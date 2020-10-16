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Как собрать iPhone своими руками

Как собрать iPhone своими руками (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 08:49
Сообщество : Сделай сам!
Метки: iphone   Скотти Аллен   видео   своими руками   сделай сам   телефон   фото   
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Бывший сотрудник компании Google и бродячий хакер из Кремниевой долины Скотти Аллен собрал айфон 6S своими руками. Смартфон был собран за пять месяцев из деталей, купленных им на рынках Китая.

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Метки: iphone   Скотти Аллен   видео   своими руками   сделай сам   телефон   фото   
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6  комментариев
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582
Hard.NET 2 часа назад
И чего? Сервисники постоянно собирают из нескольких девайсов - один рабочий, и не делают из этого подвига.
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2k
jazzz Полчаса назад
Че так долго то?
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6
Александр Мельник Час назад
Прочитал название "Как собрать iPhone своими руками" думас себестоимость будет до 100 у.е. И прих"ел - "На все это я потратил около 1000 долларов."
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210
Иван Александр Мельник 49 минут назад
Так это на конвейере из оптовых деталей 100 уе себестоимость, а у него дороже. В статье говорится что сейчас уложился бы в 300, что тоже не плохо
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7k
Потапыч Час назад
iPhone 6S сегодня новый в магазине можно купить менее чем за 300 долларов, вот только нафига?)
Ах, да, ролик же 2017 года.
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