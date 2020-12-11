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Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно

Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно (31 фото)

Автор:
11 декабря 2020 17:14
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   хаски   
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31
Хаски по кличке Хонам (Honam) живет в Гонконге, и очаровывает весь мир своей необычной внешностью. Эта собачка настолько кокетлива, мила, и так хорошо получается на фотографиях, что ей позавидует любая модель. Познакомьтесь с Хонам и вы - глядя на эту красотку, невозможно не умилиться!
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Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   хаски   
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4  комментария
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4k
Олег 48 минут назад
Вот где Красотки-хаски, настоящие, северные, сильные, умные, не городские чахотки, в одной упряжке бегают

Вот где Красотки-хаски, настоящие, северные, сильные, умные, не городские чахотки, в одной упряжке бегают
Вот где Красотки-хаски, настоящие, северные, сильные, умные, не городские чахотки, в одной упряжке бегают
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Чучело Мяучело 11 минут назад
Инста-сучка
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24k
семён 46 минут назад
Да, мы в курсе...

Да, мы в курсе...
Да, мы в курсе...
Да, мы в курсе...
Да, мы в курсе...
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9k
Злой семён 14 минут назад
Но красавцы же
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