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Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов

Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов (3 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:47
Сообщество : Искусство
Метки: бэнкси   живопись   искусство   картина   красота   фото   художник   
238
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Картина маслом Бэнкси, являющаяся пародией на шедевр Клода Моне, вчера была продана в Лондоне за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,9 млн. долларов США).

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Метки: бэнкси   живопись   искусство   картина   красота   фото   художник   
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9k
Алексей Час назад
Я даже порадовался за него!
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27k
LEPA 24 минуты назад
Поражаюсь уменью и таланту некоторых личностей, разводить на бабки богатеньких буратин.
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Странник Полчаса назад
Это можно даже считать прогрессом! Миилионы отдают уже не только за мазню красками на уровне старшей группы детского сада или этикетки от банок.
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8k
krivsan Полчаса назад
дурдом,Sotheby’s,дает оценку "шедеврам",сколько таких художников в мире которые могут повторить Моне ,я думаю много,но повезло почему то Бэнкси,о котором даже Википедия,мало что знает
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9k
Алексей Час назад
Вот красавчик!
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