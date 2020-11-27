У этого испанского гальго - невероятно длинная шея

На прогулках Кетама находится в центре внимания: "Конечно, она привлекает много внимания во время прогулок. На улице вообще не часто встретишь испанских гальго, а мы еще и надеваем на нее несколько ошейников, потому что стандартные для нее не подходят," - рассказывает хозяйка собаки, Моника.