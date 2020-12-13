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Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов

Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов (15 фото)

Автор:
13 декабря 2020 13:57
Метки: парк   своими руками   факты   
1483
15
ЖЖитель: путешествия и авиация
Недалеко от трассы М-4 «Дон» на севере Ростовской области не так давно появилась новая достопримечательность всероссийского уровня. Речь идет о парке «Лога», который никого не оставляет равнодушным.
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Метки: парк   своими руками   факты   
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11k
робт 2 часа назад
"Было бы здорово, если бы больше собственников бизнеса задумались о своих родных местах, о том, как их будут вспоминать."
хм

у нас тут "колбасный король" построил "замок гарибальди" в деревне где жена родилась....
и вот х*уй его знает что лучше
колбаса без мяса, или достопримечательность
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3k
rutt Andrew Час назад
Наш народ не колбасой меряет, это засланец!
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15k
mooc 53 минуты назад
Что-то скудно по фоточкам, а там ведь много всего есть
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3k
rutt Час назад
Моя мама взяла внука, поехали на пару часов туда. В итоге только к вечеру вернулись) Внук бабушку учил на сигвее кататься, по другому все посмотреть не удасться, уходишься. Аренда по ценам для дошкольников.
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2k
Чиуауа 2 часа назад
Ну всё правильно, чем комфортнее бизнесу в стране тем больше такие бизнесмены вкладывают в неё!!
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4k
MadShark 2 часа назад
Отличное место для семейного отдыха. Детей парк приводит в восторг
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