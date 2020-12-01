Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян

25-летний Марат Давляев из деревни Седяш, что в Пермском крае, женился на темнокожей девушке Кент Кекельва из Замбии. Необычный союз молодых людей сделал их популярными на всю страну, а россияне разделились на два лагеря (как обычно).
Марат Давляев познакомился с Кент в соцсетях. Девушка, родом из Замбии, но приехала в Ростов-на-Дону, чтобы поступить в медицинский ВУЗ. По словам молодого человека, он с детства мечтал жениться на темнокожей девушке.
"Не то чтобы искал. Это просто было мечтой. Познакомились случайно. В 2018 году я работал помощником бурильщика в Ростове-на-Дону и лазил по ростовским группам "ВКонтакте" — куплю/продам и т.п. И наткнулся на группу, где все участники — гости из Африки. Случайно попал на страницу Кент — и тут искра! Никогда не думал, что такое возможно, но с первого взгляда на её фото я влюбился и понял, что это мой человек", - рассказывает Марат на своей страничке в Instagram.
Молодые люди долго переписывались, и в какой-то момент Марат позвал Кент в гости. Девушка долго сомневалась, но спустя два месяца согласилась. Марат выслал ей деньги на билет, и она прилетела к возлюбленному. Всю ночь Марат ждал Кент, и дождался. Кент вышла из самолёта, улыбнулась и нежно его обняла.
"Я как будто во сне. Через секунду пришёл в себя и ещё раз обнял её. Два часа ждали такси, и всё это время я не отрывал от неё взгляда, трогал руку, волосы и разглядывал кожу. Потом сели в такси, я обнял её, и мы заснули", - рассказал Марат.
Дома девушку встретили с доброй душой, но и не без удивления. Родные были настроены очень тепло, ведь Марат был счастлив.
"Меня не интересует чужое мнение. И мой выбор из-за цвета кожи остался на втором плане, потому что невозможно жить с человеком только потому, что нравится внешне. Наши отношения крепко связаны на душевном уровне", - рассказал он.
Однако, дальние родственники и друзья не разделяли оптимизма. Не все были рады такому выбору и даже позволяли себе оскорблять молодых людей.
"Летели неприятные слова в мой адрес и адрес моих родителей. Одни умирали от зависти, а другие — расисты. Фетиш тут тоже ни при чём. Желание взять в жёны темнокожую никак не связано с интимными потребностями. Мне просто нравится смотреть на её лицо и держать её за руку. Мне по душе романтика, а не фетиши, я старомоден", - рассказал Марат.
— Со временем узнал её лучше, внешность и цвет кожи остались в сторонке. Я люблю Кент за её характер. Она очень добрая, мудрая и заботливая. Это человек, на которого я могу положиться. Даже после того, как я сказал, что у меня нет ни машины, ни квартиры, ни хорошей зарплаты, она осталась со мной. Пусть наш семейный союз будет доказательством всему миру, что сильную любовь не может потушить ни цвет кожи, ни разница в религии и культуре, ни расстояние.
После свадьбы молодые люди подумывают о детях. Оба уверены, что малыши у них родятся особенные и очень красивые! Они сами хотят как минимум пятерых. Девушка из многодетной семьи — у неё два брата и четыре сестры.
Летом 2021 года Марат собирается в Замбию к родственникам своей жены. Он будет вести блог, чтобы каждый мог следить за этим путешествием.
В соцсетях россияне разделились на два лагеря. Те, кто поддержал выбор Марата поздравляют его, а те, кто осудил - посмеялись над расой девушки спросили, как она чувствует себя зимой.
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типа - О... хлянь Мань.. негр!
так прошло давно... много смешанных браков и в России, кого этим удивить... неандертальца?
Я, конечно, понимаю, что с милым рай и в шалаше, но всё же...
я по фейс жены ...