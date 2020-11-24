Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта

Эксперимент стал первой за 44 года попыткой взять образцы грунта с Луны. Возвращение "Чанъэ-5" ожидают примерно через три недели.
В 04:30 по местному времени (23:30 мск, понедельник) китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на орбиту аппарат, которому предстоит доставить на Землю образцы лунного грунта.
Автоматически возвращаемый "Чанъэ-5" прибудет назад через три недели - в случае успешного завершения этой миссии, она станет первой успешной с 1976 года.
Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань. Видео этого события опубликовали многие мировые новостные агентства.
Посадка на Луну запланирована на 29 ноября. После посадки "Чанъэ-5" приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия. Аппарат соберет около двух килограммов горной породы, которая будет помещена в возвращаемый модуль для отправки на Землю. По планам 15 декабря запечатанная капсула с образцами грунта должна отделиться от перелетного модуля, чтобы совершить посадку в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае, после чего она вместе с содержимым будет отправлена в научные институты. Отобранные образцы тщательно изучат ученые Поднебесной - это исследование будет проведено, в том числе, в качестве одного из этапов подготовки к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике планеты Земля.
Первоначально эта лунная миссия была запланирована на 2017 год, после ее перенесли на конец 2019 года и еще раз - на ноябрь текущего 2020 года.
Интересно, что в отличие от американцев, которым запрещено сотрудничество с китайцами по программе освоения космоса, европейцы будут принимать участие в исследовании образцов.
Интересно, что в отличие от американцев, которым запрещено сотрудничество с китайцами по программе освоения космоса, европейцы будут принимать участие в исследовании образцов.
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Уверен, что скоро запустят и управляемые корабли к Луне, став второй страной, кому это удалось.
Удивительное время, может увидим и Марс глазами человека.