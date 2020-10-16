Как собрать iPhone своими руками

Почему я выбрал айфон? Это хороший вопрос, который мне многие задают. Во-первых я знаком с айфоном гораздо лучше, чем с остальными смартфонами. Я и сам использую его.



Второе — в Китае очень много вещей, связанных с «Эппл». Не только телефоны, но и различные детали, запчасти, корпусы и многое другое. Айфон очень популярен.



И по причине того, что «начинку» для айфона можно легко найти в городских магазинах и рынках, его проще собрать.



Я также подумал, что создание айфона будет немного интереснее, ведь этот бренд всемирно узнаваем.



До этого у меня не было опыта. Это первый раз, когда я делаю что-то подобное. Я скажу больше. Это первый раз, когда я видел «внутренности» телефона (смеется).



Самая большая трудность, с которой я встретился — это мое плохое знание китайского языка (смеется).



Не менее тяжело было найти все части для сборки телефона, понять что именно нужно купить и где.



Трудно найти процессор. Ты не можешь просто купить процессор, аналогичный тому, что стоит в айфоне. Единственный возможный способ — это купить, разобрать айфон и изъять его процессор.



Как я разбирался с процессором — эта отдельная история, о которой я возможно расскажу в следующем видеоролике.



Другая сложность — это то, что я хотел создать собственную системную плату, технические подробности можно посмотреть на видео.



На все это я потратил около 1000 долларов. Большая часть суммы ушла на детали и инструменты. Но теперь, наученный опытом, если я захочу повторить эксперимент, то уложусь в 300 долларов.