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Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян

Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян (14 фото)

Автор:
16 октября 2020 21:23
Сообщество : Жизнь
Метки: Радость   африка   девушка   жизнь   отношения   семья   счастье   
1644
14
Все больше молодых и красивых россиянок идут наперерез традициям, выходя замуж за иностранцев. Выходцы из Африки - это одни из самых популярных женихов в последнее время. Как думаете, с чем это связано?
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Метки: Радость   африка   девушка   жизнь   отношения   семья   счастье   
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10k
Яромиръ Час назад
Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян
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474
ВазгенСемёнович 9 минут назад
Их право.
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41
Olpan Olpan 14 минут назад
Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян
Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян
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718
«Батарея, Азиз...» 19 минут назад
Что ж вы мешаете кровь, ублюдки. Вы хотите чтобы выродились все негрики?
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32
Вася с ложкой 19 минут назад
А в чем вообше проблема ? К чему пост то .В чем *соль *
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−84
Максим 20 минут назад
В России дикий народ, чернокожего не видели никогда, сразу ржать начинают и как приматы визжать на чужака из как другой стаи
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3k
Sanar Максим 7 минут назад
Дурак что ли? В России учатся докуя чернокожих в разных городах и разных ВУЗАх, я тебе дальше больше скажу, в КВВАУЛ учатся негры пилоты, вот хохлов с окраины я там что то не видел.
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202
Человек в железной маске 23 минуты назад
Хотели стать ледями, а стали ...
Хотя это их личные половые трудности.
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576k
XoCTeJI Полчаса назад
Этож Любинда из камеди клаб)))ТУт скорее он к Маше переехал!
Этож Любинда из камеди клаб)))ТУт скорее он к Маше переехал!
Этож Любинда из камеди клаб)))ТУт скорее он к Маше переехал!
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718
«Батарея, Азиз...» XoCTeJI 16 минут назад
Ты их как-то различаешь, идентифицируешь... Мне скажи: два разных Максима -- я поверю. Скажи: один Любинда -- и тут поверю. Все на одно лицо.
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Если нормальная крепкая счастливая семья, то пусть живут долго и счастливо. В моей округе столько интернациональных браков и никто не парится на эту тему.
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6k
Караганда AlekseiTFS 22 минуты назад
на 100 % согласен.
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288
Алекs 40 минут назад
ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
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3k
RALEXXX 42 минуты назад
Несколько лет назад были в Израиле и жена захотела взять экскурсию в Вифлеем, что на "территориях". Сразу после блокпоста у Стены к нам в автобус села русскоязычная девушка и за те несколько часов, которые она вела экскурсию, мне удалось с ней поговорить. Сама она из под Белгорода. Несколько лет до этого вышла замуж за палестинского араба и с тех пор живёт на Западном Берегу, водит экскурсии и жизнью довольна. Говорила, что много девушек из России и Украины тут живут. Ей ещё повезло в том смысле, что её муж христианин, а не мусульманин, как у большинства её подруг. Конечно скучает за родителями, родными. Иногда к ним летает. Я её тогда спросил, почему она не вышла замуж у себя, в Белгороде? Она мне просто и откровенно ответила, что не за кого было. Все парни, в основном, спились или на наркоте сидят, в большинстве своём не работают и не учатся. В интернете познакомилась со своим будущим мужем и уехала.
Так и я думаю, что девушки из этого поста точно так же вышли замуж и уехали от безысходности.
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3k
Sanar RALEXXX Полчаса назад
Ну бывают случаи, что уж тут, у меня жены подруга чуть не вышла замуж за африка вовремя одумалась, в Белгороде хохлов выше крыши и желание свалить у девушек огромное, ну нравится их выбор, нам бы ещё удивляться.
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718
«Батарея, Азиз...» RALEXXX 12 минут назад
Безысходность это когда тебе жизни не дают. А не выйти замуж, потому что не за кого, это всего лишь другая судьба. Нет... мое мнение, они просто без царя в голове. Вернее, у них отсутствует родовая нить, не чувствуют они, что уходят совершенно в чужой мир.
Я, етить, даже жить, просто находиться среди иностранцев долго не могу. А тут семья... дети!
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1k
Шурман 45 минут назад
У моей жены 2 коллеги чернильницы , НО это ЕВРОПА !!!!!!!! а самое печальное что черные дети по Русский шпарят и в Русскую школу ходят по выходным :) короче я уже у жены спрашивал может она она поинтересуется там член больше 20 см ? :) честно смешно , сын один раз в шоке был , папа ты офигеешь у нас 2 африкана в школе говорят по Русский :)
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3k
Sanar Шурман Полчаса назад
А чего удивляться то Саш, у меня друг курсантом лётного училища гонял на встречи с индийской студенткой, оба знали что в случае если узнают он на срочку она на родину, ну вот так любовь зла.
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1k
Шурман Sanar 4 минуты назад
Да просто интересно , иногда вижу очень красивых индусок но это как правило малолетки по 20-25 лет . Арабки есть красивые даже глаза не возможно оторвать :) но нашу веру не убить , жена должна быть Русская а машина Немецкая :)
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6k
Михалыч 49 минут назад
Шмары и зоофилки.
Шмары и зоофилки.
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2k
Core 52 минуты назад
Таки самые популярные?) совсем стен с ковидом кукухой поехал
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4k
vitenok Час назад
В этой публикации автор , ради хайпа, пытается нас нае.б.ать в том, что 0.00000000000001 процента российских женщин, выбравших чёрный х.у.й, имеет какое то значение для нашей жизни. Статью не читал, потому что насрать, не ставлю не плюсов, ни минусов, потому что насрать, чего и вам советую.
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2k
* You All Час назад
мразотные чернильницы
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2k
Tuskub Час назад
"Любовь высока - полюбить и козла можно...Но за деньги ложиться - плохо это и нарушает вектор силы, мой юный падаван"..))
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23k
MatveiVainrub Час назад
Цвет не имеет значения !!!
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3k
dampfer MatveiVainrub 56 минут назад
Имеет, ой как имеет. Не зря тысячи лет на межрасовые браки смотрели косо, это сейчас пытаются "плавильный котёл" устроить, потому и внушают, что "цвет не важен".
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12k
Konstantin dampfer 42 минуты назад
На межрасовые браки косо смотрели из-за сильных различий в менталитете.
Например я тоже не русский, но жена русская. При этом учился я в классе и институте на русском, в семье в основном тоже на русском разговаривали. Да что уж там, русский я знаю лучше чем многие россияне/русские. Соответственно менталитет у меня тоже скорее европейский.
Единственное что сильно различается - уважение к старшим, на востоке все таки эта традиция сильна, а по жене смотрю, у нее совсем другое воспитание, это немного коробит. В остальном же я такой же русской, только цвет кожи немного другой и разрез глаз ;)
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107
Oleg MatveiVainrub Полчаса назад
Вы пишите,что: "Цвет не имеет значения",так хотели бы Вы,что бы ваша дочь вышла замуж за негра?
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3k
dampfer Konstantin Полчаса назад
Ну может и "русской"
(Шутка, ошиблись в тексте). Но русские это не раса. Статья про смешение негроидов и европеидов, так что я больше об этом.
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718
«Батарея, Азиз...» MatveiVainrub 9 минут назад
ЗП Стэнни имеет значение )
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6k
kaboza Час назад
написали бы из каких Саратовов и мусрани, от Россиянка..негра там наверной, приколись у меня чо есть.
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187
Влад Час назад
Да пофигу, кто, с кем и за какие деньги...
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