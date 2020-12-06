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Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк

Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк (69 фото)

Автор: Верифицированный пользователь
06 декабря 2020 13:36
Метки: Гранд-Бассам   Кот-д'Ивуар   абиджан   африка   яавтор   
18370
69
Кот-д’Ивуар — одна из лучших стран Африки. Ну, во-первых, у нее прекрасное название. Говорят, некоторые даже называют так своих котов. Во-вторых, тут относительно безопасно по африканским меркам. Никто не отберет на улице камеру, не надо оставлять дорогие украшения и часы в отеле. Народ тут вообще очень приветливый.
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Метки: Гранд-Бассам   Кот-д'Ивуар   абиджан   африка   яавтор   
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36  комментариев
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14k
Ego sum qui sum 12 часов назад
помню в детстве когда увлекался до кучи коллекционированием марок, марки из этой страны были экзотикой и редкостью и очень ценились

помню в детстве когда увлекался до кучи коллекционированием марок, марки из этой страны были экзотикой и редкостью и очень ценились
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6k
Garpia121 2 часа назад
Зоопарк.
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294
Хмели Сунели 2 часа назад
Друг говорит - проститутка понравилась . )
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2k
Oleg SC 3 часа назад
И тут говнеца киданул в Россию..
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9k
goraccio 4 часа назад
Интересная статья. А пункты 22 и 64 и вовсе поразили. Это теперь для авторов норма - разговаривать матом?
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
Повезло им, что у них нефти нет. А то бы им быстро демократию доставили.
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−9
Князь Курбский 4 часа назад
А детей на еьлю сдают, как в Рашке?
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8k
Star Link 5 часов назад
Ясно. Где черные, там жизни нет.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 6 часов назад
Начал за здравие, а кончил за упокой.
Всё засрано, французские постройки ветшают, нового практически ничего не строится.
Мораль: негры не могут самостоятельно построить нормальное государство. Примеров масса и даже нет ни единственного исключения, которое подтверждает это правило. Аминь.
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558
bad boy 6 часов назад
Минус,за не цезурные слова!
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) bad boy 6 часов назад
Минус за неправильное написание слова "нецензурные".
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9k
Dron13 6 часов назад
Какой же свинарник!
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26k
Rest Tremor 6 часов назад
Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк
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3k
Дарвин и аморальная премия Rest Tremor 5 часов назад
Там и так много насрано
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1k
Can 6 часов назад
как были обезьяны так и остались.
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10k
Денис 7 часов назад
>>Возможно, после просмотра предыдущих фотографий вам показалось, что Кот-д’Ивуар весь такой чистый и аккуратный
Мне показалось, что в эту замечательную страну безусловно стоит съездить.
Главное быть в скафандре и ни в коему случае не выглядывать из самолёта, когда он будет пролетать над этой помойкой.
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676
☣️Месть печенегов☣️ 7 часов назад
Многие дома в буквальном смысле стоят на мусоре. Люди даже не потрудились отнести мусор метров на 100 от того места, где они живут. Отходы никто не вывозит, все остаётся прямо возле домов

Это называется "культурный слой", просто раньше это был в основном перегнивающий мусор и битая керамика, а сейчас пластик и резина. Через сотни лет в этом будут копошиться археологи и на основании находок строить теории и называть культуры и цивилизации
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3k
max_wheel 8 часов назад
Что-то в небоскребах ни одно окно не светится.
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676
☣️Месть печенегов☣️ max_wheel 7 часов назад
Написано же - деловой центр, выходной день
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2k
Mellivora 8 часов назад
А там есть белые кварталы?)
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595
Audrius Lape Mellivora 7 часов назад
только тогда, когда завозят белую краску
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10k
Максим 8 часов назад
что то между парижем и абхазией
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3k
Владимир 8 часов назад
Засранцы.
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8k
Андрей Ватрушкин 8 часов назад
П_здец - превосходная степень деградации по версии автора.
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16
Дядя Витя 8 часов назад
И жители как в Нью-Йорке выглядят!
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Илья Варламов Верифицированный пользователь

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