Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк

Название страны произошло от французского Cote d'Ivoire, что переводится как Берег Слоновой кости. Страна называется по-французски, потому что до 1960 года была колонией Франции и язык колонизаторов тут до сих пор остается официальным. Что и понятно: в Кот д’Ивуаре живет 60 разных племен и на своих языках они друг друга не поймут. Название Берег слоновой кости появилось не просто так: именно ее стали вывозить впервые приплывшие в страну в 15 веке европейцы. Заодно они экспортировали золото и рабов.



Когда в 1960-м французы ушли, началось так называемое ивуарийское чудо. Получившая независимость страна начала развиваться социально и экономически, а еще прибавлять в населении. Этому способствовали беженцы: люди переезжали в Кот-д’Ивуар из бедных близлежащих стран, вроде Буркина-Фасо. В итоге за первые 28 лет независимости население Кот-д’Ивуара выросло с 3,7 миллиона человек до более, чем 12 миллионов. А самый большой ивуарийский город Абиджан стал третьим по размеру франкоязычным городом в мире, уступая лишь Парижу и Киншасе!



Когда-то Кот-д’Ивуар даже был одной из самых успешных стран Африки! После обретения независимости в 1960-м он развивался теми же темпами, что страны Юго-Восточной Азии, а его экономика росла на 11% в год. Однако все рухнуло со смертью первого президента. Занявший его пост Анри Конан Бедье начал национальные чистки, ограничивая в правах беженцев и их потомков, что привело к гражданской войне, которая продлилась больше трех лет.



Сейчас экономику Кот-д’Ивуара поддерживает сельское хозяйство. Эта страна является крупнейшим в мире производителем какао, а на какао и кофе в сумме приходится четверть всего государственного ВВП. В абсолютных числах все не так плохо: по размеру ивуарийская экономика занимает 12-е место в Африке, но по ВВП на душу населения Кот-д’Ивуар даже на беднейшем континенте не входит в топ-20. По данным 2018 года, за гранью бедности в стране живет около 40% населения.



Сегодня я хочу показать вам два города Кот-д’Ивуара: столицу Абиджан и Гранд-Бассам, исторический центр которого даже занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что не так часто можно встретить в Западной Африке.