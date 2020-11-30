Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице

Помните историю совсем юной американки, которая появилась на свет с очень большим и темным родимым пятном? Уже год с ее "маской Бэтмена" работают российские врачи, и результат очень обнадеживающий!
У Луны Феннер диагностировали покрывающий почти все лицо меланоцитарный невус - так медицинским языком называется довольно опасное родимое пятно. Девочка была совершенно здорова, но темная лице грозила развитием онкологии в любой момент...
Полугодовалую малышку на родине называли монстром, пугаясь ее внешнего вида. На нее постоянно показывали пальцем. И мама Луны начала борьбу за здоровье и красоту своей дочери. В США им предложили удаление коварного невуса в ходе 80 операций! Общей стоимостью более 400 тысяч долларов...
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Но в прошлом году специалисты из Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии рассказали родителям девочки, что у них отработан более щадящий метод. И Луна с мамой рискнули отправиться в далекую Россию, где малышке сделали с тех пор уже несколько успешных операций.
Мама опубликовала на своей странице в Инстаграм свежую фотку с подробностями
"Эта отметина на левой ноге Луны - то место, откуда брали кожу для пересадки на щеку. На другой ноге было то же самое - для пересадки на носик: прошло 8 месяцев, это уже не заметно ♥ ️🙏🏽 В ходе всего этого процесса я усвоила одну вещь: надо набраться терпения. Как бы нам ни хотелось, чтобы всё было идеально "еще вчера", но всему свое время..."
Год назад маленькая американка с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поехала лечиться в Россию
Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом. И дело не только во внешности – образование на лице со временем превратится в рак кожи. Американские врачи помочь не смогли, точнее, смогли бы, но, во-первых, требовали баснословных денег, а во-вторых, у них слишком продолжительное лечение. И только врач-онколог из Краснодара, имея свою методику, предложил подходящий вариант. Семья Луны согласилась и в сентябре 2019-го вылетела в Россию...
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