Хорошо ли мы знаем наших пушистых друзей?
1.
Предки современных кошек, в отличие от предков собак, охотились на мелкую добычу. Именно поэтому наши кошки как правило едят понемногу, но несколько раз в течение дня.
2.
Кошки охотятся, даже если они не голодны. Ученые Университета Джорджии в рамках проекта KittyCam наблюдали, что пойманная добыча съедается кошками лишь в 28% случаев. Остальные жертвы бросаются ими на месте или гордо приносятся хозяевам.
3.
Огромные глаза относительно тела развились у кошачьих из-за необходимости охотиться в условиях низкой освещенности. Однако такой размер глаз затрудняет постоянную перефокусировку с близких объектов на дальние и обратно. Автор книги Cat Sense Джон Брэдшоу отмечает, что по этой причине зрение кошки подстраивается под среду ее обитания: уличные животные, как правило, дальнозоркие, а большинство домашних — близорукие.
4.
Близорукость, тем не менее, не дает им возможность четко видеть вблизи небольшие предметы. Их кошки могут почувствовать усами, но не рассмотреть.
5.
У кошек отличное обоняние. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году Университетом Нового Южного Уэльса (Австралия), дикие кошки чувствовали запах «парфюма» с мышиным запахом даже спустя шесть дней после того, как в месте их обитания был помещен образец с этим «ароматом».
6.
Вомероназальный орган (дополнительный отдел обонятельной системы) помогает кошкам выявлять даже незначительные химические подсказки о своей среде обитания, в том числе — о близком местонахождении и «статусе» других кошек.
7.
Кошки неважно различают вкус еды. Согласно исследованию 2006 года, они — одни из немногих млекопитающих, которые не имеют вкусовых рецепторов для сладкого.
8.
А может быть, сладкое им просто не нужно? Кошки являются плотоядными и черпают энергию из белков, а не из углеводов.
9.
Исследовав останки двух кошек, датированные 5300 лет и найденные в Китае, ученые пришли к выводу, что у одной из них был гораздо более богатый и разнообразный рацион. Это может означать, что ее кормили люди, а значит домашние кошки, вероятно, появились в Китае гораздо раньше, чем считалось до этого.
10.
Древние кошки, тем не менее, могут не являться домашними животными в традиционном понимании слова. Ученые считают, что древние китайские кошки были синантропными — то есть находились во взаимовыгодных отношениях с людьми, сохраняя свою независимость.
11.
Как бы то ни было, эти китайские кошки — как и все домашние — произошли от дикой кошки Felis Silvestris Lybica.
12.
В 2007 году была выдвинута теория, что Felis Silvestris Lybica была приручена по крайней мере 9000 лет назад на Ближнем Востоке, как надежное средство для борьбы с вредителями.
13.
Самым ранним археологическим свидетельством отношений людей с кошками является найденное захоронение человека с котенком на Кипре, датированное 9,5 тыс. лет. Ученые считают, что при всем несовершенстве плавсредств, на которых поселенцы добирались до острова, для кошек на них все-таки нашлось место. Следовательно, завезены кошки были специально.
14.
Кошки и моряки дружат очень давно: в течение многих столетий кошек брали в море для борьбы с крысами и как талисман, приносящий удачу.
15.
Это оставило свой след в эволюции. Более 10% кошек в прибрежных городах Новой Англии и Новой Шотландии имеют дополнительные пальцы. Ученые считают, что такая редкая мутация, как полидактилия, возникла у обитающих на кораблях кошек еще в середине 18 века.
16.
Самая «богатая кошка» в мире, пожалуй, знаменитый японский персонаж Hello Kitty, который заработал более 1 миллиарда долларов в 2012 году: источниками дохода стали продажи товаров с символикой бренда и авторские отчисления.
17.
Психологи считают, что логотип Hello Kitty нарисован в стиле «кавай» («милый»), то есть символизирует собой доброту и нежность.
18.
В египетской могиле возрастом около 4400 лет нашли рисунок кошки в ошейнике. Это древнейшее известное изображение одомашненной кошки.
19.
В январе 2014 года ученые в рамках проекта 99 Lives Cat Whole Genome Sequencing Initiative начали собирать образцы ДНК кошек по всему миру для полной расшифровки кошачьего генома.
20.
Генетическая база данных в итоге будет выложена в открытый доступ. Предполагается, что она будет использоваться для исследования как кошачьих, так и некоторых человеческих недугов, в том числе сахарного диабета, который влияет на кошек аналогичным образом.
Источник:
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