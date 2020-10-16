Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян

Все больше молодых и красивых россиянок идут наперерез традициям, выходя замуж за иностранцев. Выходцы из Африки - это одни из самых популярных женихов в последнее время. Как думаете, с чем это связано?
1. Девушка влюбилась в африканца и переехала к нему в США. У пары родилась очаровательная дочь
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2. 11 лет назад уроженка Санкт-Петербурга переехала на ГОА, чтобы построить отношения с темнокожим парнем. Результат на фото
3. Русская девушка Маша вышла замуж за африканца и уехала в Африку, родила 2 детей и чувствует себя счастливой. Их пара вызвала много осуждений в интернете, а что вы думаете?
5. Елизавета и Рони. Родные девушки перестали с ней общаться, как только узнали о цвете кожи ее избранника
Как вы относитесь к такому выбору россиянок?
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Хотя это их личные половые трудности.
Так и я думаю, что девушки из этого поста точно так же вышли замуж и уехали от безысходности.
Я, етить, даже жить, просто находиться среди иностранцев долго не могу. А тут семья... дети!
Например я тоже не русский, но жена русская. При этом учился я в классе и институте на русском, в семье в основном тоже на русском разговаривали. Да что уж там, русский я знаю лучше чем многие россияне/русские. Соответственно менталитет у меня тоже скорее европейский.
Единственное что сильно различается - уважение к старшим, на востоке все таки эта традиция сильна, а по жене смотрю, у нее совсем другое воспитание, это немного коробит. В остальном же я такой же русской, только цвет кожи немного другой и разрез глаз ;)