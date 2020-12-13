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Морская козочка: самка, которая убивает партнера

Морская козочка: самка, которая убивает партнера (9 фото)

Автор:
13 декабря 2020 10:04
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   красота   познавательно   факты   фото   
1071
9

Морская козочка — забавное и неуклюжие животное, которое не стремится вас сожрать. Во всяком случае, живьём.

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Метки: в мире   животные   интересно   красота   познавательно   факты   фото   
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3k
Mimik 2 часа назад
Прям описание бывшей моего брата
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3k
Alex 36 минут назад
Я живу с такой.
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Пётровыч Alex 20 минут назад
Зачем?
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4k
Vadim Alex 16 минут назад
Какахами кормит?
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