Фотограф дождался полной луны и сделал крутой снимок

Американский фотограф Зак Кули сделал потрясающие кадры национальном парке Арчес, штат Юта, 28 октября. Он выбрал идеальное место для съемки полной луны и дождался нужного момента. На подготовку уникального кадра ушло несколько месяцев, но это все равно не гарантировало успеха. Однако "сердитый глаз" вышел как нельзя лучше!
"Планировать этот снимок было сложно, это заняло много времени, и полной гарантии все равно не было. Я никогда еще так не нервничал из-за фотографии. Но и никогда еще в жизни не был так доволен результатом! Луна появилась именно там, где я и надеялся, и идеально прошла через арку", - рассказал фотограф.
Национальный парк Арчес находится в восточной части штата Юта, рядом с рекой Колорадо. Как следует из названия, парк знаменит своими арками из натурального песчаника. На территории в 30 000 га находится более двух тысяч таких каменных арок.
Самая известная из них - Изящная арка (Delicate Arch) - представляет собой отдельно стоящую арку высотой 16 метров и является одной из наиболее широко известных достопримечательностей в штате. Ее можно увидеть на номерных знаках Юты и памятных марках.
Самая известная из них - Изящная арка (Delicate Arch) - представляет собой отдельно стоящую арку высотой 16 метров и является одной из наиболее широко известных достопримечательностей в штате. Ее можно увидеть на номерных знаках Юты и памятных марках.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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