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"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб

"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб (23 фото)

Автор:
07 декабря 2020 09:37
Метки: mynamechallenge   как я себя ощущаю когда меня называют   мое имя челлендж   прикол   флешмоб   фото   художники   юмор   
6233
23
Дизайнер из Москвы саша лимонъ запустила в июле интересный флешмоб под названием "mynamechallenge". Суть творческого челленджа в том, чтобы показать, как себя ощущает человек, когда его по-разному называют. Во флешмобе приняли участие как начинающие иллюстраторы, так и известные дизайнеры России. А у вас есть форма имени, которая вам нравится меньше всего?
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Метки: mynamechallenge   как я себя ощущаю когда меня называют   мое имя челлендж   прикол   флешмоб   фото   художники   юмор   
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Anna 2 часа назад
тема имени Антон, не раскрыта
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Aleksandr 24 минуты назад
"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
очередная бездарность идёт к успеху ))
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25k
Acu900 42 минуты назад
"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб
"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб
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123
Polotenchick 48 минут назад
"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб
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16k
SolomonA Час назад
Анка же!

Анка же!
Анка же!
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Acu900 SolomonA 50 минут назад
Опередил :)
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Тимур Экгардт Час назад
Набор тупизмов. Когда человек начинает коверкать имя, то стоит задуматься.... Нет. Не так. Надо просто послать накуй такого человека. В исключения может попасть совсем близкий человек или родственник.
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SSD 2 часа назад
Опять "ХУДО"жница... Развелось - как собак...
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