В Турции после изнасилования сирийцем маленького ребёнка начались погромы

В турецком Кайсери местные жители переворачивают авто, жгут торговые палатки и требуют депортации всех сирийцев-мигрантов.
В Кайсери которые сутки неспокойно. На улицах города творится ад - местные жители пытаются выжить мигрантов, один из которых изнасиловал пятилетнего ребёнка.
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Местные жители добиваются депортации сирийцев-мигрантов. Они устраивают демонстрации и, скандируя речёвки" ходят по улицам.
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Для разгона манифестантов полиция вынуждена применять водомёты.
К протестующим были вынуждены выйти представители властей. , Губернатор Кайсери заверил, что ситуация находится под контролем и попросил жителей быть более сдержанными в действиях, т.к. во время стычек с полицией были ранены пять правоохранителей.
"Я хорошо понимаю ваш гнев. Я знаю, что вы сейчас очень злы, и я знаю, что это подлый инцидент. Я обещаю вам, как ваш губернатор, что такого позора в районе Данишменгази больше не повторится . Я понимаю, вам всем больно. Наши друзья-полицейские пытаются что-то сделать для вашей же безопасности. В настоящее время ранены 5 наших полицейских. Я обещаю, что государство выполнит свои требования в полной мере. Я хочу, чтобы все разошлись", - попросил он.
Турецкий новостной канал NTV уточняет, что насильник был задержан, а ребенок взят под защиту. Начальник местной полиции пообещал, что мигрант и его семья будут депортированы из страны.
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Если бы чурок резала и забивала толпа человек в 50, даже наказания не было бы. Одного и пару героев всегда можно запугать, засудить да что угодно. Толпу в 50 человек, особенно если так будет везде и всегда уже будут слышать и слушать.
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