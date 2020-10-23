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Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву"

Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   интересное   мвд   оружие   россия   следователь   фото   
1672
5

В Воронежской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes G-Class из-за ремня безопасности и внезапно обнаружили чемодан, в котором было несколько мешков денег, ружьё и липовое удостоверение следователя у водителя.

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Метки: деньги   интересное   мвд   оружие   россия   следователь   фото   
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26k
АнтонПолднев Час назад
Афтар, я конечно извиняюсь, а Вы видели когда-нибудь миллион? Ну вот Вам для справки - миллион это 2 (две) пачки пятитысечных купюр. Не пакет, не мешок, чемодан. А две.
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44k
Albert GER 6 минут назад
шо то Косяк какой-то произошел..)))
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1k
Andy Birkin 7 минут назад
Какой, нах миллион рублей. Там на ярд тянет легко. 1М - это две упаковки по 5000, а там их чемодан и пакетик
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3k
cfhfwby 8 минут назад
Миллион рублей?! Да там только 5000- несколько лямов будет, наверное, решили в свой чемоданчик переложить.
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13k
vikklu Полчаса назад
Нда... Накосячил Косяк. А всё понты. Пристегнулся бы, да и всё путём проканало б.
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638
Веселый Пук 38 минут назад
А может быть это Гелендваген не был пристегнут к водителю?
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765
Карл Такойто 47 минут назад
Вряд ли тут кто ошибся,или ,,смелые,, сотрудники)Скорее чел на Гелике приезжал к кому то за баблом в Воронеж,бабло ему заплатили,но расставаться с ним так просто не захотели,посему бравые сотрудники за городом очень удачно останавливают за ремень и ещё более удачно находят мешки с деньгами
это называется развели,вроде и деньги заплатили ну а то что их забрали это уже не проблема того кто платил
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709
Geberan 49 минут назад
Как утверждает полиция, после пересчета в мешках оказалось ровно 1 миллион рублей...
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4k
кот базилий Geberan 47 минут назад
Это наверное мильен остался после пересчета сотрудниками.
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3k
GelmuT_nec 54 минуты назад
Там намного больше миллиона! Миллион это две вон тех пачки пятитысячных!
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6k
Караганда 55 минут назад
ещё один сгорел на работе.

В сети пользователи заметили, что сотрудники ГИБДД похоже очень смелые, раз решились остановить дорогой автомобиль, проверить документы, да ещё и обыск провести.

ошиблись удачно-теперь будут в кабинетах сидеть.
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12k
Hairy. 58 минут назад
Усушка и утруска))

Чебурашка приходит к Гене
Ген, нам Шапокляк прислала 10 апельсинов, я тут посчитал каждому по 8 получается!
Чебурашка, ты неправильно посчитал…
Я не знаю как ты там считаешь, но свои 8 я уже съел.
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14k
VIRO-PAX! Час назад
Домашняя Миска, ты как всегда на "высоте"
: "... внезапно обнаружили чемодан, в котором было несколько мешков денег...". Покемонша ты?!!! Признайся! Такую хню нести можешь только ты (я конечно ооочень на это надеюсь)
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7k
ГородДомов Час назад
Внимание!..
При перевозке крупных сумм денег.. Обязательно пристёгивайтесь !.
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4k
кот базилий ГородДомов 45 минут назад
А так всегда и палятся, сейчас поглубже копнут и выяснится что "мокрушник" или банк ограбил.
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640
Никита Час назад
Лже -следователь Косяк Роман Анатольевич- спорол косяк.
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4k
кот базилий Никита 44 минуты назад
Косяк накосячил.
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6k
kaboza Час назад
рядом с сумкой персонаж в тапках диор... с местного рынка судя по виду)
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55
чокнутый Час назад
какой на хер миллион, там не меньше 100 миллионов!
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2k
Мефодий чокнутый Час назад
ну значит с реальным ментом закусились - начальство порамсило и стало у него удостоверение резко фальшивым, в сумке остался 1 миллион из 100, а сам он примерно с мая в органах не работает уже... Россия - страна возможностей.
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6k
Караганда чокнутый 54 минуты назад
а нашли ток мильён.
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20k
Франц Лефорт Час назад
Ага,ну да,ну да! Случайно остановили,за непристёгнутый ремень(хахахаха),случайно решили досмотреть(ещё раз хаха), случайно нашли лям( но по виду лямов до хрена,опять хаха), слйчайно нашли сайгу(но по виду чистый калашников,ха! Если не прав,то пусть меня поправят спецы). И липовую ксиву! И самое главное,все СЛУЧАЙНО! Ну а чё,бывает!
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338
Vlad Час назад
Косяк он и есть косяк, зачем такого посылать что то сделать?
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14k
Weddaan Час назад
Я миллион рублей в карманах зимней куртки перевозил
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4k
кот базилий Weddaan 43 минуты назад
Мильен и в брюки влазит без проблем.
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21
Дмитрий Кочегаров Час назад
Вот миллион рублей ровно, а там мягко говоря побольше!))))
Вот миллион рублей ровно, а там мягко говоря побольше!))))
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14k
VIRO-PAX! Дмитрий Кочегаров 59 минут назад
А вот и криво
Сложи аккуратно пачечку и обмотай резинкой.
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21
Дмитрий Кочегаров VIRO-PAX! 36 минут назад
Так ровнее будет
Так ровнее будет
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14k
VIRO-PAX! Дмитрий Кочегаров Полчаса назад
Всё, душа спокойна (смайлик гладит себя по пузу). Только резиночкой не забудь и чутка ровнее
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2k
Мефодий Дмитрий Кочегаров 15 минут назад
Деньги странная вещь - вот смотришь на их фото всего лишь, а на душе как-то спокойнее становится...
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16k
Марина Час назад
Ничего вы не понимаете, сказали, что нашли миллион - значит миллион. А излишки денег передадут в очередной "фонд помощи сироток МВД"
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