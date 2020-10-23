Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов

Целых пять коллекционеров предложили за работу 7 551 600 фунтов стерлингов, при том что изначально за картину ожидалось выторговать лишь 3,5–5 миллионов фунтов стерлингов (4,2-6,5 млн. долларов).



Созданная в 2005 году картина является прямой отсылкой к живописи Моне «Пруд с кувшинками». В своей же версии Бэнкси, помимо стандартных элементов из оригинального произведения, также использовал брошенные тележки для покупок и дорожный конус.



По мнению экспертов, это одна из самых ярких и знаковых работ художника, поступивших в продажу.



Картина — вторая по стоимости картина Бэнкси, проданная на аукционе, после «Devolved Parliament», на которой изображена Палата общин Великобритании с шимпанзе — её в прошлом году удалось реализовать за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (почти 13 млн. долларов).



Тогда работа 2009 года была продана в результате 13-минутного сражения за лот между 10 разными участниками торгов.