У этого испанского гальго - невероятно длинная шея

Собаку породы испанский гальго по кличке Кетама (Ketama), которая живет в Нидерландах, многие сравнивают с жирафом. И вправду - у собаки такая длинная шея, что вы вряд ли видели подобную у других собак. Из-за своей особенности собачка привлекает очень много внимания.
Кетама (Ketama) - двухлетняя собака породы испанский гальго, которая счастливо живет с хозяевами в Нидерландах. У этой красотки есть одна особенность, отличающая ее от собак своей породы и других сородичей - это необычно длинная шея. Из-за этой особенности собачку часто сравнивают с жирафом.
На прогулках Кетама находится в центре внимания: "Конечно, она привлекает много внимания во время прогулок. На улице вообще не часто встретишь испанских гальго, а мы еще и надеваем на нее несколько ошейников, потому что стандартные для нее не подходят," - рассказывает хозяйка собаки, Моника.
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Чаще всего испанских гальго используют для охоты и в собачьих бегах. К сожалению, в родной Испании они часто страдают от человеческой жестокости, но хозяева спасли Кетаму от беды как нельзя вовремя. У этой красотки действительно необычные пропорции для породы - обычно такие встречаются у самцов.
Кетама - очень умная, добрая, нежная собачка. Она всегда любит быть рядом с людьми, и часто просит ласки. Как и все собаки, она может быть дурашливой, но все проделки ей прощают. Хозяева надеются, что благодаря особенности Кетамы, они привлекут внимание защитников животных к проблеме жестокого обращения с испанскими гальго.
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