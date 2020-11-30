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Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице

Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице (5 фото)

Автор:
30 ноября 2020 18:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бэтмен   врач   луна   маска   невус   россия   сша   
12705
5
Помните историю совсем юной американки, которая появилась на свет с очень большим и темным родимым пятном? Уже год с ее "маской Бэтмена" работают российские врачи, и результат очень обнадеживающий!
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Метки: бэтмен   врач   луна   маска   невус   россия   сша   
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13k
Роман 2 часа назад
Малышке здоровья и избавления от пятна!
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Дарья Полчаса назад
Блин, такие страдания деткам, как же несправедливо и горько. Ножом по сердцу всегда такие новости про детей, я сама мать двоих..
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250
DjonDalton Полчаса назад
У дочки тоже невус, но не такого плана, не опасный. Хотели удалить сразу после рождения. ИСпугались же, на панике были. Так вот этот врач онколог из краснодара по телефону сходу 300к зарядил. в Израиле 70к лечение остальное из фонда какого-то. а в нашем городе бесплатно в детской областной прооперируют. Вот и думайте про этого врача онколога
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1k
Ян Баян Полчаса назад
Хорошие новости!
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603
Linusya Полчаса назад
результат лечения, как говорится на лице, намного лучше стало
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7k
kaboza Полчаса назад
Давайте наши Медики, вперед, Малышке здоровья, Маме сил... в се будет хорошо))
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3k
Ыукп 52 минуты назад
Мелкой терпения, врачам умения - пусть за пояс заткнуть коллег.
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48k
smakido Час назад
Девочке выздоровления и красоты, а маме терпения и здоровья тоже!
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