дед мороз иск новый год пропаганда санта клаус суд
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Современный вариант Деда Мороза появился уже в советские времена, в конце 1930-х.
По странном совпадению, современный образ Санта Клауса был создан художником Haddon Sundblom по заказу Coca-Cola в 1931.