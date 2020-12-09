FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11200 постов • 2483 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Единственный эффект - это эффект денег на карту": самая правдивая реклама от блогера

"Единственный эффект - это эффект денег на карту": самая правдивая реклама от блогера (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: блогер   правда от блогера   прикол   реклама   феил   фото   юмор   
3826
2
1

Instagram уже давно стал самой востребованной рекламной площадкой. Блогеры каждый день рекламируют разные продукты, рассказывая об их волшебных свойствах. Московская блогерша записала видео, на котором рассказала правду о рекламируемом продукте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: блогер   правда от блогера   прикол   реклама   феил   фото   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Юлия 3 часа назад
А деньги с карты она потратит на говно, которое рекламируют другие блоггеры))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Павел Час назад
Хорошего человека блогером не назовут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
715
люк дартвейдорович Час назад
Плюнула в колодец с которого пила, ну-ну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
net 3 часа назад
Ну так без рекламы вам не нужно будет нихрена))) вот у вас есть разумное обьяснение зачем 99% из вас техника типа Apple? Проверить инсту, прочитать спамерский мэйл, поиграть в энгри бёрдс.... Это может любой смартфон за 50 баксов. Это как для того чтобы поменять батарейку в детской игрушке за три копейки вместо обычной небольшой отвёртки купить самую дорогую акудрель.
Так во всем. Мыло = рубль, мыло+обертка+реклама = сто рублей, мыло+обертка+реклама+понты=1000 рублей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 3 часа назад
Причем блогеры то не виноваты, до тех пор пока тупорылые, ограниченные, дол***бы покупают то что они рекламируют то все норм. Я уже давно тоже в блогеры думаю податься))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Дмитрий 3 часа назад
фу-фу-фу! не будь таким!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Fat Lynx 3 часа назад
Не мы - такие, жизнь - такая! Увы и ах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 3 часа назад
вся реклама ложь..это ничем не отличается от рекламы на утубе или тв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 3 часа назад
Отсюда делаем вывод, что все(может за редким исключением) эти блохеры продажные лапшевесы. За что заплатили, то и хвалят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 3 часа назад
Лох не мамонт- лох не вымрет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bartello Aqueronte 3 часа назад
Но может обеднеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$ Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$ Лютая индонезийская реклама мороженого Лютая индонезийская реклама мороженого Забавная реклама мази «Звёздочка» Забавная реклама мази «Звёздочка» Армянский автомеханик снял сексуальную рекламу автосервиса Армянский автомеханик снял сексуальную рекламу автосервиса Пермский блогер показал, как путешествует не выходя из дома Пермский блогер показал, как путешествует не выходя из дома Комик показал как тревел-блогеры проводят время на карантине Комик показал как тревел-блогеры проводят время на карантине
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79879



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
5
115
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 российских электромобилей, которые удивили
0
45
5 российских электромобилей, которые удивили
Почему перспективные дети покидают спорт?
0
9
Почему перспективные дети покидают спорт?
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#авария#прикольные#разное#новости#автомир#знаменитости#авария дня
#фото#прикол#интересное#дтп#животные#авто авария#природа#на различный вкус#картинки#дети
#интересно#история#подборка#люди#кино#в мире#смешные#автомобили#позитив#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться