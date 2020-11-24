Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта

Посадка на Луну запланирована на 29 ноября. После посадки "Чанъэ-5" приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия. Аппарат соберет около двух килограммов горной породы, которая будет помещена в возвращаемый модуль для отправки на Землю. По планам 15 декабря запечатанная капсула с образцами грунта должна отделиться от перелетного модуля, чтобы совершить посадку в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае, после чего она вместе с содержимым будет отправлена в научные институты. Отобранные образцы тщательно изучат ученые Поднебесной - это исследование будет проведено, в том числе, в качестве одного из этапов подготовки к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике планеты Земля.