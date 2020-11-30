Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице

"Эта отметина на левой ноге Луны - то место, откуда брали кожу для пересадки на щеку. На другой ноге было то же самое - для пересадки на носик: прошло 8 месяцев, это уже не заметно ♥ ️🙏🏽 В ходе всего этого процесса я усвоила одну вещь: надо набраться терпения. Как бы нам ни хотелось, чтобы всё было идеально "еще вчера", но всему свое время..."