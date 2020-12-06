Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк

Кот-д’Ивуар — одна из лучших стран Африки. Ну, во-первых, у нее прекрасное название. Говорят, некоторые даже называют так своих котов. Во-вторых, тут относительно безопасно по африканским меркам. Никто не отберет на улице камеру, не надо оставлять дорогие украшения и часы в отеле. Народ тут вообще очень приветливый.
В-третьих, тут относительно чисто, опять же, по африканским меркам. Ну и самое главное, сюда можно спокойно приехать во время коронавируса. Надо только заранее сделать тест и заполнить форму на сайте.
Название страны произошло от французского Cote d'Ivoire, что переводится как Берег Слоновой кости. Страна называется по-французски, потому что до 1960 года была колонией Франции и язык колонизаторов тут до сих пор остается официальным. Что и понятно: в Кот д’Ивуаре живет 60 разных племен и на своих языках они друг друга не поймут. Название Берег слоновой кости появилось не просто так: именно ее стали вывозить впервые приплывшие в страну в 15 веке европейцы. Заодно они экспортировали золото и рабов.
Когда в 1960-м французы ушли, началось так называемое ивуарийское чудо. Получившая независимость страна начала развиваться социально и экономически, а еще прибавлять в населении. Этому способствовали беженцы: люди переезжали в Кот-д’Ивуар из бедных близлежащих стран, вроде Буркина-Фасо. В итоге за первые 28 лет независимости население Кот-д’Ивуара выросло с 3,7 миллиона человек до более, чем 12 миллионов. А самый большой ивуарийский город Абиджан стал третьим по размеру франкоязычным городом в мире, уступая лишь Парижу и Киншасе!
Когда-то Кот-д’Ивуар даже был одной из самых успешных стран Африки! После обретения независимости в 1960-м он развивался теми же темпами, что страны Юго-Восточной Азии, а его экономика росла на 11% в год. Однако все рухнуло со смертью первого президента. Занявший его пост Анри Конан Бедье начал национальные чистки, ограничивая в правах беженцев и их потомков, что привело к гражданской войне, которая продлилась больше трех лет.
Сейчас экономику Кот-д’Ивуара поддерживает сельское хозяйство. Эта страна является крупнейшим в мире производителем какао, а на какао и кофе в сумме приходится четверть всего государственного ВВП. В абсолютных числах все не так плохо: по размеру ивуарийская экономика занимает 12-е место в Африке, но по ВВП на душу населения Кот-д’Ивуар даже на беднейшем континенте не входит в топ-20. По данным 2018 года, за гранью бедности в стране живет около 40% населения.
Сегодня я хочу показать вам два города Кот-д’Ивуара: столицу Абиджан и Гранд-Бассам, исторический центр которого даже занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что не так часто можно встретить в Западной Африке.
Когда в 1960-м французы ушли, началось так называемое ивуарийское чудо. Получившая независимость страна начала развиваться социально и экономически, а еще прибавлять в населении. Этому способствовали беженцы: люди переезжали в Кот-д’Ивуар из бедных близлежащих стран, вроде Буркина-Фасо. В итоге за первые 28 лет независимости население Кот-д’Ивуара выросло с 3,7 миллиона человек до более, чем 12 миллионов. А самый большой ивуарийский город Абиджан стал третьим по размеру франкоязычным городом в мире, уступая лишь Парижу и Киншасе!
Когда-то Кот-д’Ивуар даже был одной из самых успешных стран Африки! После обретения независимости в 1960-м он развивался теми же темпами, что страны Юго-Восточной Азии, а его экономика росла на 11% в год. Однако все рухнуло со смертью первого президента. Занявший его пост Анри Конан Бедье начал национальные чистки, ограничивая в правах беженцев и их потомков, что привело к гражданской войне, которая продлилась больше трех лет.
Сейчас экономику Кот-д’Ивуара поддерживает сельское хозяйство. Эта страна является крупнейшим в мире производителем какао, а на какао и кофе в сумме приходится четверть всего государственного ВВП. В абсолютных числах все не так плохо: по размеру ивуарийская экономика занимает 12-е место в Африке, но по ВВП на душу населения Кот-д’Ивуар даже на беднейшем континенте не входит в топ-20. По данным 2018 года, за гранью бедности в стране живет около 40% населения.
Сегодня я хочу показать вам два города Кот-д’Ивуара: столицу Абиджан и Гранд-Бассам, исторический центр которого даже занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что не так часто можно встретить в Западной Африке.
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01. Центр Абиджана весь зарос небоскребами! Весьма необычное зрелище по африканским меркам. Согласитесь, чем-то напоминает Нью-Йорк! Ну, такой маленький африканский Нью-Йоркчик.
02. Широченные дороги! Такого не встретишь у соседей. Здесь есть маршрутки, а в них специальные зазывалы, которые прямо во время движения вылавливают на обочинах пассажиров.
03. Совсем недавно, в конце октября, в стране прошли президентские выборы. Здесь, конечно, не Намибия, где к власти на муниципальных выборах пришел Адольф Гитлер, но выборы по-своему прошли интересно. Надпись на плакате: "Единственное мое оружие – мой голос".
04. Президент страны Алассан Уаттара, претендовавший на третий срок, победил на выборах главы государства, набрав... 94,27% голосов избирателей. За независимого кандидата Куадио Конана Бертена проголосовали 1,99% избирателей, два других кандидата, которые призывали к бойкоту выборов, Анри Конан Бедье и Паскаль Аффи Н`Гессан – тоже получили менее 2% голосов каждый.
Как это часто бывает, избранный президент не хотел вновь участвовать в выборах, но правящая партия страны "Объединение республиканцев" выдвинула Уаттару кандидатом на пост главы государства. Сами понимаете, как он мог пойти против воли народа, который его уговаривает остаться на третий срок?!
Как это часто бывает, избранный президент не хотел вновь участвовать в выборах, но правящая партия страны "Объединение республиканцев" выдвинула Уаттару кандидатом на пост главы государства. Сами понимаете, как он мог пойти против воли народа, который его уговаривает остаться на третий срок?!
07. Основной транспорт здесь — маршрутки. Ходят они, понятное дело, без какого-либо расписания и контроля. Под маршрутки тут часто переделывают грузовые фургоны, пригнанные из Европы. В кузове прорезают окна, внутри ставят лавки. Про безопасность говорить не приходится.
08. Закат над деловым центром. Как и положено деловому району, в выходные дни и вечером тут все вымирает.
10. Большинство зданий старые, они были построены после Второй мировой войны французами. Сейчас они медленно зарастают плесенью и разваливаются.
13. Главный храм – одна из основных достопримечательностей столицы. Решение о строительстве католического собора по проекту итальянского архитектора Альдо Спирито было принято в 1980 году по инициативе президента Феликса Уфуэ-Буаньи. Приезжал освящать храм даже сам папа Римский Иоанн Павел II. Честно говоря, постройка не особо меня впечатлила.
14. Девушка ищет в мусорных баках пластиковые бутылки. Старый французский светофор давно не работает.
15. Народ, понятное дело, бедненький. Зарабатывает кто чем может. Почему-то тут очень популярна продажа часов на перекрестках
20. В Африке есть довольно милая традиция: на бедных свадьбах вместе с приглашением гостям высылают футболки с изображением жениха и невесты. Ну, чтобы на праздник народ пришел красивый и не парился, что надеть. После свадьбы люди еще долго носят эти футболки с портретами молодой семьи! Как вам? По-моему, бесконечно мило!
27. По какой-то неведомой мне причине все тканевые зонтики тут накрывают черной пленкой. Зачем? И так жарко, так зонтики еще сильнее нагреваются на солнце.
29. Возможно, что черной пленкой накрывают просто для того, чтобы не текла вода на прилавок. С другой стороны, неужели нельзя было найти хотя бы прозрачную пленку?
36. Если в одном месте в океан выбрасывают мусор, то в другом океан этот мусор возвращает на берег. Почти весь берег Африки, где нет отелей и туристов, засран пластиком
44. Как и во многих африканских странах, в Кот-д'Ивуаре очень популярен футбол: его здесь все смотрят и обсуждают
45. В футбол играют во дворах, на пляжах и среди мусорных куч. На популярность этого вида спорта повлияли недавние успехи национальной сборной. В XXI веке ивуарийская сборная трижды пробивалась на чемпионаты мира, а в 2015 году выиграла Кубок африканских наций, главный турнир Черного континента.
46. Сейчас ивуарийские футболисты играют за такие известные клубы как “Манчестер Юнайтед”, “Милан” и лондонский “Арсенал”, но им пока далеко до легенд прошлого: Дидье Дробга, братьев Коло и Яя Туре, а также лучшего бомбардира двух чемпионатов России Сейду Думбия. Главной иконой для ивуарийцев остается Дрогба. Лучший бомбардир национальной сборной и бывший игрок лондонского “Челси” известен тем, что даже помог остановить ту самую гражданскую войну, о которой я говорил ранее.
47. В 2005 году, когда война шла уже больше трех лет, Дрогба впервые в истории вывел свою сборную Кот-д'Ивуара на чемпионат мира и после этого записал видеообращение с просьбой остановить боевые действия. Ролик несколько месяцев крутили на национальном телевидении, а сборная по его призыву провела товарищеский матч в столице повстанцев Буаке.
48. Так что мир в Кот-д'Ивуаре наступил точно не без помощи футболиста. Дрогба до сих пор вдохновляет ивуарийских пацанов, играющих повсюду в футбол.
Еще один город страны, который хочу сегодня вам показать – Гранд-Бассам, французский форт на ивуарийском побережье, через которой колонисты вели торговлю. В конце XIX века он даже успел три года побыть колониальной столицей, но лишился этого статуса из-за желтой лихорадки. Тем не менее, город оставался ключевым портом Кот-д'Ивуара, пока рядом с ним в 1930-х не вырос Абиджан.
51. В 60-х последние административные офисы перебрались из Гранд-Бассама в Абиджан и город стал практически необитаем. Лишь в конце 70-х его начали оживлять как туристическое направление и центр национального рукоделия. Однако многие здания в Гранд-Бассаме до сих пор стоят заброшенными
51. В 60-х последние административные офисы перебрались из Гранд-Бассама в Абиджан и город стал практически необитаем. Лишь в конце 70-х его начали оживлять как туристическое направление и центр национального рукоделия. Однако многие здания в Гранд-Бассаме до сих пор стоят заброшенными
52. Здание первой почты, которое неплохо сохранилось. Выглядит потрясающе, но сейчас оно тоже, к сожалению, заброшено
54. Казалось бы, исторический центр взят под охрану ЮНЕСКО, вот только проблема в том, что охранять здесь уже практически нечего – дверей и окон нет, здания поросли деревьями, хотя видно, что когда-то они и были красивыми. Перед вами одна из главных достопримечательностей Гранд-Бассама
55. Посмотрите, какая роскошная входная группа! Однако даже таких построек немного. В целом колониальную архитектуру Гранд-Бассама назвать выдающейся сложно.
56. Народ отдыхает. Должен заметить, что люди в Кот-д’Ивуаре очень дружелюбные и без проблем дают себя фотографировать
58. Возможно, после просмотра предыдущих фотографий вам показалось, что Кот-д’Ивуар весь такой чистый и аккуратный. Центральные улицы городов и даже улицы трущоб выглядят действительно неплохо, вот только стоит свернуть и обойти какой-нибудь дом
61. Многие дома в буквальном смысле стоят на мусоре. Люди даже не потрудились отнести мусор метров на 100 от того места, где они живут. Отходы никто не вывозит, все остаётся прямо возле домов.
64. Стирают одежду взрослые. Несмотря на весь кажущийся пиздец, вода прозрачная, хотя пить её я бы не рискнул
66. Удивительно, но всего через несколько шагов улица будет выглядеть примерно так: чисто и аккуратно!
67. Вот она, та самая разница в уровне жизни. Пока где-нибудь в Европе, США или России люди рассуждают, как правильно утилизировать мусор, как его сортировать, стоит ли использовать одноразовые трубочки и ватные палочки, в Африке народ живёт буквально на свалках и совершенно не парится по этому поводу. При этом, замечу, вся эта красота сливается в Атлантический океан.
Авторский пост
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Метки: Гранд-Бассам Кот-д'Ивуар абиджан африка яавтор
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Всё засрано, французские постройки ветшают, нового практически ничего не строится.
Мораль: негры не могут самостоятельно построить нормальное государство. Примеров масса и даже нет ни единственного исключения, которое подтверждает это правило. Аминь.
Мне показалось, что в эту замечательную страну безусловно стоит съездить.
Главное быть в скафандре и ни в коему случае не выглядывать из самолёта, когда он будет пролетать над этой помойкой.
Это называется "культурный слой", просто раньше это был в основном перегнивающий мусор и битая керамика, а сейчас пластик и резина. Через сотни лет в этом будут копошиться археологи и на основании находок строить теории и называть культуры и цивилизации