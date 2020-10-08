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Француза покорил Дикий Запад

Француза покорил Дикий Запад (43 фото)

Автор:
08 октября 2020 16:07
Сообщество : Искусство
Метки: Марк Маджори   живопись   индейцы   искусство   ковбои   переселенцы   творчество   художник   
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Художник Марк Маджори - француз, учившийся в Париже и живущий в США, но его сердце навсегда отдано американскому Дикому Западу. Его реалистичные картины переносят зрителей в мир фронтира, ковбоев, индейцев и бескрайних прерий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марк Маджори   живопись   индейцы   искусство   ковбои   переселенцы   творчество   художник   
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