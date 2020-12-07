"А как вы реагируете на свое имя?": художница запустила флешмоб

Дизайнер из Москвы саша лимонъ запустила в июле интересный флешмоб под названием "mynamechallenge". Суть творческого челленджа в том, чтобы показать, как себя ощущает человек, когда его по-разному называют. Во флешмобе приняли участие как начинающие иллюстраторы, так и известные дизайнеры России. А у вас есть форма имени, которая вам нравится меньше всего?

0 Мы собрали различные работы, чтобы вы могли увидеть, как люди видят себя, когда их называют разными формами имени. Флешмоб оказался таким популярным и актуальным, что художники спустя почти полгода принимают в нем участие.

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Мамы и папы тоже участвуют 0 Источник:

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Флешмоб стал таким популярным, что не ограничился только работами художников 0 Источник:

Люди, которые не умеют рисовать, тоже присоединились 0 Источник: