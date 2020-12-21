Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно

Дэвид Веркинг после развода вернулся к родителям в Мичиган на 10 месяцев в 2016 году, перед тем как переехать в штат Индиана. Его родители Бет и Пол предупредили, чтобы он не привозил никакой порнографии в их дом, и почти год сын прожил у них в цокольном этаже.



Уже когда они отправили оставшиеся вещи Дэвида по его новому адресу, тот заметил, что дюжина коробок с видеокассетами, DVD, журналами и секс-игрушками на сумму около 25 000 долларов пропала.

Отец написал ему в электронном письме: "Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавив от всего этого".



Видимо, родители поинтересовались записями на кассетах, поскольку отец писал Дэвиду такие вещи:

"Я нахожу твое отношение к женщинам очень тревожным. Женщины не являются объектом для вожделения, это люди, созданные Богом, как и ты, и к ним следует относиться с уважением и достоинством".

И добавил, что когда сын женился, они с женой подумали, что им больше не придется беспокоиться, теперь это "проблемы Мэри". Но через 10 лет пара рассталась, и они позволили сыну снова поселиться у них, хотя и не очень ладили.

Когда же сын уехал, Бет и Пол обнаружили залежи порно: "Мы не были удивлены этим фактом, однако были поражены размахом. Мы насчитали двенадцать коробок, полных порнографии, плюс две коробки "секс-игрушек", как вы это называете. В тот же день мы начали процесс их уничтожения, и это заняло довольно много времени".