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Фотограф дождался полной луны и сделал крутой снимок

Фотограф дождался полной луны и сделал крутой снимок (3 фото)

Автор:
21 ноября 2020 14:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вот это ДА   луна   полная луна   снимок   уникальный кадр   уникальный снимок   фотограф   
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Американский фотограф Зак Кули сделал потрясающие кадры национальном парке Арчес, штат Юта, 28 октября. Он выбрал идеальное место для съемки полной луны и дождался нужного момента. На подготовку уникального кадра ушло несколько месяцев, но это все равно не гарантировало успеха. Однако "сердитый глаз" вышел как нельзя лучше!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   луна   полная луна   снимок   уникальный кадр   уникальный снимок   фотограф   
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4  комментария
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14k
Александр Сучков 37 минут назад
"балансирующий камень" Balanced Rock, уж дополнить, раз упомянул Автор))) А фото "глаза"- круто)))
"балансирующий камень" Balanced Rock, уж дополнить, раз упомянул Автор))) А фото "глаза"- круто)))
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14k
Александр Сучков Полчаса назад
Кстати, если включить воображение, то в этом ракурсе этот камень похож на морду аквариумной рыбки))) Ну или рыбки ваще....
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39k
Максим Т. 18 минут назад
Фотограф дождался полной луны и сделал крутой снимок
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7k
Prostovopros Полчаса назад
А снимок мир перевернул и интернет взорвал?
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