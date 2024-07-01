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В Турции после изнасилования сирийцем маленького ребёнка начались погромы

В Турции после изнасилования сирийцем маленького ребёнка начались погромы

Автор:
01 июля 2024 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Кайсери   Турция   депортация   изнасилование   мигранты   погромы   
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В турецком Кайсери местные жители переворачивают авто, жгут торговые палатки и требуют депортации всех сирийцев-мигрантов.

В Кайсери которые сутки неспокойно. На улицах города творится ад - местные жители пытаются выжить мигрантов, один из которых изнасиловал пятилетнего ребёнка.


Местные жители добиваются депортации сирийцев-мигрантов. Они устраивают демонстрации и, скандируя речёвки" ходят по улицам.


Для разгона манифестантов полиция вынуждена применять водомёты.


К протестующим были вынуждены выйти представители властей. , Губернатор Кайсери заверил, что ситуация находится под контролем и попросил жителей быть более сдержанными в действиях, т.к. во время стычек с полицией были ранены пять правоохранителей.


"Я хорошо понимаю ваш гнев. Я знаю, что вы сейчас очень злы, и я знаю, что это подлый инцидент. Я обещаю вам, как ваш губернатор, что такого позора в районе Данишменгази больше не повторится . Я понимаю, вам всем больно. Наши друзья-полицейские пытаются что-то сделать для вашей же безопасности. В настоящее время ранены 5 наших полицейских. Я обещаю, что государство выполнит свои требования в полной мере. Я хочу, чтобы все разошлись", - попросил он.


Турецкий новостной канал NTV уточняет, что насильник был задержан, а ребенок взят под защиту. Начальник местной полиции пообещал, что мигрант и его семья будут депортированы из страны.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Кайсери   Турция   депортация   изнасилование   мигранты   погромы   
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23  комментария
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11k
Alex 2 часа назад
У нас тоже скоро такое будет
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2k
Михаил 8 минут назад
Мдя... Везде приезжие как дикие твари... Но Турки молодцы! Жаль у нас такой реакции не будет...
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45k
SinigamiRuuk 12 минут назад
Вот есть моменты которые вообще понять не возможно...
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6k
hhwost 19 минут назад
странные люди. ребёнка изнасиловал мигрант, а переворачивают и жгут палатки и машины, хотя они никого не насиловали. мигрантов найти не могут, чтобы попереворачивать?
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415
rus 23 минуты назад
Не думал что такое скажу, но тут турки молодцы. А власть все по классике. Успокойтесь, мы все возмем под контроль, но сирийцы будут жить рядом с вами и дальше. И главное лицо сделать сочувственное
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
А турецкая полиция не подумала, что водомёты надо применять не разгона манифестантов, а для разгона мигрантов? И так их разогнать, чтобы они вернулись откуда повылазили? Но граждане молодцы, помнят, что источником власти является народ!
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27
Роман 44 минуты назад
Ну по сути именно выходя на такие погромы, причем массово от сотен человек и есть в наших реалиях наших шанс что то изменить. Надеятся что кто там из власти что то поменяет... Ну неужели практика еще не доказала что не поменяется ничего.
Если бы чурок резала и забивала толпа человек в 50, даже наказания не было бы. Одного и пару героев всегда можно запугать, засудить да что угодно. Толпу в 50 человек, особенно если так будет везде и всегда уже будут слышать и слушать.
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43k
Сергей 45 минут назад
Вот что значит , не было в Турции Великой Октябрьской Социалистической Революции........
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101
Alex Vlg Час назад
Скоро на улицах городов России.
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672
Dima Час назад
такое лечится только выстрелом в затылок!
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977
Алексей Куликов Час назад
"А что, так можно было?"
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17k
Booka1a 2 часа назад
ох уж эти дикие турки. то ли дело русские - цивилизация, надежда на правовое государство...
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41k
albedo 2 часа назад
Что у человека в голове - насиловать пятилетнего!!!!
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Наше будущее
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2278 постов (2267 в горячем)

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