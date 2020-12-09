"Единственный эффект - это эффект денег на карту": самая правдивая реклама от блогера

Тикток-блогерша Света Белова с аудиторией больше 650 тысяч человек хорошо зарабатывает на рекламе, предлагая своим подписчикам разные средства для красоты и одежду. Недавно в историях девушка опубликовала видео с рекламой косметического масла. Сначала, казалось бы, всё хорошо. Маслом она пользуется, мажет им детей и всю семью, да и эффект очень приятный.

"Единственный эффект, который я от него получила, — это эффект денег на свою карту", - сказала блогерша.