Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов

В общем, мне очень понравилось. Было бы здорово, если бы больше собственников бизнеса задумались о своих родных местах, о том, как их будут вспоминать.

Сейчас популярность парка Лога вышла за пределы Ростовской области, я верю, что скоро в парк будут ездить со всей России. Он того стоит.