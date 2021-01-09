Телефон продолжил работать после падения с высоты 3600 метров из кармана парашютиста

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как iPhone вылетел из кармана парашютиста по имени Коди Мадро, который прыгнул с высоты около 12 000 футов 3600 метров. После приземления на землю, поврежденный гаджет все еще продолжал работать.
31-летний Коди Мадро (Kody Madro) из Иллинойса, США, только выпрыгнул из самолёта, находясь на высоте около 12000 футов (приблизительно 3650 м), когда его мобильный телефон вылетел из его кармана. Данный инцидент произошёл в январе 2020 года.
Экстремала, который также является ещё и сноубордистом, снимал на камеру его друг, который видел, как объект покинул карман парня
После приземления на землю, молодым людям удалось отыскать устройство в пустыне с помощью приложения «Найти iPhone».
На снятых кадрах можно увидеть хоть и сильно повреждённый аппарат, но всё ещё работающий.
«Это было снято около года назад в Элой, штат Аризона. Обычно я не беру сотовый телефон, а если и беру, то с карманами у меня никогда не возникало проблем, кроме тех, что были в штанах, которые были порваны ранее в тот же день», — рассказал парень.
На снятых кадрах можно увидеть хоть и сильно повреждённый аппарат, но всё ещё работающий.
«Это было снято около года назад в Элой, штат Аризона. Обычно я не беру сотовый телефон, а если и беру, то с карманами у меня никогда не возникало проблем, кроме тех, что были в штанах, которые были порваны ранее в тот же день», — рассказал парень.
«Когда мой сотовый телефон вылетел, мой приятель посчитал, что это была деталь моего парашютного снаряжения. Он выглядел забавно, когда я на него смотрел, я не осознавал того, что мой телефон пропал, пока не приземлился. Свой iPhone, я нашёл в пустыне. Я пользовался телефоном ещё пару недель, прежде чем он окончательно не вышел из строя.»
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