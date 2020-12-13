Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов

ЖЖитель: путешествия и авиация
Недалеко от трассы М-4 «Дон» на севере Ростовской области не так давно появилась новая достопримечательность всероссийского уровня. Речь идет о парке «Лога», который никого не оставляет равнодушным.
Недалеко от трассы М-4 «Дон» на севере Ростовской области не так давно появилась новая достопримечательность всероссийского уровня. Речь идет о парке «Лога», который никого не оставляет равнодушным.
Ну никак не ожидаешь увидеть посреди степей средневековые башни и стены, будто бы сошедшие со страниц сказочной книги. А вокруг — красота.
Чтобы попасть в парк «Лога» нужно свернуть с М-4 на хутор Старая Станица недалеко от Каменска-Шахтинского, далее несколько километров по отличной дороге, и вы уже в сказке.
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Машину нужно оставить на одной из бесплатных вместительных парковок, приготовьтесь к длительной прогулке. В парке Лога можно зависнуть на целый день.
Парк примечателен своей историей. Раньше на этом месте была деревенская свалка, но местный предприниматель, владеющий лакокрасочным заводом Сергей Александрович Кушнаренко, решил расчистить место и построить парк. Название парка «Логá» дано по по Логово́й балке.
Так в окрестностях хутора Старая Станица стали появляться красивые башни, мосты, беседки, множество деревьев и скульптур.
За каждым поворотом поджидают сюрпризы. То кафе в виде сказочного богатыря, то королевство кривых зеркал, то какие-то чудные скульптуры.
Вход на территорию парка бесплатный для всех желающих. Парк Лога стал любимым местом отдыха для жителей окрестных городов, а на фестивали и праздники сюда приезжают десятки тысяч посетителей.
А какие чудесные фотографии здесь можно сделать! Недаром сюда любят приезжать молодожены и любители фотосессий. Да что там фотографии, думаю, тут можно кино снимать.
Строительство парка продолжается, территория тоже расширяется. Сейчас достраивают колесо обозрения, впереди еще куча планов.
Когда я ехал на юг, многие подписчики мне настоятельно советовали заехать в парк Лога. На обратном пути мы сделали крюк и не пожалели. Тут действительно очень красиво.
Но мне очень нравится именно история. Оказывается, есть у нас предприниматели, которые вместо покупки шикарных яхт, поместий во Франции или английских футбольных клубов обустраивают свою родину.
Недавно я рассказывал про самый красивый городской парк в России, который построил в Краснодаре на свои деньги бывший владелей сети «Магнит» Сергей Галицкий. Парк Лога из той же оперы, его строительство началось даже раньше.
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Метки: парк своими руками факты
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хм
у нас тут "колбасный король" построил "замок гарибальди" в деревне где жена родилась....
и вот х*уй его знает что лучше колбаса без мяса, или достопримечательность