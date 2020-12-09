"Единственный эффект - это эффект денег на карту": самая правдивая реклама от блогера

Instagram уже давно стал самой востребованной рекламной площадкой. Блогеры каждый день рекламируют разные продукты, рассказывая об их волшебных свойствах. Московская блогерша записала видео, на котором рассказала правду о рекламируемом продукте.
Тикток-блогерша Света Белова с аудиторией больше 650 тысяч человек хорошо зарабатывает на рекламе, предлагая своим подписчикам разные средства для красоты и одежду. Недавно в историях девушка опубликовала видео с рекламой косметического масла. Сначала, казалось бы, всё хорошо. Маслом она пользуется, мажет им детей и всю семью, да и эффект очень приятный.
"Единственный эффект, который я от него получила, — это эффект денег на свою карту", - сказала блогерша.
Как выяснилось позже, видео блогер записала для своих друзей, чтобы посмеяться над очередным неработающим средством. Девушка не планировала публиковать видео в сеть, но её "доброжелатели" его тут же слили.
К слову сказать, репутация Светланы совсем не пострадала. Подписчики заявили, что давно пора позорить обманщиков, которые пытаются продавать неработающие средства. Но к Светлане тоже появились претензии, ведь до слитого видео она с восторгом расхваливала неработающее масло, которое принесло ей деньги.
Источник:
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Так во всем. Мыло = рубль, мыло+обертка+реклама = сто рублей, мыло+обертка+реклама+понты=1000 рублей