Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян

Марат Давляев познакомился с Кент в соцсетях. Девушка, родом из Замбии, но приехала в Ростов-на-Дону, чтобы поступить в медицинский ВУЗ. По словам молодого человека, он с детства мечтал жениться на темнокожей девушке.

"Не то чтобы искал. Это просто было мечтой. Познакомились случайно. В 2018 году я работал помощником бурильщика в Ростове-на-Дону и лазил по ростовским группам "ВКонтакте" — куплю/продам и т.п. И наткнулся на группу, где все участники — гости из Африки. Случайно попал на страницу Кент — и тут искра! Никогда не думал, что такое возможно, но с первого взгляда на её фото я влюбился и понял, что это мой человек", - рассказывает Марат на своей страничке в Instagram.