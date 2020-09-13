Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни

3.

Скотт старается брать идеи и вдохновение из самых разных культур по всему миру, включая нашу собственную. Человеческий фактор лежит в основе его творчества. Люди, места и опыт слиты в творчестве Скотта в течение многих лет, давая ему лучше понять мир в котором мы живем Он много путешествовал по многим странам, чтобы найти вдохновение, он и сейчас находится в поиске, чтобы найти баланс между культурами. Цель Скотта, чтобы выразить историю и опыт, честно, чутко и в такой же неприкосновенности, как он это увидел. Это страсть, которая растет с каждым днем все больше и больше.