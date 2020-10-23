Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву"

В Воронежской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes G-Class из-за ремня безопасности и внезапно обнаружили чемодан, в котором было несколько мешков денег, ружьё и липовое удостоверение следователя у водителя.
На трассе в Воронежской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на дорогую иномарку Mercedes G-Class, водитель которой не был пристёгнут ремнём безопасности. В ходе проверки выяснилось, что мужчина за рулём является следователем Тверского района Москвы Романом Анатольевичем Косяк.
При осмотре автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили голубой чемодан, в котором лежали купюры номиналом пять тысяч рублей, две тысячи и тысячные. Примерно в мешках лежал миллион рублей.
Так же в автомобиле было охотничье ружье «Сайга» в тактической сумке.
Проверяя документы, сотрудники ГИБДД выяснили, что удостоверение следователя оказалось липовым, а происхождение денег и ружья ещё остаётся выяснить, сообщает Telegram-канал «Подъём».
В сети пользователи заметили, что сотрудники ГИБДД похоже очень смелые, раз решились остановить дорогой автомобиль, проверить документы, да ещё и обыск провести.
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В сети пользователи заметили, что сотрудники ГИБДД похоже очень смелые, раз решились остановить дорогой автомобиль, проверить документы, да ещё и обыск провести.
ошиблись удачно-теперь будут в кабинетах сидеть.
Чебурашка приходит к Гене
Ген, нам Шапокляк прислала 10 апельсинов, я тут посчитал каждому по 8 получается!
Чебурашка, ты неправильно посчитал…
Я не знаю как ты там считаешь, но свои 8 я уже съел.
При перевозке крупных сумм денег.. Обязательно пристёгивайтесь !.