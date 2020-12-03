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Минусы жизни в доме на колёсах

Минусы жизни в доме на колёсах (16 фото)

Автор:
03 декабря 2020 09:57
Сообщество : Жизнь
Метки: дом на колесах   жизнь   жизнь в доме на колёсах   подборка   прикол   фото   юмор   
550
16
Жители домов на колёсах показывают только самые хорошие моменты, умалчивая о минусах такой жизни.
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Метки: дом на колесах   жизнь   жизнь в доме на колёсах   подборка   прикол   фото   юмор   
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887
Шурман Полчаса назад
Все фотки и это самопал . Мы брали в аренду химер , все отлично из минусов только то что дети спят под крышей над водительским сиденьем а так нормально , но жена сказала больше на такое не пойдет , первая проблема найти парковку у моря трудно , машину ставить только в отведенном месте . Вторая проблема на кемпингах как правило дерут такие бабки что легче снять номер в гостинице . Почему дорого ставить на кемпинг стоянках , первое заплати за место второе за электричество третье за воду и за уборку места после твоей стоянки , из плюсов как правило на таких кемпингах есть хороший душ и если повезет даже сауна . Стоянка ночью 35 евро а дальше по счетчику сколько намотал .
Все фотки и это самопал . Мы брали в аренду химер , все отлично из минусов только то что дети спят под крышей над водительским сиденьем а так нормально , но жена сказала больше на такое не пойдет , первая проблема найти парковку у моря трудно , машину ставить только в отведенном месте . Вторая проблема на кемпингах как правило дерут такие бабки что легче снять номер в гостинице . Почему дорого ставить на кемпинг стоянках , первое заплати за место второе за электричество третье за воду и за уборку места после твоей стоянки , из плюсов как правило на таких кемпингах есть хороший душ и если повезет даже сауна . Стоянка ночью 35 евро а дальше по счетчику сколько намотал .
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461
vitalik 5 минут назад
Про зиму ещё не упомянули.
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33k
dima423 24 минуты назад
Ну вообще то в домах на колесах не живу а путешествуют, на не очень продолжительный срок) ...а если живут, то можно пост создать "минусы жизни бомжом" с таким же успехом, это из той же оперы)))
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