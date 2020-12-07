"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб

Дизайнер из Москвы саша лимонъ запустила в июле интересный флешмоб под названием "mynamechallenge". Суть творческого челленджа в том, чтобы показать, как себя ощущает человек, когда его по-разному называют. Во флешмобе приняли участие как начинающие иллюстраторы, так и известные дизайнеры России. А у вас есть форма имени, которая вам нравится меньше всего?
Мы собрали различные работы, чтобы вы могли увидеть, как люди видят себя, когда их называют разными формами имени. Флешмоб оказался таким популярным и актуальным, что художники спустя почти полгода принимают в нем участие.
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А у вас есть форма имени, которая вам нравится меньше всего?
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