Присоединюсь-ка и я к этому флешмобу... Растапливаю с вечера печку на даче, и натыкаюсь на пожелтевшую местную газету: лет 15 назад нам ее по почтовым ящикам регулярно раскладывали. И что там печатали в 2006 году?
В середине этой бесплатной газеты, как водится, лежала телепрограмма, а страницы пестрели рекламой строителей, турагентов, обучающих курсов и ночных бабочек...
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Ничего нового: рост цен на топливо продолжается. А водопроводных двигателей внутреннего сгорания пока не видать...
А вот и те самые цены на бензин. Вспомнили - и прослезились...
Это на сколько они скакнули с 2006 года: почти в три раза?
Это на сколько они скакнули с 2006 года: почти в три раза?
А вот тогдашний ассортимент техники. 256 Мб оперативки смотрятся нынче, конечно смешно. А у кого-нибудь был такой "коммуникатор"?
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..."
Кстати, вот за акцию Газпрома сегодня просят всего-то 166,97 руб. Хорошо, что не купили тогда, в 2006м ))
Кстати, вот за акцию Газпрома сегодня просят всего-то 166,97 руб. Хорошо, что не купили тогда, в 2006м ))
"Потребительское общество" вон предлагало рискнуть пятью тысячами, чтобы сделать из них через год шесть.
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Возможно не там сверну ))).
Инфляция превышает официально заявленную.
Правительство говорит 4%, чтоб крупные кредиторы могли брать кредиты на западе. Но из этого исходит и индексация пенсий и зарплат госслужбе. Если ты военный пенсионер имеешь пенсию 30, 40, 50 т и на госслужбе 30, 40, 50 т, то вроде как сносно выходит. Кстати пенсия силовикам скачками индексируется, пару лет по 4%, а потом без широкой огласки резко.
Для граждан, не силовиков, ситуация увы плачевная.
В 1998 был выпущен новый рубль, а в 2018 цб отказался печатать копейки, те девальвация рубля составила 10000% за 20 лет, рубль заменил копейку или подешевел в 100 раз.
Инфляция за это время составляла в среднем 23-24% ежегодно.
Ни слова о борьбе с инфляцией в правительстве не было произнесено.
Ни чего не изменилось, наоборот, пандемия, только усугубила ситуацию и в 2020 году, теперь инфляцию надо ожидать около 40%.
Госпредприятия могли бы сдержать инфляцию, но они старательно уничтожены, а оставшиеся как правило переориентированы на извлечение прибыли. И соответственно, участвуют в гонке цен и разгоне инфляции.
Цены разгоняются по простой формуле, которую свободный рынок не может остановить. Подорожали ресурсы <=> подорожали средства производства, а следовательно непрерывно растёт цена. Остановить это можно госрегулированием, плановой экономикой или квотированием , как в Европе, при этом увеличивая долю госпредприятий нацеленных не на извлечение прибыли, а на план по выпуску продукции. Создавая товары и оказывая услуги, с минимальной наценкой, госпредприятия будут тормозить инфляцию.
Конечно в нынешней ситуации, когда ни какого противодействия росту цен нет, все производители, независимо от гражданства, понимая, что рано или поздно всё накроется медным тазом, чтоб не попасть на вилы возмущённой толпы, стараются хранить денюжки в иностранной валюте и за границей.
Те подняв цены, накопив рубли, эффективный менеджмент скупает доллары и вывозит их за границу. И вот здесь наступает момент истины, РФ не печатает баксы, а зарабатывает, продавая углеводороды и оружие за границу. Чтоб уровнять заработанные наличную массу баксов и рублей ЦБ отпускает цену на рубли и рубль падает, иногда в два раза, как в 2014 году.
Тем самым вместо сдерживания ЦБ, ещё больше разгоняет инфляцию.
Те на лицо, что капитализмом в настоящее время движут идеи жлобства. Они говорят следующее: "Граждане, в 90-х вас грабили и убивали. Сейчас же не убивают..."
"Правительство РФ намерено ввести запрет на импорт топлива. Из-за падений цен на нефть бензин в Европе сейчас гораздо дешевле, чем в России. Но ведь надо поддерживать отечественных производителей? З - забота. Чтобы защитить внутренний рынок, правительство России намерено до сентября 2020 года ввести ограничение на импорт дешевого бензина. С подобным предложением выступило Министерство энергетики и его профильный вице-премьер Юрий Борисов поддержал эту инициативу.
Источник:
https://vsevn.ru/pdf/3053#page=28https://vsevn.ru/pdf/3053#page=28