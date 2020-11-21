Фотограф дождался полной луны и сделал крутой снимок

"Планировать этот снимок было сложно, это заняло много времени, и полной гарантии все равно не было. Я никогда еще так не нервничал из-за фотографии. Но и никогда еще в жизни не был так доволен результатом! Луна появилась именно там, где я и надеялся, и идеально прошла через арку", - рассказал фотограф.