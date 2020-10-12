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В Англии 800 собак закрыли купальный сезон

В Англии 800 собак закрыли купальный сезон (10 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 21:18
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   щенки   
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А вы думали, соревнования пловцов проводят только у людей? Сотни собак и их хозяев приняли участие в ежегодном собачьем заплыве в парке Sandford Parks Lido в Челтнеме, Англия. Несмотря на температуру, опустившуюся до 7°C, и правила социальной дистанции, заплыв получился веселым, ярким и активным. Он традиционно знаменует окончание купального сезона.

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Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   щенки   
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