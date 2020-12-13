«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Николая Ге, или кто на картине не прав

Дело у нас происходит в петергофском Монплезире, резиденции Петра. На картине куча деталей и очень похожая обстановка, причем в дворце Ге был только один раз – не хотел перебить свои впечатления.



В самом разгаре допрос царевича. Чутка истории – Алексей не был доволен жестокими реформами отца, бежал в Италию и вступал в разные сговоры с австрийцами и шведами. Оттуда его обманом вернули домой, лишили права престолонаследия и обвинили в попытке госпереворота. Петр ранее угрожал сыну смертью, после чего назначенный им суд действительно приговорил царевича к казни. С согласия отца Алексея посадили в Петропавловскую крепость и после приговора успешно запытали до смерти. По официальной версии, Алексей умер от удара, то есть сердечного приступа. Впрочем, так часто объясняли сомнительные смерти венценосных особ в 18 веке.



Уже немного по-другому смотрится, правда?