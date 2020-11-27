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У этого испанского гальго - невероятно длинная шея

У этого испанского гальго - невероятно длинная шея (9 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   
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Собаку породы испанский гальго по кличке Кетама (Ketama), которая живет в Нидерландах, многие сравнивают с жирафом. И вправду - у собаки такая длинная шея, что вы вряд ли видели подобную у других собак. Из-за своей особенности собачка привлекает очень много внимания.
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Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   
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☭Cheкаво☭ 24 минуты назад
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