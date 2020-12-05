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Китайцы установили на Луне свой флаг

Китайцы установили на Луне свой флаг (6 фото)

Автор:
05 декабря 2020 10:07
Сообщество : Космос
Метки: CNSA   Чанъэ-5   китай   космос   луна   полет на Луну. покорение космоса   флаг   
12253
6
Зонд «Чанъэ-5» не только отобрал образцы лунного грунта, но, как заявили в Китае, еще и закрепил на поверхности спутника Земли государственный флаг. Таким образом, Поднебесная стала третьей державой после СССР и США, которая когда-либо смогла это сделать.
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Метки: CNSA   Чанъэ-5   китай   космос   луна   полет на Луну. покорение космоса   флаг   
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78  комментариев
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1k
Radugananebe День назад
Молодцы. А вот если бы у них был Рогозин, то никакого флага и Луны не было бы.
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402
Эд 2 часа назад
В двойку если быть точным
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1k
Алексей Эд 39 минут назад
Почему в "двойку"? Вроде СССР тоже флаг на Луне оставлял.
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19k
Влад 8 часов назад
Молодцы, надо было еще и американский выдрать.
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377
uid-5j7c27kq Влад 2 часа назад
Не смогли найти ))
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26k
a.fey 11 часов назад
Но вот. Теперь и на луне КОВИД...
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5k
Анна Петрикова 18 часов назад
14 сентября 1959 года в 00 ч. 02 мин. 24 сек. советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» успешно доставила вымпел "СССР" на лунную поверхность в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.
14 сентября 1959 года в 00 ч. 02 мин. 24 сек. советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» успешно доставила вымпел "СССР" на лунную поверхность в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.
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8k
Star Link 19 часов назад
Зато Рогозин построил себе дворец. Вот.
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5k
Андрей 19 часов назад
Просто молодцы!
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10k
geminisf 20 часов назад
А бело-сине-красного флага на Луне нет.
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72
Andrey 20 часов назад
Скоро, совсем скоро.... с 18:00 до 20:00 по МСК в южной Австралии приземлится посылка с Рогю))) кто знает «что» там или «кто» там есть))), а потом китайские товарищи ещё что-нибудь привезут)))
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1k
newegg Andrey 6 часов назад
Уже приземлилась и уже нашли.
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1k
Павел 20 часов назад
Опять снимают на бабушкину нокию. Ппц, я вообще не понимаю, в наше время в обычном смартфоне ставят фото/видео камеры невероятного качества, а космос- это вообще венец всех технологий человечества, там должны быть такие фото, что просто плакать надо от восторга и умиления, но нет, в аппарат стоимостью в 1 ахренилиард баксов вкорячим тупой рыбий глаз.
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9k
Сережа 20 часов назад
Когда свой флажок устанавливали то случайно палатку Федора Конюхова не задели?
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8k
андрей 21 час назад
Смотреть с 2.00 минуты
Ссылка youtu.be
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5k
night_visitor 21 час назад
Хм... До сих пор есть дегенераты, считающие что Кубрик снял высадку на луну?
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8k
Star Link night_visitor 19 часов назад
Их полно.
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1k
alex5450 21 час назад
- Небогатый бюджет не позволяет расправить финансовые крылья. Китай выделяет на свои космические программы 11 миллиардов долларов, Россия менее 3-х миллиардов.
- В стране много тырят по карманам. Сложилась система при которой львиная часть тендеров проводится для своих и наших. А с них и спрос никакой.
- Система закупок называется "Кроилово" - закупаются самые дешёвые предложение на рынке.
- Сама структура общения "начальник-подчинённый" тяготеет не к получению результата, а созданию благоприятного фона "наверху". То есть не важно что вовремя не сделали - зато провели импортозамещение в столовых и провели чемпионат по внедрежу цифровизации, новой системы экономии фондов, работы со студенческими отрядами и т п.
- ощущается всё больший недостаток квалифицированных кадров. Причём не только рабочих (в большей степени), но и инженерных (пока в меньшей). причин несколько - тут и потеря престижности отрасли, отток кадров за границу, концентрация их в Москве и т д.
Ну и т п. А результат один.
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15k
Alush alex5450 6 часов назад
Хули,откатно-распилочная экономика.
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1k
zenon 23 часа назад
Какой китайский флаг?! Флаг советский, только на нём звёздочки китайские. А вот трёхцветный с птицами там не будет.
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738
☣️Месть печенегов☣️ zenon 22 часа назад
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17k
Will2006 День назад
Чет как-то маловато камментов от сторонников "американцы на Луне не были"
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1k
alex5450 Will2006 24 часа назад
Они понимают, что китайцы всё это сняли в студии, но крутят свои мошонки, чтобы не сорваться. Это же стратегический партнёр!
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2k
Outcast Will2006 23 часа назад
Конечно, даже кадры есть.
Конечно, даже кадры есть.Посмотреть
Конечно, даже кадры есть.
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306
Юрий День назад
Скоро китайцы в Великой России свой флаг поставят
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5k
Ф Ив День назад
Для нас это плохая новость.
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128
Миша День назад
Ох сильно это желание у людей нацарапать на скале ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ!
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК День назад
Китайский квантовый компьютер смог в миллиарды раз превзойти классическую систему в одной научной задаче.

https://3dnews.ru/1027033/kitayskiy-kvantoviy-kompyuter-smog-v-milliardi-raz-prevzoyti-klassicheskuyu-sistemu-v-odnoy-nauchnoy-zadachehttps://3dnews.ru/1027033/kitayskiy-kvantoviy-kompyuter-smog-v-milliardi-raz-prevzoyti-klassicheskuyu-sistemu-v-odnoy-nauchnoy-zadache
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128
Миша ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК День назад
Я всё понять не мог как биткоин кошельки хакают, теперь ясно - квантовый компьютер ))
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Миша День назад
итаки да !! как 2 байта скачать!
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22k
Dobry vojak Svejk День назад
С этой новостью носятся как дурень со ступой.
50 лет назад там прилунился "Луноход".
50, мать его, лет, назад!
Или "ну что ты, это же другое..." пора говорить? Если бы они с Марса пробы привезли или с Венеры - тогда был бы повод орать на весь мир. Сейчас они на чужих технологиях, изучая чужой опыт ПОВТОРЯЮТ, имея под рукой СОВРЕМЕННЫЕ технологии. Далеко не те, что были пол века назад.
О каком китайском чуде можно говорить? Только о том, что никому теперь это нахер не нужно, а Китаю слава первых покоя не даёт.
Сейчас другие задачи стоят. Не песок со спутника собрать, а что полезнее.
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Показать ещё 5 ответов (из 10)
22k
Dobry vojak Svejk ПаганецЪ 20 часов назад
Ну так и благодари Китай за то, что денег накопили и чужое под своими марками делают. А не за то, что ракету изобрели и на ней полетели.
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17k
ПаганецЪ Dobry vojak Svejk 19 часов назад
Да можно 100500 ракет сделать и летать на них. Только х*ли толку, если "нижний" слой рынка в глубокой жопе? Кто мешал нам делать те же тапочки, мыльницы и футболки и продавать всему миру? Тем самым копить бабло. Кто? Клинтон с Обамой? Или те, кто в 90-х заявлял:"Кому нужны ваши заводы? Понадобятся станки - купим". На одной трубе стране не усидеть. И можно пыжиться и обнуляться хоть до усрачки.
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17k
ПаганецЪ Нескучный сад 19 часов назад
Вот-вот. Как там ещё у Крылова было:
- Оставьте предков вы в покое.
Им по делам была и честь.
А вы, друзья, годны лишь на жаркое.
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22k
Dobry vojak Svejk ПаганецЪ 18 часов назад
А причём здесь "кто нам мешал" и истерия вокруг китайской лунной программы, основанной на "Союзе" и разработках СССР и России? Чтоб ты знал - они знают как собирать, но разработок в области металлургии, где не просто руду в печь засунуть и железяку вынуть, а создать сплав, у них до сих пор нет. Они делают копии, которые в несколько раз хуже и не практичнее оригиналов наших двигателей. И не надо мне говорить, мол научаться - лет через тридцать, может и научаться. И то не факт. У них есть все разработки, ьу них есть потенциал строить, нет основы.
Ты твёрдое с тёплым не смешивай, речь не о том, как у нас дела, а о том, что китайцы раздули свой полёт как нечто сверх естественное.
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17k
ПаганецЪ Dobry vojak Svejk 14 часов назад
А я, собственно, про сам их полёт ни слова не сказал.
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