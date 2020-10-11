Присоединюсь-ка и я к этому флешмобу... Растапливаю с вечера печку на даче, и натыкаюсь на пожелтевшую местную газету: лет 15 назад нам ее по почтовым ящикам регулярно раскладывали. И что там печатали в 2006 году?

0 В середине этой бесплатной газеты, как водится, лежала телепрограмма, а страницы пестрели рекламой строителей, турагентов, обучающих курсов и ночных бабочек...

Итак, 24 августа 2006 года 0 Какой-то банк "с думой о людях" предлагает ипотеку...

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0 Ничего нового: рост цен на топливо продолжается. А водопроводных двигателей внутреннего сгорания пока не видать...

0 А вот и те самые цены на бензин. Вспомнили - и прослезились...

Это на сколько они скакнули с 2006 года: почти в три раза?

0 Доллар и евро в 2006-м. Можно только глубоко вздохнуть...

0 А вот тогдашний ассортимент техники. 256 Мб оперативки смотрятся нынче, конечно смешно. А у кого-нибудь был такой "коммуникатор"?

0 "Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..."

Кстати, вот за акцию Газпрома сегодня просят всего-то 166,97 руб. Хорошо, что не купили тогда, в 2006м ))

0 "Потребительское общество" вон предлагало рискнуть пятью тысячами, чтобы сделать из них через год шесть.