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Житель Томска хочет отсудить у Coca-Cola 30 миллионов рублей за пропаганду Санта-Клауса

Житель Томска хочет отсудить у Coca-Cola 30 миллионов рублей за пропаганду Санта-Клауса (7 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дед мороз   иск   новый год   пропаганда   санта клаус   суд   
1178
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Томич записал видеообращение, в котором рассказывает о своем решении. Мужчина считает, что россиянам навязывают чуждые образы сказочных героев вместо общепринятых в нашей стране Деда Мороза и Снегурочки.

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Метки: видео   дед мороз   иск   новый год   пропаганда   санта клаус   суд   
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21  комментарий
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8k
Kostick 58 минут назад
маркетолух? дык это же тоже не скрепное слово!
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2k
newegg 4 минуты назад
Для России традиционным рождественским персонажем был св. Николай.
Современный вариант Деда Мороза появился уже в советские времена, в конце 1930-х.
По странном совпадению, современный образ Санта Клауса был создан художником Haddon Sundblom по заказу Coca-Cola в 1931.
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12k
aalexey3 5 минут назад
Идиот!!! Санта Клаус, то-бишь Святой Николай, (Никола Угодник, Николай Чудотворец - особо почитаемый на Руси святой) и есть исконно русский образ. Именно он и приходил к детям на Рождество до революции, а вот деда мороза придумали коммунисты!
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478
Владимир 6 минут назад
Лучше подал в суд на то, что Кока-кола через белого Санту продвигает идеи расизма. Точно бы выиграл.
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33k
AE 14 минут назад
Николай Чудотворец один из самых почитаемых в православии святых
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216
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ипанутым нет покоя©
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10k
Яромиръ ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
....тебе домой, родня ждёт
....тебе домой, родня ждёт
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216
☣️Месть печенегов☣️ Яромиръ 22 минуты назад
Я смотрю, тебя прям за живое задело.
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Может житель Томска пошел бы работать?
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182
Миша Полчаса назад
Я его узнал! Это тот олень который от Санты сбежал. Сколько раз с Колы пытались содрать копейку - не получили ничего, ну максимум упакову колы. Пробки туго открываются, бутылка взорвалась, солидола кусок в бутылке плавает, этиентка криво наклеена, газа в напитке мало, вместо диеты в бутылке классик, призы плохие... Там целый отдел адвокатов сидит от жалоб оленей отбиваться, такие волчары, что с копейкой не расстанутся "из принципа", и сожрут любого. Да 10 лет на коле работал, нет не в адвокатском отделе, но там даже фильм новичкам показывают, о работе компании, кусочек в нём посвящён тупым наездам. Нет, уже давно там не работаю. ))
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4k
Летучий Мыш Миша 14 минут назад
Так надо на Вас в суд подавать
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182
Миша Летучий Мыш Минуту назад
Буду рад ))
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10k
Serg2001 Полчаса назад
"Просто очень деньги нужны... " (с) ...)
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
обычно у шизоидов обострение весной и осенью...
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687
pitsilver 38 минут назад
Раньше до появления интернета только в семье знали что ты дол..ёб, а сейчас
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19k
pssst 45 минут назад
Интересно, кто пьет кока-колу в декабре?
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3k
Едондер пуп pssst 15 минут назад
+ виски
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12k
Объект реальности 46 минут назад
Удачи.
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8k
Мафусаил 55 минут назад
Ну 30 лямов, это он с умом, Кола может и выплатит чтобы шумиху не поднимать, для неё это не деньги, если срубит хотя бы половину - красавчик. Ну а если Кола ещё и влупит в рекламу Деда Мороза со Снегурочкой , ваще респект)))
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3k
Едондер пуп Мафусаил 48 минут назад
Шумиха для Кока-Колы - то что надо. Причем любой направленности. Я, как и другие советские люди знал, что кола - дрянь, лет за 20 до ее появления на прилавках, поэтому и пошел сразу попробовать. Не говно, конечно, но и 20 лет интриги того не стоили)))
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13k
homerchik Час назад
Не исключено, что он уже получил, пусть и не 30 миллионов, но сколько то от Кока Колы, и сейчас отрабатывает, пиаря эту компанию в разгар предновогоднего ажиотажа. Хороший ход, маркетологи.
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