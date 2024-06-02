Буррито из сладкой ваты

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Название, само-собой, условное: вместо фарша, курицы и овощей в качестве начинки используют зефир, печенье Oreo, мармелад, M&M’s и другие наполнители. Смесь такую заворачивают в знакомую всем с детства сладкую вату.
Не показывайте это диабетикам!)
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