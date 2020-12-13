«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Николая Ге, или кто на картине не прав

Вообще эта картина практически разделила общество пополам. Одни видели в Петре убийцу, а в царевиче мученика, вторые наоборот – справедливый реформатор и нехороший сын.
До этой работы Николай Ге не увлекался историческими сюжетами, но тусовочка передвижников и приближавшиеся 200 лет со дня рождения Петра I (родился в 1672) побудили в нем интерес к довольно темной странице из жизни первого императора на Руси.
До этой работы Николай Ге не увлекался историческими сюжетами, но тусовочка передвижников и приближавшиеся 200 лет со дня рождения Петра I (родился в 1672) побудили в нем интерес к довольно темной странице из жизни первого императора на Руси.
Николай Ге – «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», 1871
Дело у нас происходит в петергофском Монплезире, резиденции Петра. На картине куча деталей и очень похожая обстановка, причем в дворце Ге был только один раз – не хотел перебить свои впечатления.
В самом разгаре допрос царевича. Чутка истории – Алексей не был доволен жестокими реформами отца, бежал в Италию и вступал в разные сговоры с австрийцами и шведами. Оттуда его обманом вернули домой, лишили права престолонаследия и обвинили в попытке госпереворота. Петр ранее угрожал сыну смертью, после чего назначенный им суд действительно приговорил царевича к казни. С согласия отца Алексея посадили в Петропавловскую крепость и после приговора успешно запытали до смерти. По официальной версии, Алексей умер от удара, то есть сердечного приступа. Впрочем, так часто объясняли сомнительные смерти венценосных особ в 18 веке.
Уже немного по-другому смотрится, правда?
В самом разгаре допрос царевича. Чутка истории – Алексей не был доволен жестокими реформами отца, бежал в Италию и вступал в разные сговоры с австрийцами и шведами. Оттуда его обманом вернули домой, лишили права престолонаследия и обвинили в попытке госпереворота. Петр ранее угрожал сыну смертью, после чего назначенный им суд действительно приговорил царевича к казни. С согласия отца Алексея посадили в Петропавловскую крепость и после приговора успешно запытали до смерти. По официальной версии, Алексей умер от удара, то есть сердечного приступа. Впрочем, так часто объясняли сомнительные смерти венценосных особ в 18 веке.
Уже немного по-другому смотрится, правда?
Петр явно взвинченный и энергичный, он сидит в нервной позе и недовольно ждет ответа от сына:
Судя по всему, на картине только что закончился жаркий спор, в котором Петр убедился в виновности сына. Об этом косвенно говорят бумаги на столе – часто их обозначают как показания «девки Ефросиньи», любовницы Алексея. Именно возлюбленная дала показания, из которых следовало, что наследник планировал вторжение и насильственный захват власти после смерти отца.
Алексей под пристальным взглядом отца опустил глаза и не просит прощения, уверенный в неспособности Петра приговорить своего собственного сына (зря).
Алексей под пристальным взглядом отца опустил глаза и не просит прощения, уверенный в неспособности Петра приговорить своего собственного сына (зря).
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Царевич как потухшая свеча - печально склонил голову, но при этом явно не собирается прогибаться. На картине он скорее соперник отца в этой психологической дуэли, чем жертва:
Художник очень похоже изобразил место действия, хотя тут есть историческая неточность. Дело в том, что Монплезир к происходящим событиям еще не построили. Да и не было такой сцены, Петр никогда не допрашивал сына тет-а-тет. Но Ге и не бежал за достоверностью, ему было важно показать психологический момент разыгравшейся драмы в семье императора.
И сделал он это крайне достойно. Крамской (один из основателей общества передвижников) так отзывался о картине: «Ге царит решительно».
И сделал он это крайне достойно. Крамской (один из основателей общества передвижников) так отзывался о картине: «Ге царит решительно».
Несмотря на некоторые вольности в картине, обстановку дворца автор изобразил довольно точно. Ходит мнение, что он даже точно изобразил количество плиток на полу (признаюсь, не считал):
После выставки картины газеты и зрители принимали разные стороны героев, но всем было интересно – а за кого тут Ге? Сам художник сперва питал симпатии к Петру, но после изучения документов сильно охладел к нему, и по его словам «взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость его, но убивало идеал».
А вы за кого?
А вы за кого?
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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В Третьяковке меньше?
Не ходите к нему. Вот тут 3000 картин в высоком разрешении.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10
Принеся в жертву сына, Петр показал, что готов на все ради России.
Вот смотришь на эту картину, и понимаешь, как низко пали наши сегодняшние чинуши, и как безразлично им все, что происходит в стране, и что с ней будет дальше.