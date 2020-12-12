9.

Исследовав останки двух кошек, датированные 5300 лет и найденные в Китае, ученые пришли к выводу, что у одной из них был гораздо более богатый и разнообразный рацион. Это может означать, что ее кормили люди, а значит домашние кошки, вероятно, появились в Китае гораздо раньше, чем считалось до этого.