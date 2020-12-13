Морская козочка: самка, которая убивает партнера

Морская козочка — забавное и неуклюжие животное, которое не стремится вас сожрать. Во всяком случае, живьём.
Поверьте, по меркам глубоководных тварей ЭТО можно назвать милым.
Морская козочка — это маленький рачок, чья жизнь проходит спокойно и беззаботно в зарослях водной растительности. Живёт зверюга в солёных водах повсеместно — стоит лишь расчесать морские лохмы, и из них роем посыплются странные чудики.
Пацаны, валим, нас спалили!
Как правило, на квадратный метр морской травы оказывается десяток-другой «пасущихся» на ней козочек. Правда, зрение придётся поднапрячь — мало того, что животинки эти маленькие, так они ещё и цвет под стать окружению меняют.
Морские козочку ОЧЕНЬ не любят передвигаться куда-либо. Поэтому не тереби морские водоросли — не расстраивай козочек.
Но милейшей крохой морская козочка кажется только издали. Подплыви к ней поближе и узришь стрёмное нечто с лапами, как у богомола, и антеннами, как у инопланетянина. За эти антенны, кстати, козочку и назвали козочкой — мол, выросты на рога похожи. И вправду, сходство сухопутными копытными у этой твари — 100%! В кавычках.
Ну, предположим, ме.
Да и образ жизни рогатое ракообразное ведёт далеко не веганский. Несмотря на то, что назвали козочку в честь травоядного, сама животина — засадный хищник. Правда, при размерах от 5 миллиметров до 3 сантиметров она является смертельной угрозой только для неосторожного планктона.
Ну где же ручки, ну где же ваши ручки...
Притаившись в зарослях водорослей, козочка нападает из засады, делая «цап-цап» клешнями, как богомол. Некоторые не способны и на это, их хватает лишь на то, чтобы выудить из воды частички пищи — рыбий кал, ошмётки чужой тушки и прочую органику.
Словил дзен и отрёкся от насилия, побираясь чужими какахами.
Расслабились? Зря! Ведь сейчас начнётся полномасштабная жесть, ибо пора поговорить с вами о делах любовных. На самом деле, сам процесс из себя ничего особенного не представляет: самец находит барышню, романтик, все дела... только вот потом дама убивает пацана при помощи ядовитого когтя! Зачем? Потому что может! Это море, щенок, ты думал, если я козочка, значит, не могу тебе ввалить?
Самки от самцов ничем, кроме как размерами, не отличаются.
Причины столь брутального поведения учёным не до конца понятны. Возможно, самца дамы убивают из милости — ведь ползти по водорослям к возлюбленной — задача для морских козочек утомительная, на обратный путь парня может просто не хватить. Но мы придерживаемся теории, что у морской козочки муж — козёл, поэтому его не жалко.
Лицо твоей жены, когда ты пришёл домой поздно и подшофе.
Морских козлят вдова вынашивает в специальной камере на своём теле. По итогу на свет появляются готовые ко всем невзгодам жизни малявки — новорождённые рачки от своей родительницы отличаются лишь размерами.
В брюхе у дамочки умещается несколько десятков карапузов!
Отдав материнский долг, самка отправляется к праотцам вслед за любовничком — её дело продолжат многочисленные родственники. Засев где-нибудь в траве, малыши-сиротки проведут недолгий год жизни, скрашивая его собирательством каках, медитативным покачиванием в водорослях и геноцидом местного планктона.
Источник:
- Кто такой интроверт и как с ним общаться
- Самая яркая звезда в ночном небе
- Что такое «штопор дьявола»
- 20 интересных фактов о кошках
- 10 самых сложных языков
Понравилось18