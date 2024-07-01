В Турции после изнасилования сирийцем маленького ребёнка начались погромы

К протестующим были вынуждены выйти представители властей. , Губернатор Кайсери заверил, что ситуация находится под контролем и попросил жителей быть более сдержанными в действиях, т.к. во время стычек с полицией были ранены пять правоохранителей.





"Я хорошо понимаю ваш гнев. Я знаю, что вы сейчас очень злы, и я знаю, что это подлый инцидент. Я обещаю вам, как ваш губернатор, что такого позора в районе Данишменгази больше не повторится . Я понимаю, вам всем больно. Наши друзья-полицейские пытаются что-то сделать для вашей же безопасности. В настоящее время ранены 5 наших полицейских. Я обещаю, что государство выполнит свои требования в полной мере. Я хочу, чтобы все разошлись", - попросил он.





Турецкий новостной канал NTV уточняет, что насильник был задержан, а ребенок взят под защиту. Начальник местной полиции пообещал, что мигрант и его семья будут депортированы из страны.