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Зебра в последний момент избежала пасти крокодила

Зебра в последний момент избежала пасти крокодила (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:49
Сообщество : Животные
Метки: африка   видео   животные   заповедник   зебра   крокодил   
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Любитель дикой природы запечатлел в южноафриканском заповеднике зебру, которая чуть не стала добычей крокодила. Животное вышло из воды и даже не заметило подстерегавшей его опасности.

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Метки: африка   видео   животные   заповедник   зебра   крокодил   
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ezhik Час назад
да она в гостях у него была, он до двери проводил и попрощался
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11k
Inlex 13 минут назад
удар об воду после неудачной попытки был со словами "мляять!"
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