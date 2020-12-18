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"Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой

"Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   хаски   
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Жительница Китая показала видео со своим шкодливым хаски. Пока хозяйки не было дома, пес уничтожил диван, засыпав всю комнату его остатками. Реакция хозяйки была предсказуемой, а вот виновник даже и не думал извиняться!

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Метки: видео   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   хаски   
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Sanar Полчаса назад
Вот совсем не понимаю людей которые содержат таких собак в квартирах.
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Игорь 21 минуту назад
мне кажется - у таких хозяев и дети - такие же
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1k
Лёха Полчаса назад
Сама дура. Вообще удивляют хозяева,позволяющие своим животным ВСЁ.
Когда держали котов,уходя из дома,закрывал в коридоре,чтобы не было соблазна мебель портить. Спать в своей кровати тоже не разрешал. Были,конечно, всякие эксцессы,но ВСЮ квартиру на уши животные не ставили.
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