Китайцы установили на Луне свой флаг

Зонд «Чанъэ-5» не только отобрал образцы лунного грунта, но, как заявили в Китае, еще и закрепил на поверхности спутника Земли государственный флаг. Таким образом, Поднебесная стала третьей державой после СССР и США, которая когда-либо смогла это сделать.
В конце ноября Китай запустил ракету с целью сбора образцов лунного грунта и наблюдением за поверхностью спутника Земли.
Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта
Возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» успешно добрался до Луны, отобрал образцы и, как сообщают китайские агентства, даже установил на ее поверхности государственный флаг Поднебесной. Таким образом страна стала третьей державой, чей флаг когда-либо был водружен на спутнике Земли.
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Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA) передал фото флага, зажатого в автоматизированном щупальце. Сообщается, что его вес (флагшток и полотнище) составляет всего 12 граммов, а составные части изготовлены из специальных материалов.
Накануне также сообщалось, что китайский модуль закончил сбор реголита - если его стыковка с орбитальным модулем пройдет успешно и 2 кг лунного грунта прибудут на Землю, Китай также войдет в тройку стран, которые когда-либо привозили образцы почвы с поверхности естественного спутника нашей планеты.
Посадку аппарата с ценным грузом ожидают 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.
Посадку аппарата с ценным грузом ожидают 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.
Китай разместил на Луне свой флаг. Надеюсь они не сильно потратились на китайского Кубрика.— novomir (@nvmr_z) December 5, 2020
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Ну и т п. А результат один.
https://3dnews.ru/1027033/kitayskiy-kvantoviy-kompyuter-smog-v-milliardi-raz-prevzoyti-klassicheskuyu-sistemu-v-odnoy-nauchnoy-zadachehttps://3dnews.ru/1027033/kitayskiy-kvantoviy-kompyuter-smog-v-milliardi-raz-prevzoyti-klassicheskuyu-sistemu-v-odnoy-nauchnoy-zadache
50 лет назад там прилунился "Луноход".
50, мать его, лет, назад!
Или "ну что ты, это же другое..." пора говорить? Если бы они с Марса пробы привезли или с Венеры - тогда был бы повод орать на весь мир. Сейчас они на чужих технологиях, изучая чужой опыт ПОВТОРЯЮТ, имея под рукой СОВРЕМЕННЫЕ технологии. Далеко не те, что были пол века назад.
О каком китайском чуде можно говорить? Только о том, что никому теперь это нахер не нужно, а Китаю слава первых покоя не даёт.
Сейчас другие задачи стоят. Не песок со спутника собрать, а что полезнее.
- Оставьте предков вы в покое.
Им по делам была и честь.
А вы, друзья, годны лишь на жаркое.
Ты твёрдое с тёплым не смешивай, речь не о том, как у нас дела, а о том, что китайцы раздули свой полёт как нечто сверх естественное.