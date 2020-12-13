Морская козочка: самка, которая убивает партнера

Ну где же ручки, ну где же ваши ручки...

Притаившись в зарослях водорослей, козочка нападает из засады, делая «цап-цап» клешнями, как богомол. Некоторые не способны и на это, их хватает лишь на то, чтобы выудить из воды частички пищи — рыбий кал, ошмётки чужой тушки и прочую органику.