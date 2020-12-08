Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды

Команда ученых из Южной Кореи разработала "искусственную кожу", которая способна всего за пять секунд подстроиться под любые цвета окружающей среды. Благодаря этой возможности солдаты смогут стать практически невидимыми на поле боя, а также незаметными для тепловизионных камер.
Южнокорейская команда разработала тип маскировочной кожи, которая сможет сделать солдат "невидимыми" на поле боя и незаметными для тепловизионных камер. Устройства в виде пластырей сделаны из тончайших пикселизированных экранов с термохромными жидкими кристаллами. С помощью специальной микро-камеры они быстро определяют цвета окружающей обстановки, и способны за пять секунд подстроиться под них.
Пластыри гибкие, подстраиваются под изгибы тела, и действительно выглядят как вторая кожа. Пиксельные экраны также способны нагреваться и охлаждаться за счет обратного электрического тока. "В этом эксперименте удалось разработать мультиспектральную незаметную кожу, которая позволяет коже человека сливаться с фоном как в ИК-видимом интегрированном спектре, так и путем простого контроля температуры," - пишет издание Advanced Functional Materials.
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Схема, показывающая, как материал меняется в зависимости от окружения. На схеме показаны красные листья, зеленая трава и океан:
Чтобы протестировать искусственную кожу, команда поместила пластырь на человека и переместила его на фоне различных цветов и температур. Они наблюдали, как "отдельные пиксели на материале быстро приспосабливаются к фону с такой точностью, что кажется, будто на руке есть пустое отверстие". Во всех случаях участок кожи, на который был наклеен пластырь, сливался с фоном.
В данный момент новое устройство находится в стадии разработки, и говорить о его полноценном использовании, несомненно, пока рано. Однако, оно уже подает надежды и всерьез заинтересовало многих специалистов. Южнокорейские ученые планируют и дальше совершенствовать свою разработку.
В данный момент новое устройство находится в стадии разработки, и говорить о его полноценном использовании, несомненно, пока рано. Однако, оно уже подает надежды и всерьез заинтересовало многих специалистов. Южнокорейские ученые планируют и дальше совершенствовать свою разработку.
Как материал подстраивается в темное время суток при температуре +10 и + 50 градусов Цельсия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А если наблюдают с разных сторон?
Вот-вот, какой цвет этому хамелеону принимать?