Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов

Картина маслом Бэнкси, являющаяся пародией на шедевр Клода Моне, вчера была продана в Лондоне за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,9 млн. долларов США).
Цена, за которое произведение «Покажи мне Моне» («Show Me the Monet») ушло с молотка на аукционе Sotheby’s, стала второй по величине для загадочного британского художника.
Целых пять коллекционеров предложили за работу 7 551 600 фунтов стерлингов, при том что изначально за картину ожидалось выторговать лишь 3,5–5 миллионов фунтов стерлингов (4,2-6,5 млн. долларов).
Созданная в 2005 году картина является прямой отсылкой к живописи Моне «Пруд с кувшинками». В своей же версии Бэнкси, помимо стандартных элементов из оригинального произведения, также использовал брошенные тележки для покупок и дорожный конус.
По мнению экспертов, это одна из самых ярких и знаковых работ художника, поступивших в продажу.
Картина — вторая по стоимости картина Бэнкси, проданная на аукционе, после «Devolved Parliament», на которой изображена Палата общин Великобритании с шимпанзе — её в прошлом году удалось реализовать за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (почти 13 млн. долларов).
Тогда работа 2009 года была продана в результате 13-минутного сражения за лот между 10 разными участниками торгов.
Созданная в 2005 году картина является прямой отсылкой к живописи Моне «Пруд с кувшинками». В своей же версии Бэнкси, помимо стандартных элементов из оригинального произведения, также использовал брошенные тележки для покупок и дорожный конус.
По мнению экспертов, это одна из самых ярких и знаковых работ художника, поступивших в продажу.
Картина — вторая по стоимости картина Бэнкси, проданная на аукционе, после «Devolved Parliament», на которой изображена Палата общин Великобритании с шимпанзе — её в прошлом году удалось реализовать за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (почти 13 млн. долларов).
Тогда работа 2009 года была продана в результате 13-минутного сражения за лот между 10 разными участниками торгов.
«Молоток упал после того, как пять решительных коллекционеров в течение почти девяти минут боролись за то, чтобы окончательная цена превысила его первоначальную оценку в 3–5 млн. фунтов стерлингов и стала второй по величине ценой для художника на аукционе», — отметили представители Sotheby’s.
Будучи одним из самых известных уличных художников, своим творчеством Бэнкси привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, социального неравенства, войны и капитализма.
Данной же своей работой художник пытается обратить внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления и его пагубного воздействия на окружающую среду.
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Будучи одним из самых известных уличных художников, своим творчеством Бэнкси привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, социального неравенства, войны и капитализма.
Данной же своей работой художник пытается обратить внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления и его пагубного воздействия на окружающую среду.
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