Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода

НАСА впервые подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны. Это означает, что, возможно, вода легко доступна, и находится не только в глубоких, постоянно затененных кратерах южного полюса, как считалось ранее.
Телескоп NASA обнаружил молекулы воды в одном из крупнейших кратеров, расположенных на освещенной Солнцем стороне Луны. Ранее исследователи предполагали, что вода присутствует только в "ловушках холода", всегда затемненных областях, и не могли доказать, что это вода, а не аналогичная молекула под названием гидроксил.
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По мнению специалистов, очаги льда на поверхности Луны могут обеспечить достаточное количество кислорода, воды и ракетного топлива для поддержания человеческой колонии. По оценкам исследования, на площади примерно 40 тыс. кв. км может быть вода.
Молекула воды на Луне была обнаружена с помощью инфракрасного телескопа "София", находящегося на борту самолета Boeing 747 в стратосфере. Инфракрасное излучение направляется на поверхность Луны, затем ученые изучают, что от нее отразилось. Так и было определено излучение, совпавшее с излучением молекул воды. Вероятно, они находятся в пузырях лунного стекла или между песчинками на поверхности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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