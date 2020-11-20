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Какой красавец: шоколадный хаски Квой покоряет сердца

Какой красавец: шоколадный хаски Квой покоряет сердца (31 фото)

Автор:
20 ноября 2020 16:53
Сообщество : Животные
Метки: Породы собак   животные   питомцы   редкие животные   собака   собаки   фото   хаски   
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31
Хаски по кличке Квой (Quoi) из США отличается от других собак своей породы - у него уникальный шоколадный окрас. Невероятное сочетание коричневой шерстки и голубых глаз просто не может не очаровать, поэтому Квой уже набрал миллионную толпу поклонников в Инстаграме. Хозяйка путешествует по штатам и публикует фотографии своего уникального хаски из поездок. Посмотрите на это чудо!
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Метки: Породы собак   животные   питомцы   редкие животные   собака   собаки   фото   хаски   
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2k
Владимир 13 минут назад
и сколько,она,на собачке уже заработала?
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9k
ss 42 минуты назад
Ух ты! Класс!
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Какой красавец: шоколадный хаски Квой покоряет сердца
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