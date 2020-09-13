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Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни

Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни (20 фото)

Автор:
13 сентября 2020 10:57
Сообщество : Искусство
Метки: Scott Tallman Powers   Скотт Талман   искусство   картина   талант   фото   художник   
1058
20
Работы этого современного художника чем-то неуловимо напоминают реалистичные картины прошлого века.

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Метки: Scott Tallman Powers   Скотт Талман   искусство   картина   талант   фото   художник   
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4  комментария
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1k
Сережа. 2 часа назад
Блин, сначала подумал, что это фотки обработанные в Фотошопе. Гипер-реализм кажется жанр называется. Очень ясно выраженны эмоции мгновения жизни, которая проходит в трудах и простых заботах о хлебе насущном.
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17k
Nik 40 минут назад
Качество портретов на 4, но в них столько жизни, энергии и натуральности, что захватывает дух.
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22k
MatveiVainrub Час назад
Своеобразно . Рука поставленна хорошо и характер присутствует . Я плюсанул .
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Гений, нереально рисует.
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