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Буррито из сладкой ваты

Буррито из сладкой ваты

Автор:
02 июня 2024 10:03
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Сладкая шаурма   буррито из сладкой ваты   вкусно   креатив   на любителя   
883
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Название, само-собой, условное: вместо фарша, курицы и овощей в качестве начинки используют зефир, печенье Oreo, мармелад, M&M’s и другие наполнители. Смесь такую заворачивают в знакомую всем с детства сладкую вату.

Не показывайте это диабетикам!)

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Метки: Видео   Еда   Сладкая шаурма   буррито из сладкой ваты   вкусно   креатив   на любителя   
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5  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
сгущёнки не хватает вместо соуса ...
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334
Артём 9 минут назад
Автор не уловил суть. Главный ингредиент тут мороженное, а остальное это допы.
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3k
Дмитрий Час назад
А можно так: острая сладкая вата со вкусом маринованных огурцов.
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Василий Афиногенов Час назад
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62k
turyst Час назад
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AccheDin
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  • 3518 постов (3322 в горячем)

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