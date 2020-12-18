"Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой

Жительница Китая показала видео со своим шкодливым хаски. Пока хозяйки не было дома, пес уничтожил диван, засыпав всю комнату его остатками. Реакция хозяйки была предсказуемой, а вот виновник даже и не думал извиняться!
Хозяйка хаски по кличке Пи (Pea) из Китая показала ролик со своим шкодливым псом. Пока ее не было дома, скучающий питомец уничтожил диван, и разнес его остатки по всей комнате. Как рассказала сама хозяйка, у нее "чуть не случился нервный срыв", когда она увидела, что натворил ее любимец.
Сам Пи лежал среди устроенного хаоса, и кажется, был доволен проделанной работой. Но когда хозяйка начала кричать, пес встал с места и начал вилять хвостиком, делая вид, что ничего не произошло. Девушка опубликовала ролик в китайской соцсети Douyin, и подписала его "Если бы у вас была такая собака, что бы вы сделали, увидев это?"
А вот и сам виновник:
Вот еще одно популярное видео с хаски, уничтожающей диван:
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Когда держали котов,уходя из дома,закрывал в коридоре,чтобы не было соблазна мебель портить. Спать в своей кровати тоже не разрешал. Были,конечно, всякие эксцессы,но ВСЮ квартиру на уши животные не ставили.