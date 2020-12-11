Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно

Хонам живет в Гонконге со своей любящей хозяйкой, которая только рада обновлять Инстаграм красавицы новыми фото. "Хонам четыре года, и мы купили ее на фабрике щенков, когда ей было 1,5 месяца. Идея дать ей такое имя пришла из сериала, который очень известен в Гонконге. Хонам (南南) был главным героем и гангстером. Мы решили, что хаски - те еще гангстеры, и назвали ее так," - рассказывает хозяйка.