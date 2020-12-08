Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды

Чтобы протестировать искусственную кожу, команда поместила пластырь на человека и переместила его на фоне различных цветов и температур. Они наблюдали, как "отдельные пиксели на материале быстро приспосабливаются к фону с такой точностью, что кажется, будто на руке есть пустое отверстие". Во всех случаях участок кожи, на который был наклеен пластырь, сливался с фоном.



В данный момент новое устройство находится в стадии разработки, и говорить о его полноценном использовании, несомненно, пока рано. Однако, оно уже подает надежды и всерьез заинтересовало многих специалистов. Южнокорейские ученые планируют и дальше совершенствовать свою разработку.