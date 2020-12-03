Минусы жизни в доме на колёсах

Жизнь в доме на колёсах многим кажется настоящей сказкой — каждый день в новом месте, никаких вам соседей с дрелью и пение птичек вместо будильника. Однако такой образ жизни не обходится и без минусов, о которых сложно узнать, ведь большинство делится только идеальными снимками жизни в таких домах. Но вот несколько вещей, о которых стоит помнить, если вы вдруг решите променять обычную квартиру на дом на колёсах.