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Сообщество Без кота и жизнь не та 729 постов • 336 подписчиков подписаться
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20 интересных фактов о&nbsp;кошках

20 интересных фактов о кошках (21 фото)

Автор:
12 декабря 2020 10:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   интересно   кот   кошка   познавательно   факты   фото   
765
21

Хорошо ли мы знаем наших пушистых друзей?

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Метки: животные   интересно   кот   кошка   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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31k
Йожык 47 минут назад
В таком случае и все ныне проживающие домашние коты тоже не являются домашними. Это я как владелец двух синотропов ответственно заявляю.
В таком случае и все ныне проживающие домашние коты тоже не являются домашними. Это я как владелец двух синотропов ответственно заявляю.
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4k
hairov 17 минут назад
20 интересных фактов о&nbsp;кошках
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