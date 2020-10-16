Как собрать iPhone своими руками

Бывший сотрудник компании Google и бродячий хакер из Кремниевой долины Скотти Аллен собрал айфон 6S своими руками. Смартфон был собран за пять месяцев из деталей, купленных им на рынках Китая.
Американец Скотти Аллен собрал смартфон и записал видео, на котором подробно рассказал о процессе сборки телефона.
Корреспондент «Клоопа» Метин Джумагулов взял интервью у бродячего хакера из Кремниевой долины.
Повествование ведется от лица Скотти Аллена:
Меня зовут Скотти Аллен. Я хакер и инженер.
Я родом из США, Сан-Франциско. Работал в компании Google и участвовал в некоторых известных стартапах. Последние три года я путешествую по всему миру.
Около полутора лет назад я приехал в Китай в город Шэньчжэнь, рядом с Гонконгом, чтобы более подробно узнать процесс производства электроники.
Я всегда был связан с электроникой, IT-технологиями и теперь я могу исследовать все это на более глубоком уровне.
Я влюбился в это место. В Шэньчжэне я провожу очень много времени.
С единомышленниками я гулял в месте, которое можно назвать рынком мобильных телефонов. Там, в основном, продавали запчасти и детали.
Мы не слишком разбирались во всем этом. Один из нас сказал: «Мне интересно, сможет ли кто-то из вас собрать собственный телефон?»
Эта идея не выходила из моей головы. Это прозвучало как вызов для меня. Я его принял.
Это был отличный способ глубже узнать о рынке мобильных телефонов и о самих смартфонах.
Я думал об этом девять месяцев, прежде чем решился создать телефон самостоятельно и записал видео.
Корреспондент «Клоопа» Метин Джумагулов взял интервью у бродячего хакера из Кремниевой долины.
Повествование ведется от лица Скотти Аллена:
Меня зовут Скотти Аллен. Я хакер и инженер.
Я родом из США, Сан-Франциско. Работал в компании Google и участвовал в некоторых известных стартапах. Последние три года я путешествую по всему миру.
Около полутора лет назад я приехал в Китай в город Шэньчжэнь, рядом с Гонконгом, чтобы более подробно узнать процесс производства электроники.
Я всегда был связан с электроникой, IT-технологиями и теперь я могу исследовать все это на более глубоком уровне.
Я влюбился в это место. В Шэньчжэне я провожу очень много времени.
С единомышленниками я гулял в месте, которое можно назвать рынком мобильных телефонов. Там, в основном, продавали запчасти и детали.
Мы не слишком разбирались во всем этом. Один из нас сказал: «Мне интересно, сможет ли кто-то из вас собрать собственный телефон?»
Эта идея не выходила из моей головы. Это прозвучало как вызов для меня. Я его принял.
Это был отличный способ глубже узнать о рынке мобильных телефонов и о самих смартфонах.
Я думал об этом девять месяцев, прежде чем решился создать телефон самостоятельно и записал видео.
Почему я выбрал айфон? Это хороший вопрос, который мне многие задают. Во-первых я знаком с айфоном гораздо лучше, чем с остальными смартфонами. Я и сам использую его.
Второе — в Китае очень много вещей, связанных с «Эппл». Не только телефоны, но и различные детали, запчасти, корпусы и многое другое. Айфон очень популярен.
И по причине того, что «начинку» для айфона можно легко найти в городских магазинах и рынках, его проще собрать.
Я также подумал, что создание айфона будет немного интереснее, ведь этот бренд всемирно узнаваем.
До этого у меня не было опыта. Это первый раз, когда я делаю что-то подобное. Я скажу больше. Это первый раз, когда я видел «внутренности» телефона (смеется).
Самая большая трудность, с которой я встретился — это мое плохое знание китайского языка (смеется).
Не менее тяжело было найти все части для сборки телефона, понять что именно нужно купить и где.
Трудно найти процессор. Ты не можешь просто купить процессор, аналогичный тому, что стоит в айфоне. Единственный возможный способ — это купить, разобрать айфон и изъять его процессор.
Как я разбирался с процессором — эта отдельная история, о которой я возможно расскажу в следующем видеоролике.
Другая сложность — это то, что я хотел создать собственную системную плату, технические подробности можно посмотреть на видео.
На все это я потратил около 1000 долларов. Большая часть суммы ушла на детали и инструменты. Но теперь, наученный опытом, если я захочу повторить эксперимент, то уложусь в 300 долларов.
Второе — в Китае очень много вещей, связанных с «Эппл». Не только телефоны, но и различные детали, запчасти, корпусы и многое другое. Айфон очень популярен.
И по причине того, что «начинку» для айфона можно легко найти в городских магазинах и рынках, его проще собрать.
Я также подумал, что создание айфона будет немного интереснее, ведь этот бренд всемирно узнаваем.
До этого у меня не было опыта. Это первый раз, когда я делаю что-то подобное. Я скажу больше. Это первый раз, когда я видел «внутренности» телефона (смеется).
Самая большая трудность, с которой я встретился — это мое плохое знание китайского языка (смеется).
Не менее тяжело было найти все части для сборки телефона, понять что именно нужно купить и где.
Трудно найти процессор. Ты не можешь просто купить процессор, аналогичный тому, что стоит в айфоне. Единственный возможный способ — это купить, разобрать айфон и изъять его процессор.
Как я разбирался с процессором — эта отдельная история, о которой я возможно расскажу в следующем видеоролике.
Другая сложность — это то, что я хотел создать собственную системную плату, технические подробности можно посмотреть на видео.
На все это я потратил около 1000 долларов. Большая часть суммы ушла на детали и инструменты. Но теперь, наученный опытом, если я захочу повторить эксперимент, то уложусь в 300 долларов.
Весь процесс, от принятия решения до презентации видео, занял пять месяцев. Но настоящая работа — сборка телефона и запись ролика — длилась около двух месяцев.
Мой собственный айфон и айфон от «Эппл» практически одинаковы. У меня теперь два телефона и если я покажу их вам, вы не увидите разницы.
Конечно, айфон от «Эппл» имеет гарантийный срок и собирался он людьми более опытными в этой сфере. Поэтому можно сказать, что он лучше.
Открывать собственный бизнес или продолжать собирать телефоны я не собираюсь. Это был всего лишь эксперимент.
Честно, я не ожидал, что мое видео станет таким популярным. То, что сейчас происходит — безумие (смеется).
Многие люди пишут мне сейчас, поздравляют. Часто я вижу сообщения вроде — «Это было отличное видео! Мы тебя смотрим!».
Люди шокированы, они очень взволнованы.
Я и сам был очень взволнован и счастлив, когда я наконец закончил работу. Это заняло столько времени и труда, иногда я думал, что не справлюсь. Естественно, я доволен собой.
Я записал видео, потому что мне захотелось поделиться интересной историей.
Сфера видеожурналистики захватила меня, мне это очень нравится.
Буду честным, это произошло после того, как я посетил Кыргызстан. Я вдохновился теми видео, которые делал «Клооп».
Определенно, я продолжу снимать видео, связанные с областью IT-технологий, моими приключениями и путешествиями.
Я с удовольствием снова приеду в Кыргызстан. Я хорошо провел у вас время.
Считаю, что Кыргызстан отличный пример открытой миру, демократической страны. И «Клооп» очень важная часть страны.
Мой собственный айфон и айфон от «Эппл» практически одинаковы. У меня теперь два телефона и если я покажу их вам, вы не увидите разницы.
Конечно, айфон от «Эппл» имеет гарантийный срок и собирался он людьми более опытными в этой сфере. Поэтому можно сказать, что он лучше.
Открывать собственный бизнес или продолжать собирать телефоны я не собираюсь. Это был всего лишь эксперимент.
Честно, я не ожидал, что мое видео станет таким популярным. То, что сейчас происходит — безумие (смеется).
Многие люди пишут мне сейчас, поздравляют. Часто я вижу сообщения вроде — «Это было отличное видео! Мы тебя смотрим!».
Люди шокированы, они очень взволнованы.
Я и сам был очень взволнован и счастлив, когда я наконец закончил работу. Это заняло столько времени и труда, иногда я думал, что не справлюсь. Естественно, я доволен собой.
Я записал видео, потому что мне захотелось поделиться интересной историей.
Сфера видеожурналистики захватила меня, мне это очень нравится.
Буду честным, это произошло после того, как я посетил Кыргызстан. Я вдохновился теми видео, которые делал «Клооп».
Определенно, я продолжу снимать видео, связанные с областью IT-технологий, моими приключениями и путешествиями.
Я с удовольствием снова приеду в Кыргызстан. Я хорошо провел у вас время.
Считаю, что Кыргызстан отличный пример открытой миру, демократической страны. И «Клооп» очень важная часть страны.
Источник:
Ссылки по теме:
- Глобус своими руками
- Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу
- Подарок для бабушки своими руками
- Как легко и быстро сделать красивых бабочек из бумаги
- Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Ах, да, ролик же 2017 года.