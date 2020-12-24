Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома

В итоге он решился на нападение и выпустил в 30-летнюю москвичку пару пуль, после чего скрылся с места преступления. Момент нападения попал на видео. На опубилкованных кадрах видно, как мужчина в натянутом на голову капюшоне поджидает девушку у жилого дома и, когда она проходит с подругами мимо, приближается к ней и стреляет.