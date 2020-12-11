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Успехи "Чанъэ-5". Китайцы не верят, что Американцы были на Луне

Успехи "Чанъэ-5". Китайцы не верят, что Американцы были на Луне (4 фото)

Автор:
11 декабря 2020 15:10
Метки: Чанъэ-5   американцы   китайцы   луна   
1746
4
Успехи китайской миссии лунного корабля "Чанъэ-5", готовы вновь потрясти всё мировое сообщество.
Настоящий лунный грунт поднят с поверхности спутника Земли, доставлен на окололунную орбиту. И вот уже вовсю мчится к нам на планету!

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Метки: Чанъэ-5   американцы   китайцы   луна   
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Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
а кто даст гарантию что китайский полет не подделка?
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2k
vn Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Китайцев не существует
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2k
Frank Borman 9 минут назад
Что то китайцы слишком обнаглели. Подвергают сомнению триумф самой демократной в мире демократии. А не международные террористы ли они случаем? В Гуантанамо есть еще свободные камеры, там и китайских журналистов и политиков можно приютить, в случае чего.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 51 минуту назад
В то, что американцы были на Луне, верят, пожалуй, только сами американцы...
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1k
Ларька Час назад
Я просто оставлю это сдесь.
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1k
Роман Час назад
"наш Ливей Ян пробыл в космосе всего один день на околоземной орбите, и то , ему необходима была помощь для того чтобы он мог передвигаться - его надо было поддерживать и пособлять ему переставлять ноги и двигать руками."

Какой-то дохлый китаец попался...
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2k
Варяг оглы Чиуауа Час назад
СССР и другие страны, несмотря на обстановку Холодной войны и космической гонки, не подвергали сомнению факт американских полётов и высадок; полёты не были секретными, и за их ходом наблюдали астрономы и радиолюбители в разных странах мира, включая СССР[ ]. Образцы лунных пород, доставленные астронавтами на Землю, были переданы НАСА научным организациям по всему миру и сравнивались в том числе и с образцами, полученными советской программой «Луна»[ ]; места высадок были уже в XXI веке сфотографированы космическими аппаратами других стран[ ], а установленные на Луне астронавтами уголковые отражатели использовались земными обсерваториями для изучения Луны с помощью отражённых лазерных лучей[ ].
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Варяг оглы Чиуауа 48 минут назад
И где тот грунт? И где все фото- и видеоматериалы?
Потерялись?

Ну да, это же почти как объяснительная уборщицы, чего её (их) хранить?
Признали? На то были СУГУБО ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.
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20k
Юрьевич Варяг оглы Чиуауа 18 минут назад
"Образцы лунных пород, доставленные астронавтами на Землю, были переданы НАСА научным организациям по всему миру и сравнивались в том числе и с образцами, полученными советской программой «Луна»[ ];"

В том то и дело, что в американском лунном грунте не было найдено неокисляемое железо, а в советском оно присутствовало. Если в китайском тоже будет неокисляемое железо, то американский лунный грунт откуда угодно, только не с Луны.
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437
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Китайцы просто не верят, что "Америкосы" были на Луне! Их логика тут - просто железна !

Если уж не верят, то Достаточно было посадить модуль в районе посадки апполона. А дебилов, насмотревшихся китайского рентв и в Китае хватает.

Уймитесь уже, железнологичные.
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32k
kalinser 2 часа назад
Дело в том,что на Луне побывали не один раз...
"Аполлоны" 11,12,14,15,16,17
Аполлон-13 "Хьюстон, у нас проблемы"
На третий день полёта, когда корабль летел к Луне, на борту взорвался бак с жидким кислородом.
Взрывом повредило топливные элементы служебного модуля. Из-за этого использовать маршевый двигатель было невозможно.Для коррекции курса экипаж использовал двигатель лунного модуля, который был цел. Облетев вокруг Луны, "Аполлон-13" вернулся на Землю.
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32k
kalinser ☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Провоцируешь людей,потом стучишь в ТП,что тебя бедненького оскорбляют!
Но доносом ты это не считаешь!
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61k
Максим kalinser 45 минут назад
Это Саня Воробушек.. у него мозг, как у воробышка) А жидкий кислород это пиндосы типа все запуски летали в кислородной среде.. по кабинам летали капельки мочи и кала и вообще, атмосфера была веселая и непринужденная. Правда когда СССР наслушавшись, какая это хорошая среда, как после неё астронавты себя отлично чувствую и бодро бегут давать интервью, попробовал создать такую же, наш космонавт сгорел заживо от ватки с нашатырем.. а у этих норм - моча, гавно и короткие замыкания в кислороде)). Правда потом все клятая уборщица из КГБ смела в ведро, и чертежи супер двигателей и пленки с записями (ВСЕ) и даже почти 400 кг лунного грунта. Ничего не осталось) А потом и вовсе неудобно получилось, грунты в музеях, подаренные США, оказались и вовсе не лунным грунтом)) СССР свой привезенный грунт раздавал по НИИ, США.. ну вы понимаете это другое.. 400 кг самим надо)
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595
Пчёлкин kalinser 45 минут назад
Давление в кислородном баллоне - 150-200 кг/см2., в любом, хоть на Апполоне, хоть у любого сварщика, а на Апполоне объём должен быть больше, ну чисто теоретически, так что разницы нет ГДЕ он стоит . Можете в меня плеваться, минусить и т.д. мне плевать, но моё мнение такое, что не было их там - слишком уж много несостыковок, даже если отбросить все попсовые(пыль там, ходили слишком бодро и т.д.) то остаётся вопрос про туалет, да, не было туалетов, и г-но летало по кораблю, а это смерть от пневмонии, практически 100%. Через сутки такого человека не спасти.
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8k
Владимир Пчёлкин Полчаса назад
Не путайте привычный вам кислородный баллон с толстыми стенками и под давлением с используемыми в космосе (как и кислородные баки для двигателей). Там он в жидком состоянии, при низкой температуре, гораздо меньшем давлении. Поэтому и стенки там тоньше. В апполоне 13 использовалось тефлоновое покрытие внутри, меньше полукилограмма аллюминия и чуть больше килограмма стали. Последствия произошедшего в сервисном модуле, где не было астронавтов, на фото ниже.
Не путайте привычный вам кислородный баллон с толстыми стенками и под давлением с используемыми в космосе (как и кислородные баки для двигателей). Там он в жидком состоянии, при низкой температуре, гораздо меньшем давлении. Поэтому и стенки там тоньше. В апполоне 13 использовалось тефлоновое покрытие внутри, меньше полукилограмма аллюминия и чуть больше килограмма стали. Последствия произошедшего в сервисном модуле, где не было астронавтов, на фото ниже.
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32k
kalinser Пчёлкин Полчаса назад
Знаю два случая взрыва кислородных баллонов.Оба раза,баллоны будто ножем разрезаны,сверху вниз.
Первый взорвался при пожаре.
Второй... ЗиЛ-130 Мин.Геологии, г.Фрунзе Кирг.ССР.Пересечение ул. Киевской и ул.Белинского.
Баллон лежал последним.Ударная волна пошла в задний борт(его так и не нашли) и днище кузова.Днище было как через колено сломано в мелкую щепу,до того места где лежал баллон.Стекла вынесло в трех кварталах.Водила с неделю не мог говорить.
Жахни баллон в другую сторону,там их было двадцать с лишком ...
Ни зила,ни водилу не нашли бы...
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