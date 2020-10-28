Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода

Молекула воды на Луне была обнаружена с помощью инфракрасного телескопа "София", находящегося на борту самолета Boeing 747 в стратосфере. Инфракрасное излучение направляется на поверхность Луны, затем ученые изучают, что от нее отразилось. Так и было определено излучение, совпавшее с излучением молекул воды. Вероятно, они находятся в пузырях лунного стекла или между песчинками на поверхности.