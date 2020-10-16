Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян

Все больше молодых и красивых россиянок идут наперерез традициям, выходя замуж за иностранцев. Выходцы из Африки - это одни из самых популярных женихов в последнее время. Как думаете, с чем это связано?

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1. Девушка влюбилась в африканца и переехала к нему в США. У пары родилась очаровательная дочь 0 Источник:

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2. 11 лет назад уроженка Санкт-Петербурга переехала на ГОА, чтобы построить отношения с темнокожим парнем. Результат на фото 0 Источник:

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3. Русская девушка Маша вышла замуж за африканца и уехала в Африку, родила 2 детей и чувствует себя счастливой. Их пара вызвала много осуждений в интернете, а что вы думаете? 0 Источник:

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4. Эта россиянка вышла замуж за африканца из Ганы и родила от него четверых детей 0 Источник:

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5. Елизавета и Рони. Родные девушки перестали с ней общаться, как только узнали о цвете кожи ее избранника 0

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