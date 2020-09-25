Зебра в последний момент избежала пасти крокодила

Любитель дикой природы запечатлел в южноафриканском заповеднике зебру, которая чуть не стала добычей крокодила. Животное вышло из воды и даже не заметило подстерегавшей его опасности.
Бредущая по реке зебра явно не подозревала, что затаившаяся возле берега рептилия предпримет попытку нападения на неё.
Но грозный хищник по непонятной причине с большим запозданием атаковал потенциальную жертву, которая по всей видимости даже не заметила опасности и выбравшись на сушу, продолжила своё неспешное путешествие.
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