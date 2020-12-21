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Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно

Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно (4 фото)

Автор:
21 декабря 2020 03:00
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   коллекция   порно   родители   секс игрушки   суд   сын   
2143
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42-летний Дэвид Веркинг подал иск к своим родителям после того, как обнаружил, что они ликвидировали собранный им "клад" из порнографического видео и секс-игрушек. Суд встал на его сторону и обязал выплатить сыну компенсацию в размере, который еще не определен.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   коллекция   порно   родители   секс игрушки   суд   сын   
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20  комментариев
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156
Дед Мазай 3 часа назад
"Сын, привет. Мы тут с матерью думаем кому завещать наш дом, стоимостью в полмиллиона долларов.. Как думаешь, на церковь лучше отписать или на местную больницу, где ты появился на свет?"
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3k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно
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20k
Батончик с маком 18 минут назад
представляю чем он судье забашлял.
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6k
SpoiltNail Полчаса назад
"Родители признались, что хранили часть DVD "худшие из худших" в сейфе"

для поиска "худшего" родителям пришлось всю коллекцию пересмотреть. а некоторые фильмы по два раза, чтоб убедиться
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25k
Acu900 Полчаса назад
Взрослый сын засудил собственных родителей за выброшенную коллекцию порно
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42k
SAndre Час назад
родителей понимаю, поддерживаю
а сыночек знатный ...удак, достойный лишения наследства и разрыва всяческих отношений. Думает, что помощь родителей ему не понадобится? Ошибается
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942
max 2 часа назад
Сотни тысяч продроченных часов, исчезли как слезы под дождем.
Да блин, продали бы на Алиэкспресс хотя бы. Ретро порнуха, она как старые компьютерные игры, с историей и сюжетом. Не как сегодня, включил, подрочил,пострелял и выключил .
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1k
Alex max 37 минут назад
Сразу видно ценителя старой доброй классики.

Сразу видно ценителя старой доброй классики.
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29k
Azesh 3 часа назад
безотносительно порнухи- они действительно уничтожили чужую собственность, закон однозначно на его стороне. Ну а коллекция порнухи это или коллекция фантиков - не суть важно.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
С одной стороны тупые ханжи, с другой - злостный онанист.
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10k
net ( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Столько не нагоняешь) а вот как коллекция, это очень серьезная ценность. А ещё лет через 20-30 она стоила бы состояние
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) net Час назад
Качество видео из 90х, да ещё на кассетах...реально отстой.
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19k
pssst 3 часа назад
Так это Мичиган. Кроме негров Детройта вся остальная территория заселена христанутыми наглухо адвентистами.
Удивительно, что суд еще на сторону сына встал.
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508
Кукулькан 3 часа назад
Руки прочь от порнухи!
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458
iam aws 4 часа назад
долбаный трэш
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210
Миша 4 часа назад
Глупая пародия на нормальную жизнь.

- Папа, когда я вырасту, буду студентом, а еще садовником и сантехником.
- Мать, слышишь? Он, похоже, нашёл те самые кассеты!
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5k
B0n 5 часов назад
Дело Павлика живёт.
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6k
Перст Указующий 5 часов назад
400 vhs... это ж ему все воспоминания о детстве уничтожили
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11k
Toxictofa 5 часов назад
Ну что я могу сказать - это пи$дец товарищи!
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