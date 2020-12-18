"Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой

Сам Пи лежал среди устроенного хаоса, и кажется, был доволен проделанной работой. Но когда хозяйка начала кричать, пес встал с места и начал вилять хвостиком, делая вид, что ничего не произошло. Девушка опубликовала ролик в китайской соцсети Douyin, и подписала его "Если бы у вас была такая собака, что бы вы сделали, увидев это?"