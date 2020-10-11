"Прошу отнестись с пониманием": в России могут запретить ввоз дешевого бензина из-за рубежаПравительство РФ намерено ввести запрет на импорт топлива. Из-за падений цен на нефть бензин в Европе сейчас гораздо дешевле, чем в России. Но ведь надо поддерживать отечественных производителей?...