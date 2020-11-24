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Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта

Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 10:33
Сообщество : Космос
Метки: ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   Чанъэ-5   китай   космос   луна   лунный грунт   
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Эксперимент стал первой за 44 года попыткой взять образцы грунта с Луны. Возвращение "Чанъэ-5" ожидают примерно через три недели.

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Метки: ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   Чанъэ-5   китай   космос   луна   лунный грунт   
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12  комментариев
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lita_govorun Полчаса назад
Китаю поосторожнее надо, нам из открытий хватило летучей мыши
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26k
Aleksandr 13 минут назад
Будет смешно, если привезенное будет непохоже на пиндосские образцы...
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1k
Lovels Travel 13 минут назад
И ведь привезут же )
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111
Чепай 14 минут назад
Я поражен китайцами. Создать с нуля космическую программу и упорно обгонять признанных лидеров.
Уверен, что скоро запустят и управляемые корабли к Луне, став второй страной, кому это удалось.
Удивительное время, может увидим и Марс глазами человека.
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248
Атомный Крот 21 минуту назад
Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта
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248
Атомный Крот 20 минут назад
Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта
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8k
Алексей 23 минуты назад
Не вижу восторгов по поводу очередного успеха науки. Тут недавно все кипятком ссались по поводу огромного успеха мерикосов с полетом на МКС... Ну да ну да, то же мерикосы, это другое.
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2k
Слава Андреев Полчаса назад
Луновид-19 ждите в 2021 г )))))
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−102
Максим 36 минут назад
а Рогозин запустил свою волосатую руку в бюджет
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11k
Андрей Дядя 42 минуты назад
скоро на алиэкспрессе : лунная грунта , купить недорогой , лучший подарка
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4k
Пепелац 42 минуты назад
Куда им до нас...
Ссылка www.youtube.com
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3k
SSD 48 минут назад
...в Ухань сразу везите...НО НЕ ЕШЬТЕ!!!
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