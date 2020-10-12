В Англии 800 собак закрыли купальный сезон

А вы думали, соревнования пловцов проводят только у людей? Сотни собак и их хозяев приняли участие в ежегодном собачьем заплыве в парке Sandford Parks Lido в Челтнеме, Англия. Несмотря на температуру, опустившуюся до 7°C, и правила социальной дистанции, заплыв получился веселым, ярким и активным. Он традиционно знаменует окончание купального сезона.

0 Около 800 собак и их хозяев приняли участие в ежегодном заплыве в парке Sandford Parks Lido в Челтнеме, Англия. Это позитивное мероприятие проводится уже третий год, собирая сотни питомцев, и знаменуя собой окончание купального сезона.

0 Источник: В этом году в связи с пандемией COVID-19 организаторы ввели особые правила: каждый час в бассейн пускали группу с ограниченным количеством людей, а также хозяев проинструктировали о соблюдении социальной дистанции.

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Вот оно, собачье счастье: 0 Источник:

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