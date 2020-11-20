Какой красавец: шоколадный хаски Квой покоряет сердца

Хаски по кличке Квой (Quoi) из США отличается от других собак своей породы - у него уникальный шоколадный окрас. Невероятное сочетание коричневой шерстки и голубых глаз просто не может не очаровать, поэтому Квой уже набрал миллионную толпу поклонников в Инстаграме. Хозяйка путешествует по штатам и публикует фотографии своего уникального хаски из поездок. Посмотрите на это чудо!
Квой (Quoi), названный так в честь дерева секвойя, на 100% сибирский хаски. Он даже является участником главного американского собачьего клуба AKC. Хозяйка этого чуда, Николь Спэн, путешествует по штатам США и фотографирует своего уникального пса во время поездок. Взгляните на это невероятное создание:
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