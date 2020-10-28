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Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода

Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода (4 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:44
Сообщество : Наука
Метки: nasa   исследование   космос   космос наука   луна   лунная миссия   открытие   
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НАСА впервые подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны. Это означает, что, возможно, вода легко доступна, и находится не только в глубоких, постоянно затененных кратерах южного полюса, как считалось ранее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   исследование   космос   космос наука   луна   лунная миссия   открытие   
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8  комментариев
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3k
uutb Час назад
«Луна-24» последняя советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны, забора и доставки лунного грунта на Землю. Станция была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года. В результате анализа результатов этого полёта было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.(Вики)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна-24https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна-24
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1k
Свирепый Бамбр 51 минуту назад
NASA ли ?
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10k
Элитный тигр Час назад
Так они ж были там 50 лет назад, не обнаружили ничего???
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1k
Ям Элитный тигр Полчаса назад
они не взяли с собой рамку из медной проволоки
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8k
K7OO Час назад
Замечательная новость. То, что на Луне есть вода, известно уже давно. А вот то, что НАСА "впервые это подтвердила", это действительно свежачок. Чего стоят чьи-то научные открытия, если их не подтвердили америкосы?))
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19k
Батончик с маком Час назад
облом. искали нефть. уже готовились устанавливать демократию на луне.
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