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«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Николая Ге, или кто на картине не прав

«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Николая Ге, или кто на картине не прав (5 фото)

Автор:
13 декабря 2020 14:42
Метки: Пётр I Великий   допрос   живопись   искусство   история россии   картина   родители и дети   художник   
1076
5
Вообще эта картина практически разделила общество пополам. Одни видели в Петре убийцу, а в царевиче мученика, вторые наоборот – справедливый реформатор и нехороший сын.
До этой работы Николай Ге не увлекался историческими сюжетами, но тусовочка передвижников и приближавшиеся 200 лет со дня рождения Петра I (родился в 1672) побудили в нем интерес к довольно темной странице из жизни первого императора на Руси.
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Метки: Пётр I Великий   допрос   живопись   искусство   история россии   картина   родители и дети   художник   
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5  комментариев
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14k
Теуш Алексей 5 часов назад
А по-моему тут все проще. Петр на сто лет раньше гоголевского Тараса Бульбы задал вопрос:"Ну что, сын, помогли тебе твои.....?" А Алексею и сказать нечего, все в бумагах!
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2k
KL11 Полчаса назад
"Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме"
В Третьяковке меньше?
Не ходите к нему. Вот тут 3000 картин в высоком разрешении.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10
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9k
кира 4 часа назад
С точки зрения сегодняшней ситуации в стране, я за Петра. Он принес в жертву единственного сына, чтобы Россия развивалась, стала мощной державой и могла противостоять врагу. Алексей - воплощение всего, что было до Петровских реформ: безграничная власть Патриархата, отсутствие промышленности, медицины, науки, флота, бесчинство бояр, казнокрадство.
Принеся в жертву сына, Петр показал, что готов на все ради России.
Вот смотришь на эту картину, и понимаешь, как низко пали наши сегодняшние чинуши, и как безразлично им все, что происходит в стране, и что с ней будет дальше.
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29k
Alex кира 3 часа назад
Во-во, а Путин даже Чубайса расстрелять не может
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Комментарий удален. Причина: флуд
3k
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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