Китайские модули на окололунной орбите.



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3. Вопрос: Как так: разрешение на наших фото очень низкое.Земля видна как небольшой белый лунный полумесяц. И это фото с окололунной орбиты. А у америкосов с любого расстояния земля смотрится "планетой голубой". Ответ: "Мы -то всего-то развивающаяся страна. В то время как уровень блокбастеров в Голливуде непомерно высок. Мы несём ответственность за чисто выполненную работу. А американцы , лишь за фотографию. Земля понятное дело - голубая планета. Но мы сфотографировали её белой полоской. Значит - это подделка. Настоящая - это голливудская высадка на Луну. При чём тут Голливуд, вообще? Да, небыли Американцы на Луне!"



4. Сравнил наши фото и американцев, после высадки на Луну. Бросается в глаза разница в поверхности Луны. На американских фото и даже видео показано, что поверхность покрыта толстым слоем пыли. А на нём четко отпечатываются следы. Вокруг лунохода клубы пыли висят.



На Китайских фотоматериалах видно, что пыли нет. Луна покрыта толстой коркой похожей на засохшую почву, не очень прочную. Но вот если бур аппарата для проб пробивает эту корку, то пыли всё равно не видно! Кто-то говорит правду, а кто-то говорит ложь.



Приземление китайского "Чанъэ-5" на Луну, разрушило всё представление Американцев о среде на поверхности спутника Земли. На лунной поверхности, оказывается, пыли нет! Пыль под действием тяжести Луны и солнечного света уплотняется. Великие достижения Америки, расхваленные когда-то, развеиваются, как та самая лунная пыль!