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Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды

Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды (5 фото)

Автор:
08 декабря 2020 14:47
Сообщество : Наука
Метки: изобретения   маскировка   наука   новости   солдаты   технологии   ученые   фото   
1045
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Команда ученых из Южной Кореи разработала "искусственную кожу", которая способна всего за пять секунд подстроиться под любые цвета окружающей среды. Благодаря этой возможности солдаты смогут стать практически невидимыми на поле боя, а также незаметными для тепловизионных камер.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретения   маскировка   наука   новости   солдаты   технологии   ученые   фото   
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4  комментария
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10k
Serg2001 2 часа назад
Хишники давно такую таскают.. )
Хишники давно такую таскают.. )
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3k
ride 2 часа назад
Как эта "кожа" может знать, что находится позади человека? Никак. Значит фейк
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20k
turyst ride 36 минут назад
Причем не просто сзади, а по отношению к наблюдателю.
А если наблюдают с разных сторон?
Вот-вот, какой цвет этому хамелеону принимать?
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173
etheral 3 часа назад
Факе, [мат]
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