Успехи "Чанъэ-5". Китайцы не верят, что Американцы были на Луне

Успехи китайской миссии лунного корабля "Чанъэ-5", готовы вновь потрясти всё мировое сообщество.
Настоящий лунный грунт поднят с поверхности спутника Земли, доставлен на окололунную орбиту. И вот уже вовсю мчится к нам на планету!
Настоящий лунный грунт поднят с поверхности спутника Земли, доставлен на окололунную орбиту. И вот уже вовсю мчится к нам на планету!
Китайские аппараты штурмуют Луну каждый год
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Восторгам простых китайцев наблюдающих за этой картиной просто нет предела! Нация рукоплещет своим героям инженерам, работающим в космической отрасли. Намечается, на этом фоне, очередной подъём экономики Кимая - люди от таких восторгов будут только лучше работать на своих рабочих местах подзарядившись очевидной долей патриотизма.
Помимо всех восторгов от свершившегося факта , сами китайцы обсуждают около-лунные новости в "соц.сетях" с небывалой долей энтузиазма, и полным скепсисом в отношении "Американской лунной миссии", что была продемонстрирована миру более полувека назад.
Китайцы просто не верят, что "Америкосы" были на Луне!
Их логика тут - просто железна !
Против фактов, которые китайские обитатели "поднебесной" выдвинули в сторону своей правоты,как говорится - "не попрёшь". Опровергнуть их трудно.
Гораздо труднее ,чем американцам взять - и прямо сейчас слетать на Луну!))
.
Восторгам простых китайцев наблюдающих за этой картиной просто нет предела! Нация рукоплещет своим героям инженерам, работающим в космической отрасли. Намечается, на этом фоне, очередной подъём экономики Кимая - люди от таких восторгов будут только лучше работать на своих рабочих местах подзарядившись очевидной долей патриотизма.
Помимо всех восторгов от свершившегося факта , сами китайцы обсуждают около-лунные новости в "соц.сетях" с небывалой долей энтузиазма, и полным скепсисом в отношении "Американской лунной миссии", что была продемонстрирована миру более полувека назад.
Китайцы просто не верят, что "Америкосы" были на Луне!
Их логика тут - просто железна !
Против фактов, которые китайские обитатели "поднебесной" выдвинули в сторону своей правоты,как говорится - "не попрёшь". Опровергнуть их трудно.
Гораздо труднее ,чем американцам взять - и прямо сейчас слетать на Луну!))
Вот что говорят китайцы:
1. "Всю жизнь задавался простым вопросом. Астронавты из Америки летели на Луну с 16-го по 21-ое июля шестьдесят девятого года. Получается, что они провели в космосе пять дней.
Прилетев на Луну они смогли ловко ходить и прыгать в условиях очень отличных от земных. Даже если списать всё на небольшое тяготение луны,то мне думается такие походы были бы для них проблематичны.
Ведь наш Ливей Ян пробыл в космосе всего один день на околоземной орбите, и то , ему необходима была помощь для того чтобы он мог передвигаться - его надо было поддерживать и пособлять ему переставлять ноги и двигать руками. Физическая сила ему не помогала. Всё это совершенно ненаучно! Может американцы там что-то пили, типа возбуждающего средства.
2. Ждите. Американские толстые политики сейчас объявят скоро,что вводятся санкции на Луну! Они боятся разоблачения. Основная западная ценность - это неравенство. Одни, должны верить в то, чего не существует на самом деле.
1. "Всю жизнь задавался простым вопросом. Астронавты из Америки летели на Луну с 16-го по 21-ое июля шестьдесят девятого года. Получается, что они провели в космосе пять дней.
Прилетев на Луну они смогли ловко ходить и прыгать в условиях очень отличных от земных. Даже если списать всё на небольшое тяготение луны,то мне думается такие походы были бы для них проблематичны.
Ведь наш Ливей Ян пробыл в космосе всего один день на околоземной орбите, и то , ему необходима была помощь для того чтобы он мог передвигаться - его надо было поддерживать и пособлять ему переставлять ноги и двигать руками. Физическая сила ему не помогала. Всё это совершенно ненаучно! Может американцы там что-то пили, типа возбуждающего средства.
2. Ждите. Американские толстые политики сейчас объявят скоро,что вводятся санкции на Луну! Они боятся разоблачения. Основная западная ценность - это неравенство. Одни, должны верить в то, чего не существует на самом деле.
Китайские модули на окололунной орбите.
.
3. Вопрос: Как так: разрешение на наших фото очень низкое.Земля видна как небольшой белый лунный полумесяц. И это фото с окололунной орбиты. А у америкосов с любого расстояния земля смотрится "планетой голубой". Ответ: "Мы -то всего-то развивающаяся страна. В то время как уровень блокбастеров в Голливуде непомерно высок. Мы несём ответственность за чисто выполненную работу. А американцы , лишь за фотографию. Земля понятное дело - голубая планета. Но мы сфотографировали её белой полоской. Значит - это подделка. Настоящая - это голливудская высадка на Луну. При чём тут Голливуд, вообще? Да, небыли Американцы на Луне!"
4. Сравнил наши фото и американцев, после высадки на Луну. Бросается в глаза разница в поверхности Луны. На американских фото и даже видео показано, что поверхность покрыта толстым слоем пыли. А на нём четко отпечатываются следы. Вокруг лунохода клубы пыли висят.
На Китайских фотоматериалах видно, что пыли нет. Луна покрыта толстой коркой похожей на засохшую почву, не очень прочную. Но вот если бур аппарата для проб пробивает эту корку, то пыли всё равно не видно! Кто-то говорит правду, а кто-то говорит ложь.
Приземление китайского "Чанъэ-5" на Луну, разрушило всё представление Американцев о среде на поверхности спутника Земли. На лунной поверхности, оказывается, пыли нет! Пыль под действием тяжести Луны и солнечного света уплотняется. Великие достижения Америки, расхваленные когда-то, развеиваются, как та самая лунная пыль!
.
3. Вопрос: Как так: разрешение на наших фото очень низкое.Земля видна как небольшой белый лунный полумесяц. И это фото с окололунной орбиты. А у америкосов с любого расстояния земля смотрится "планетой голубой". Ответ: "Мы -то всего-то развивающаяся страна. В то время как уровень блокбастеров в Голливуде непомерно высок. Мы несём ответственность за чисто выполненную работу. А американцы , лишь за фотографию. Земля понятное дело - голубая планета. Но мы сфотографировали её белой полоской. Значит - это подделка. Настоящая - это голливудская высадка на Луну. При чём тут Голливуд, вообще? Да, небыли Американцы на Луне!"
4. Сравнил наши фото и американцев, после высадки на Луну. Бросается в глаза разница в поверхности Луны. На американских фото и даже видео показано, что поверхность покрыта толстым слоем пыли. А на нём четко отпечатываются следы. Вокруг лунохода клубы пыли висят.
На Китайских фотоматериалах видно, что пыли нет. Луна покрыта толстой коркой похожей на засохшую почву, не очень прочную. Но вот если бур аппарата для проб пробивает эту корку, то пыли всё равно не видно! Кто-то говорит правду, а кто-то говорит ложь.
Приземление китайского "Чанъэ-5" на Луну, разрушило всё представление Американцев о среде на поверхности спутника Земли. На лунной поверхности, оказывается, пыли нет! Пыль под действием тяжести Луны и солнечного света уплотняется. Великие достижения Америки, расхваленные когда-то, развеиваются, как та самая лунная пыль!
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Метки: Чанъэ-5 американцы китайцы луна
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Какой-то дохлый китаец попался...
Потерялись?
Ну да, это же почти как объяснительная уборщицы, чего её (их) хранить?
Признали? На то были СУГУБО ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.
В том то и дело, что в американском лунном грунте не было найдено неокисляемое железо, а в советском оно присутствовало. Если в китайском тоже будет неокисляемое железо, то американский лунный грунт откуда угодно, только не с Луны.
Если уж не верят, то Достаточно было посадить модуль в районе посадки апполона. А дебилов, насмотревшихся китайского рентв и в Китае хватает.
Уймитесь уже, железнологичные.
"Аполлоны" 11,12,14,15,16,17
Аполлон-13 "Хьюстон, у нас проблемы"
На третий день полёта, когда корабль летел к Луне, на борту взорвался бак с жидким кислородом.
Взрывом повредило топливные элементы служебного модуля. Из-за этого использовать маршевый двигатель было невозможно.Для коррекции курса экипаж использовал двигатель лунного модуля, который был цел. Облетев вокруг Луны, "Аполлон-13" вернулся на Землю.
Но доносом ты это не считаешь!
Первый взорвался при пожаре.
Второй... ЗиЛ-130 Мин.Геологии, г.Фрунзе Кирг.ССР.Пересечение ул. Киевской и ул.Белинского.
Баллон лежал последним.Ударная волна пошла в задний борт(его так и не нашли) и днище кузова.Днище было как через колено сломано в мелкую щепу,до того места где лежал баллон.Стекла вынесло в трех кварталах.Водила с неделю не мог говорить.
Жахни баллон в другую сторону,там их было двадцать с лишком ...
Ни зила,ни водилу не нашли бы...