Красавица-хаски, которая украдет ваше сердце и не вернет обратно

Хаски по кличке Хонам (Honam) живет в Гонконге, и очаровывает весь мир своей необычной внешностью. Эта собачка настолько кокетлива, мила, и так хорошо получается на фотографиях, что ей позавидует любая модель. Познакомьтесь с Хонам и вы - глядя на эту красотку, невозможно не умилиться!
Хонам живет в Гонконге со своей любящей хозяйкой, которая только рада обновлять Инстаграм красавицы новыми фото. "Хонам четыре года, и мы купили ее на фабрике щенков, когда ей было 1,5 месяца. Идея дать ей такое имя пришла из сериала, который очень известен в Гонконге. Хонам (南南) был главным героем и гангстером. Мы решили, что хаски - те еще гангстеры, и назвали ее так," - рассказывает хозяйка.
Сначала хозяйка вела свой собственный аккаунт в Инстаграме, который с появлением Хонам превратился в милый фотоальбом, где главная звезда - только она. Подписчики умиляются тому, как кокетливо эта собачка позирует на фото, и насколько она фотогенична.
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