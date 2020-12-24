Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома

На протяжении длительного времени мужчина пытался познакомиться с 30-летней девушкой, но всегда получал отказ. В этот раз он решил поговорить с упрямицей на языке оружия и расстрелял ее на улице.
В среду, 23 декабря, в Москве обиженный мужчина расстрелял девушку, которая не желала с ним знакомиться. По предварительным данным, напавший около месяца регулярно встречал ее в одном и том же месте, когда та возвращалась с работы. Мужчина пытался заговорить с незнакомкой, но та была непреклонна и общаться не собиралась.
В итоге он решился на нападение и выпустил в 30-летнюю москвичку пару пуль, после чего скрылся с места преступления. Момент нападения попал на видео. На опубилкованных кадрах видно, как мужчина в натянутом на голову капюшоне поджидает девушку у жилого дома и, когда она проходит с подругами мимо, приближается к ней и стреляет.
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Девушка с огнестрельными ранениями лица была госпитализирована в одну из клиник столицы. К сожалению, медики не сумели спасти жизнь девушки и она скончалась. Погибшей оказалась хореограф Наталья П., которая давала уроки по спортивным бальным танцам, была ведущим преподавателем по Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, современным видам танцев. По одной из версий нападавшим мог оказаться не настойчивый поклонник, а бывший гражданский супруг девушки, с которым она рассталась и тот продолжал засыпать ее сообщениями и звонками.
На месте преступления были найдены две гильзы, а также пистолет Макарова. Эти улики были отправлены на экспертизу. По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". В настоящий момент полиция занимается поисками стрелка.
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"Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? (Падает на колени). Я вас люблю, люблю.
Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не старался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее нет на свете… нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.
Карандышев (вставая). О, не раскайтесь! (Кладет руку за борт сюртука). Вы должны быть моей.
Лариса. Чьей ни быть, но не вашей.
Карандышев (запальчиво). Не моей?
Лариса. Никогда!
Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! (Стреляет в нее из пистолета)."
Отсюда https://news.mail.ru/incident/44683448/?frommail=1https://news.mail.ru/incident/44683448/?frommail=1
Жаль. Просто так ублюдок забрал чью то жизнь. Мои соболезнования родственникам.
"Удивителен" тот факт, что подозреваемого не знают и разыскивают. Видать, жертва не сообщала, не то что правоохранительным органам, но и даже родственникам\друзьям\знакомым о такой проблеме, как мутные преследования у порога дома. Ну или, таких преследователей сформировалась целая очередь...
Убийцу не оправдываю, но баба сама забила болт на свою безопасность.
https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.htmlhttps://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html
И парню не пришлось бы целый месяц жопу морозить. Сразу грохнул бы и сидел бы себе в тёплой камере.
с другой стороны, иметь уважение в тюрьме, такое себе достижение.
Плохо что наша система правосудия дай бог лет 10 ему даст за такое.
В существительных пишется О, в глаголах Ё.
ПоджЁг дом, осуществил поджОг дома.