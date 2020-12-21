Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно

42-летний Дэвид Веркинг подал иск к своим родителям после того, как обнаружил, что они ликвидировали собранный им "клад" из порнографического видео и секс-игрушек. Суд встал на его сторону и обязал выплатить сыну компенсацию в размере, который еще не определен.
Веркинг утверждает, что лишился в общей сложности более 400 VHS-кассет и 1600 DVD с фильмами для взрослых, по большей части 80-х и 90-х годов. И он сохранил подробные записи о том, сколько денег потратил на порно. Теперь сынок требует утроить эту сумму - в качестве наказания за "бессмысленное уничтожение собственности".
А окружной судья США Пол Мэлони вынес решение в пользу Веркинга, заявив, что родители не имели права выбрасывать его коллекцию. "Нет никаких сомнений в том, что утраченная собственность принадлежала Дэвиду. А подсудимые неоднократно признавали, что уничтожили это его имущество".
Дэвид Веркинг после развода вернулся к родителям в Мичиган на 10 месяцев в 2016 году, перед тем как переехать в штат Индиана. Его родители Бет и Пол предупредили, чтобы он не привозил никакой порнографии в их дом, и почти год сын прожил у них в цокольном этаже.
Уже когда они отправили оставшиеся вещи Дэвида по его новому адресу, тот заметил, что дюжина коробок с видеокассетами, DVD, журналами и секс-игрушками на сумму около 25 000 долларов пропала.
Отец написал ему в электронном письме: "Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавив от всего этого".
Видимо, родители поинтересовались записями на кассетах, поскольку отец писал Дэвиду такие вещи:
"Я нахожу твое отношение к женщинам очень тревожным. Женщины не являются объектом для вожделения, это люди, созданные Богом, как и ты, и к ним следует относиться с уважением и достоинством".
И добавил, что когда сын женился, они с женой подумали, что им больше не придется беспокоиться, теперь это "проблемы Мэри". Но через 10 лет пара рассталась, и они позволили сыну снова поселиться у них, хотя и не очень ладили.
Когда же сын уехал, Бет и Пол обнаружили залежи порно: "Мы не были удивлены этим фактом, однако были поражены размахом. Мы насчитали двенадцать коробок, полных порнографии, плюс две коробки "секс-игрушек", как вы это называете. В тот же день мы начали процесс их уничтожения, и это заняло довольно много времени".
Уже когда они отправили оставшиеся вещи Дэвида по его новому адресу, тот заметил, что дюжина коробок с видеокассетами, DVD, журналами и секс-игрушками на сумму около 25 000 долларов пропала.
Отец написал ему в электронном письме: "Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавив от всего этого".
Видимо, родители поинтересовались записями на кассетах, поскольку отец писал Дэвиду такие вещи:
"Я нахожу твое отношение к женщинам очень тревожным. Женщины не являются объектом для вожделения, это люди, созданные Богом, как и ты, и к ним следует относиться с уважением и достоинством".
И добавил, что когда сын женился, они с женой подумали, что им больше не придется беспокоиться, теперь это "проблемы Мэри". Но через 10 лет пара рассталась, и они позволили сыну снова поселиться у них, хотя и не очень ладили.
Когда же сын уехал, Бет и Пол обнаружили залежи порно: "Мы не были удивлены этим фактом, однако были поражены размахом. Мы насчитали двенадцать коробок, полных порнографии, плюс две коробки "секс-игрушек", как вы это называете. В тот же день мы начали процесс их уничтожения, и это заняло довольно много времени".
Родители признались, что хранили часть DVD "худшие из худших" в сейфе из опасений, что на них записаны совсем противозаконные вещи. Они также изложили в письме сыну в проповеднической манере, что для человека ненормально и неестественно заниматься сексом с родителями, братьями или сестрами, своими детьми и животными. И тот, кто смотрит подобные вещи на видео, будет страдать ночными кошмарами и прочими нервными расстройствами. А цивилизация, которая допускает и рекламирует подобные отклонения, обречена на вымирание!
Бет и Пол сказали в свое оправдание, что имели право распоряжаться в собственном доме и предупреждали сына, чтобы он не носил туда никакой порнографии. Однако судья парировал: "Ответчики не ссылаются на какой-либо правовой акт или прецедентное право в поддержку своего утверждения о том, что домовладельцы могут уничтожать чужое имущество, которое им не нравится".
Обеим сторонам велели подать письменные отчеты о финансовой стоимости коллекции и размере общего ущерба. А адвокат увлекающегося порнушкой сына уверяет, что его клиент должен получить тройное возмещение.
Бет и Пол сказали в свое оправдание, что имели право распоряжаться в собственном доме и предупреждали сына, чтобы он не носил туда никакой порнографии. Однако судья парировал: "Ответчики не ссылаются на какой-либо правовой акт или прецедентное право в поддержку своего утверждения о том, что домовладельцы могут уничтожать чужое имущество, которое им не нравится".
Обеим сторонам велели подать письменные отчеты о финансовой стоимости коллекции и размере общего ущерба. А адвокат увлекающегося порнушкой сына уверяет, что его клиент должен получить тройное возмещение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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для поиска "худшего" родителям пришлось всю коллекцию пересмотреть. а некоторые фильмы по два раза, чтоб убедиться
а сыночек знатный ...удак, достойный лишения наследства и разрыва всяческих отношений. Думает, что помощь родителей ему не понадобится? Ошибается
Да блин, продали бы на Алиэкспресс хотя бы. Ретро порнуха, она как старые компьютерные игры, с историей и сюжетом. Не как сегодня, включил, подрочил,пострелял и выключил .
Удивительно, что суд еще на сторону сына встал.
- Папа, когда я вырасту, буду студентом, а еще садовником и сантехником.
- Мать, слышишь? Он, похоже, нашёл те самые кассеты!