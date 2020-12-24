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Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома

Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома (4 фото)

Автор:
24 декабря 2020 11:00
Сообщество : Криминал
Метки: жестокость   криминал   москва   отношения   полиция   пуля   расстрел   
3862
4
На протяжении длительного времени мужчина пытался познакомиться с 30-летней девушкой, но всегда получал отказ. В этот раз он решил поговорить с упрямицей на языке оружия и расстрелял ее на улице.
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Метки: жестокость   криминал   москва   отношения   полиция   пуля   расстрел   
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67  комментариев
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1k
евгений 2 часа назад
Если она убита, то почему статья покушение??
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18k
BillyBonzz Полчаса назад
Вот вангую, выстрелил он не из за того что сильно его обидели отказом а из за того что искал и нашёл повод чтобы выстрелить, т.к лежаний без дела в кармане ствол никакого удовольствия от пустого ношения не приносит, поэтому те, кто гуляет со стволом в кармане, носят его не « для самозащиты», как они любят говорить, когда их прихватят, а именно для того, чтобы найти повод его применить.
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17k
Феникс BillyBonzz 15 минут назад
Друг, а когда ты зонтик с собой берешь, ты тоже ищешь повод его применить, или все таки на случай дождя?
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BillyBonzz Феникс 14 минут назад
Да, но использование мной зонтика ничьему здоровью не вредит
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18k
BillyBonzz Феникс 11 минут назад
А твоя «самозащита» - изувеченная девушка за отказ от твоих домоганий
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18k
SerGProS 39 минут назад
Классика.

"Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? (Падает на колени). Я вас люблю, люблю.

Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не старался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее нет на свете… нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

Карандышев (вставая). О, не раскайтесь! (Кладет руку за борт сюртука). Вы должны быть моей.

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей.

Карандышев (запальчиво). Не моей?

Лариса. Никогда!

Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! (Стреляет в нее из пистолета)."
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1k
Vitamin 40 минут назад
По новостям передали, что девушка умерла.
Отсюда https://news.mail.ru/incident/44683448/?frommail=1https://news.mail.ru/incident/44683448/?frommail=1
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57k
Viktor Vitamin 24 минуты назад
Текст читаем или только картинки смотрим?

Текст читаем или только картинки смотрим?
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1k
Vitamin Viktor 24 секунды назад
Ну да, скончалась. Потому что не смогли спасти. Умерла.
Жаль. Просто так ублюдок забрал чью то жизнь. Мои соболезнования родственникам.
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15k
Александр 42 минуты назад
Если бы она не хотела, чтоб оленяша ей пороги оббивал, давно бы его отшила, а так хотела иметь запасной аэродром и поклонника на скамейке запасных.

"Удивителен" тот факт, что подозреваемого не знают и разыскивают. Видать, жертва не сообщала, не то что правоохранительным органам, но и даже родственникам\друзьям\знакомым о такой проблеме, как мутные преследования у порога дома. Ну или, таких преследователей сформировалась целая очередь...

Убийцу не оправдываю, но баба сама забила болт на свою безопасность.
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2k
tessio 51 минуту назад
Надо всем пистолеты раздать, видимо созрели.
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247
Миша Час назад
Карма такая у 30-летней девушки, а познакомилась бы, так завёз бы подальше, изнасиловал и расчленил... Маньяков во всех странах хватает, пусть ищут.
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1k
Herr Mannelig Час назад
До какого возраста можно называть женщину девушкой?
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11k
* Herr Mannelig Час назад
До 35 лет, повысили на законодательном уровне.

https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.htmlhttps://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html
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4k
Vadim * Час назад
Можно и до 44. Классификация возрастов, принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): Молодой возраст 18-44, средний возраст 45-59
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1k
Herr Mannelig * 58 минут назад
Нифига себе, дык меня жена ещё девушка? Пойду пощупаю
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1k
Herr Mannelig Vadim 55 минут назад
Просто в разных ситуациях по разному пишут и чаще даже если старше 30 то "женщина"
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7k
Cornho Herr Mannelig 39 минут назад
До 50.
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32k
parallax Час назад
Если месяц преследовал, то чего ждала? Надо было писать заяву в полицию.
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2k
Азиз Ниязов parallax Час назад
Ответ известен: -приходите когда пристрелят
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11k
* parallax Час назад
А толку? Хотя убийцу было бы найти легче...
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57k
Опиум для народа parallax Час назад
"А вдруг его посодют?" Наши сердобольные готовы до конца получать тумаки,лишь бы не засадить таких п"дарасов-недомужиков за решетку.
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Осознанное, умышленное лишение жизни человека другим человеком, - тягчайшее преступление против всего общества и человечества в целом, и непременно, немедленно должно караться самой высшей мерой социальной защиты, - смертной казнью. Проявление гуманизма, в отношении убийцы, в виде тюремного срока, - преступно по отношении будущих жертв убийцы.
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740
bosayk Roninsamuray Час назад
а как же мотивы? для этого и есть суд, самый гуманный суд в мире)
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2k
Core Roninsamuray Час назад
Ммм, мёртвые не могут сожалеть о содеяном и раскаиваться)
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6k
kleyman 2 часа назад
Вот дурочка, всего-то нужно было ответить "ну давай, познакомимся. Бентли есть? Трёхэтажный особняк есть? Зарплата в миллион минимум есть?"
И парню не пришлось бы целый месяц жопу морозить. Сразу грохнул бы и сидел бы себе в тёплой камере.
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3k
Tatyana kleyman Час назад
Какой-то бред написали.
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57k
Опиум для народа kleyman 59 минут назад
Это не парень,а унтерменш. Биомусор. И место такому в могиле.
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Мда.. Надеюсь он в тюрьме будет ублажать сокамерников до конца жизни..
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623
фхранцуз Денис Колосов 50 минут назад
"ублажать" зэков педиков, которые тоже сидят не просто так?
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848
Василий Кортнев bum-bum 49 минут назад
уважаемая - за воровство. а убийство это такое себе.
с другой стороны, иметь уважение в тюрьме, такое себе достижение.
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5k
Rus77 bum-bum Полчаса назад
Всё не так однозначно, там тоже свой суд будет и следствие, очень скоротечные, мотив будет так же учитываться! По понятиям - убить мента, это одно, а например старушку из-за 100 рублей совершенно иное! Он скорее всего попадает под понятие душегуб, петушить за это не будут, но и уважать тоже. Посадят к контингенту с такими же статьями, вот как то так...
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6k
bum-bum Василий Кортнев 3 минуты назад
Согласен, но некоторые граждане к таким достижениям осознанно идут.
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bum-bum Денис Колосов Минуту назад
дык он не за износ пойдет и не за педофилию, а за убийство, с чего такие выводы?
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Противникам КС на заметку - запрет на КС для нормальных людей не сохраняет жизни павших от рук психбольных, у которых легального оружия не могло бы быть в силу их заболевания, а нелегальное - пожалуйста, запрет не помогает.
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7k
Cornho Борис Карабанов Полчаса назад
Осталось понять, что такое КС.
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5k
Rus77 Cornho 24 минуты назад
Короткоствольное оружие, не благодарите)
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3k
Bhaal 2 часа назад
Типичное поведение ослоебов.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
"Так не доставайся же ты никому". Видимо так мыслят подобные придурки.
Плохо что наша система правосудия дай бог лет 10 ему даст за такое.
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7k
Cornho sanchesS80 Полчаса назад
Тоже всегда была интересна дальнейшая судьба Карандышева.
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5k
Rus77 2 часа назад
А звать этого ублюдка джамшут... Не устану повторять, что место ослое6ов в чуркестане, сколько же они горя принесли и ещё принесут! А собакин и иже с ними их сюда завозят миллионами, да будут они прокляты!
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25k
Acu900 2 часа назад
Статья 105, часть вторая, пункты "д"и "е". Вплоть до пожизненного...
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7k
Cornho sanchesS80 Полчаса назад
*поджёг
В существительных пишется О, в глаголах Ё.
ПоджЁг дом, осуществил поджОг дома.
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5k
Rus77 sanchesS80 Полчаса назад
О чём не знаешь не толкуй! Во первых они находились в общественном месте, во вторых рядом были люди, причем очень близко! Только эти обстоятельства, могут трактоваться судом как общественно опасное деяние!!! А то о чём говорите вы, это терроризм, он по определению не может быть не опасным для общества!
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15k
sanchesS80 Cornho 24 минуты назад
Блин, с одной стороны не люблю я таких как вы, в каждой фразе ошибку выискивают. С другой - вы конечно правы, мне стоит быть более внимательным. Школа была давно, да и там у меня была "4" по русскому.
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15k
sanchesS80 Rus77 22 минуты назад
Есть примеры из конкретных уголовных дел? Покажите, посмотрим.
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7k
Cornho sanchesS80 21 минуту назад
Извините, не хотел задеть. Просто когда читаю текст, глаз автоматически за ошибки цепляется, я их специально не выискиваю.
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917
Mikhail K 2 часа назад
Вот долбан. Разве можно девушек занимающихся такими танцами убивать? На них надо смотреть и наслаждаться их движениями. Когда уже введут смертную казнь?
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366
Электрик 2 часа назад
Ублюдок конченный.....
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6k
Акакий 2 часа назад
все таки для таких людей не дурка нужна а компостер, для переработки в удобрения.
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2k
Чиуауа 2 часа назад
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