Минусы жизни в доме на колёсах

Жители домов на колёсах показывают только самые хорошие моменты, умалчивая о минусах такой жизни.
Жизнь в доме на колёсах многим кажется настоящей сказкой — каждый день в новом месте, никаких вам соседей с дрелью и пение птичек вместо будильника. Однако такой образ жизни не обходится и без минусов, о которых сложно узнать, ведь большинство делится только идеальными снимками жизни в таких домах. Но вот несколько вещей, о которых стоит помнить, если вы вдруг решите променять обычную квартиру на дом на колёсах.
1. Перемещаться в доме на колёсах дорого и сложно
Для перемещения дома на колёсах нужны мощные машины или грузовики, которые требуют большого количества топлива. Дом на снимке требуется заправлять через каждые 240 километров, и иногда затраты на заправку оказываются довольно большими. Кроме того, во время движения хрупкие предметы внутри дома нужно закреплять, чтобы они не упали и не разбились.
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2. Планировка помещений в домах на колёсах — головная боль
На маленькой площади нужно уместить и спальное место, и ванную, и кухню, да ещё и место для жизни оставить. Всё это превращается для хозяев в настоящую головоломку.
5. Чаще всего кровати располагаются наверху — там же обычно бывает душно
Крыша дома нагревается от солнца, горячий воздух внутри помещения также собирается наверху, поэтому чтобы не спать в духоте приходится устанавливать вентиляторы и кондиционеры.
7. Маленькое помещение легко убирать — но оно также легко собирает грязь
В большинстве домов на колёсах нет коридора, поэтому если на улице шёл дождь или снег, то человек в грязной обуви тут же оказывается в жилом помещении. Ну а питомцы тоже вносят свой (шерстяной) вклад в беспорядок.
8. В доме на колёсах порядок бывает только на фотографиях для соцсетей
"Жизнь в доме на колёсах обычно похожа на хаос. Вещи падают, я постоянно всё передвигаю и протискиваюсь мимо собак."
9. Любителям готовки придётся сложно — в таких домах обычно есть плитки только с одной-двумя конфорками
10. Маленькие помещения = маленький холодильник
Скоропортящиеся продукты приходится покупать с умом и в ограниченных количествах.
11. Пользоваться туалетом в таких домах бывает сложно
Девушка по имени Дженна рассказала, что у неё дома есть памятка для гостей о том, как пользоваться её туалетом. Ей приходится проводить целый инструктаж о том, как делать всё правильно.
12. На большие вечеринки можно не рассчитывать
В маленьком пространстве может уместиться ограниченное количество человек. И если летом можно припарковаться на природе и устроить вечеринку на улице, то в холодное время года о больших сборищах не может быть и речи.
13. Собрать большой гардероб не получится
Места в доме мало, поэтому гардероб должен быть продуманным.
14. В маленьком пространстве быстро скапливаются неприятные запахи
Запах готовящейся еды, мусора, животных — за всем этим нужно следить и проветривать помещения. Иначе ароматы впитаются в одежду и текстиль.
Конечно, всё это не делает жизнь в домах на колёсах невыносимой — всё-таки есть любители и такого образа жизни. Но о минусах стоит помнить, если вы вдруг решите бросить всё и отправиться путешествовать в своём доме.
Конечно, всё это не делает жизнь в домах на колёсах невыносимой — всё-таки есть любители и такого образа жизни. Но о минусах стоит помнить, если вы вдруг решите бросить всё и отправиться путешествовать в своём доме.
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