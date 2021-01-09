Телефон продолжил работать после падения с высоты 3600 метров из кармана парашютиста

После приземления на землю, молодым людям удалось отыскать устройство в пустыне с помощью приложения «Найти iPhone».



На снятых кадрах можно увидеть хоть и сильно повреждённый аппарат, но всё ещё работающий.



«Это было снято около года назад в Элой, штат Аризона. Обычно я не беру сотовый телефон, а если и беру, то с карманами у меня никогда не возникало проблем, кроме тех, что были в штанах, которые были порваны ранее в тот же день», — рассказал парень.