FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Без палева: когда скрытность решает Без палева: когда скрытность решает 10 пунктов которые в США хуже, чем в России 10 пунктов которые в США хуже, чем в России Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Спасенному попугаю подарили новый клюв Спасенному попугаю подарили новый клюв Родители, которые когда-то были круты, как боги Родители, которые когда-то были круты, как боги Цинк и это не всё о нём Цинк и это не всё о нём Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и... Фотоподборка Фотоподборка Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Ретро фотографии Ретро фотографии Там, за туманами - Мутный материк Там, за туманами - Мутный материк Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки
Телефон продолжил работать после падения с высоты 3600 метров из кармана парашютиста

Телефон продолжил работать после падения с высоты 3600 метров из кармана парашютиста (3 фото)

Автор:
09 января 2021 13:19
Метки: iphone   Телефон   видео   гаджет   парашютист   прыжок с парашютом   
415
3
В сети стало вирусным видео, на котором видно, как iPhone вылетел из кармана парашютиста по имени Коди Мадро, который прыгнул с высоты около 12 000 футов 3600 метров. После приземления на землю, поврежденный гаджет все еще продолжал работать.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: iphone   Телефон   видео   гаджет   парашютист   прыжок с парашютом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Taf Taffus 8 часов назад
Дела у Эппла настолько кислые, то пихают во все щели заказуху. Даже трамповские санкции не помогли. Одна надежда, что обитатели развлекательных сайтов поведутся и ломанутся скупать иПХоны вагонами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
15k
Александр Сучков 6 часов назад
рекламный пистеш! Любители огрызка вряд ли выкинут свой девайс хотя бы этажа с 10-го на газон или тот же песок, зная, что безопасно. Люди, которые сидят на рекламе в апле в конец отупели, раз считают всех вокруг идиотами....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 7 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад 7 часов назад
Где то там на дне звонит Nokia
Где то там на дне звонит Nokia
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 8 часов назад
Два рыбака после рыбалки хвастаются ,один говорит- я вытащил канделябр ,а свечи ещё горели,.Второй -а я вытащил мопед, а мотор ещё работал .Первый говорит-слушай ,на пи*дёж похоже ,давай я свечи потушу, а ты мотор заглушишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как собрать iPhone своими руками Как собрать iPhone своими руками Я терплю и молчу, а ты не покупаешь! Девушка плачет из-за неподаренного ей iPhone Я терплю и молчу, а ты не покупаешь! Девушка плачет из-за неподаренного ей iPhone Понты дороже денег: девушка наглядно показала, как выглядят богачи, покупающие новый айфон Понты дороже денег: девушка наглядно показала, как выглядят богачи, покупающие новый айфон Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон" На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон"
Michael Scofield

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309894



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Туристы и жилье: эпические подставы
2
80
Туристы и жилье: эпические подставы
Десять мифов о ремнях безопасности
7
263
Десять мифов о ремнях безопасности
﻿
Набирающие популярность
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
0
15
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#приколы#прикол#история#СССР#истории#художник#космос#соцсети#новый год
#интересно#картинки#животные#Россия#сша#кино#великобритания#люди#WhatsApp#собака
#фото#факты#подборка#настроение#девушки#позитив#интересные факты#птицы#прикольные#природа

На что жалуетесь?

Вернуться