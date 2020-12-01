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Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян

Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян (8 фото)

Автор:
01 декабря 2020 15:42
Сообщество : Истории
Метки: Любовь   брак   интересное   истории   милота   отношения   россия   фото   
7022
8

25-летний Марат Давляев из деревни Седяш, что в Пермском крае, женился на темнокожей девушке Кент Кекельва из Замбии. Необычный союз молодых людей сделал их популярными на всю страну, а россияне разделились на два лагеря (как обычно).

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Метки: Любовь   брак   интересное   истории   милота   отношения   россия   фото   
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71  комментарий
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9k
goraccio 2 часа назад
Ну и молодцы. Как говорят, совет да любовь.
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RaiJu 3 секунды назад
Какая разница кто с кем живет, счастливы. Удивляют комментарии снизу. Любят они друг друга, вот и живут.
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10
Вот такой хреновый год Минуту назад
а в чем поражение, живем в век интернета и телевидения...
типа - О... хлянь Мань.. негр!
так прошло давно... много смешанных браков и в России, кого этим удивить... неандертальца?
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1k
andrey morozov Минуту назад
Я тоже всегда хотел себе девушку или жену экзотическую, то ли негритянку( но посимпатичней вышеуказанной) или азиатку..даже попытки имели место быть, но всегда пугала разность менталитета, так сказать на разных фильмах воспитаны...и еще то что она не приживется на чужбине, затоскует и свалит, или замутит с таким же негром, душевная отдушина типа
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1k
Леонид 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
RALEXXX 6 минут назад
В этой истории меня удивляет, что девушка, как я понял с высшим образованием, врач, однюдь не из бедной семьи, согласилась жить в деревне Седяш, что в Пермском крае.
Я, конечно, понимаю, что с милым рай и в шалаше, но всё же...
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124k
Алексей 6 минут назад
Черная - на любителя, конечно, но это его право. Хуже было бы, если бы в гомосятину ударился
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8k
Ginny 8 минут назад
на любителя жена ...
я по фейс жены ...
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5k
vitenok 9 минут назад
Совет да любовь. Детишек здоровых.
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3k
ишты 10 минут назад
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
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−8
дядя бейзил 11 минут назад
а причем тут путен?
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4k
saliamnn 12 минут назад
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
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3k
Мих 17 минут назад
Да и на здоровье. У меня только вопрос, теперь что, начинается пропаганда браков с африканцами в России? Будь прогрессивен, заведи семью с африканцем?
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−2
HotNCold 17 минут назад
Только обезьяны могут классифицировать либо присваивать статус людям по внешнему виду.
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1k
Viktor Pyzyrevihc 17 минут назад
Если честно она пипец страшная. Но на вкус и цвет...
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5k
Макаров Александр 23 минуты назад
Я вот об азиатске мечтаю, но жена не позволяет воплотить мечты в жизнь.
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2k
Владимир 23 минуты назад
жираф большой-ему видней...
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172
EM 24 минуты назад
Вот летом 2021го его и съедят))
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5k
Макаров Александр Полчаса назад
Переживаю за парня: как бы родственники невесты его там на праздничное блюдо не пустили. А так уж лучше с негритянкой, чем с мужиком.
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3k
Ваник Полчаса назад
Что бы он там не писал , какие бы фотки не выкладывал , семья не примет её , думаю и сейчас ему высказывают , может ждут что перебесится.
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6k
Lev Asriev Полчаса назад
И жили они долго и счастливо...А потом она изжарила его и съела)
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