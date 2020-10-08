Француза покорил Дикий Запад

Художник Марк Маджори - француз, учившийся в Париже и живущий в США, но его сердце навсегда отдано американскому Дикому Западу. Его реалистичные картины переносят зрителей в мир фронтира, ковбоев, индейцев и бескрайних прерий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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