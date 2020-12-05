Китайцы установили на Луне свой флаг

Накануне также сообщалось, что китайский модуль закончил сбор реголита - если его стыковка с орбитальным модулем пройдет успешно и 2 кг лунного грунта прибудут на Землю, Китай также войдет в тройку стран, которые когда-либо привозили образцы почвы с поверхности естественного спутника нашей планеты.

Посадку аппарата с ценным грузом ожидают 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.