В Англии 800 собак закрыли купальный сезон

А вы думали, соревнования пловцов проводят только у людей? Сотни собак и их хозяев приняли участие в ежегодном собачьем заплыве в парке Sandford Parks Lido в Челтнеме, Англия. Несмотря на температуру, опустившуюся до 7°C, и правила социальной дистанции, заплыв получился веселым, ярким и активным. Он традиционно знаменует окончание купального сезона.
Около 800 собак и их хозяев приняли участие в ежегодном заплыве в парке Sandford Parks Lido в Челтнеме, Англия. Это позитивное мероприятие проводится уже третий год, собирая сотни питомцев, и знаменуя собой окончание купального сезона.
В этом году в связи с пандемией COVID-19 организаторы ввели особые правила: каждый час в бассейн пускали группу с ограниченным количеством людей, а также хозяев проинструктировали о соблюдении социальной дистанции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Майло - чудо-пес, который дружит с бабочками
- Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек
- Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк
- "Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки
- Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...