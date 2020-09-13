Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни

Работы этого современного художника чем-то неуловимо напоминают реалистичные картины прошлого века.
1.
Скотт Тэйман родился в 1972 году в Бирмингеме, штат Алабама. Скотт начал рисовать в детстве с отцом, который был иллюстратором медицинской литературы, фотографом и скульптором.
2.
Образование Скотт получил в средней школе, где преподавали два известных преподавателя искусства . Это привело к четырем годам интенсивного исследования в Американской академии искусств в Чикаго. Там он совершенствовался под взглядом известных мастеров в области масляной живописи, акварели, графики, скульптуры и анатомии. После своего пребывания в Академии, Скотт провел много лет в качестве иллюстратора в рекламном агентстве Чикаго прежде чем реализовать свой потенциал, как прекрасный художник. Скотт член ассоциации художников Америки и является основателем группы "художники Чикаго".
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Скотт старается брать идеи и вдохновение из самых разных культур по всему миру, включая нашу собственную. Человеческий фактор лежит в основе его творчества. Люди, места и опыт слиты в творчестве Скотта в течение многих лет, давая ему лучше понять мир в котором мы живем Он много путешествовал по многим странам, чтобы найти вдохновение, он и сейчас находится в поиске, чтобы найти баланс между культурами. Цель Скотта, чтобы выразить историю и опыт, честно, чутко и в такой же неприкосновенности, как он это увидел. Это страсть, которая растет с каждым днем все больше и больше.
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Работы Скотта находятя во многих частных коллекциях в США и во всем мире наряду с наличием его картин в трех музеях: Wengyuan музей изобразительных искусств и Музей Шаогуань изобразительного искусства в провинции Гуандун Китая и Музей Академии в Истон, Мэриленд. Скотт получил множество наград от союза художников Америки, а также многих другие национальных союзов. Он принимал участие во многих престижных выставках в США, Китае, Израиле и Европе.
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