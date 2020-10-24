Гигантская слониха чуть не затоптала автомобиль в Кении

"Мы разделились на две группы и были в двух автомобилях, - рассказал он. - Мы мирно сидели, наслаждаясь наблюдением за слонами, а в это время подъехали какие-то две машины и начали требовать, чтобы мы уступили им дорогу. Не знаю, куда они направлялись, но они явно торопились и ехали с превышением скорости. Я не думал, что это может взволновать слонов, пока не увидел, как главная слониха стада побежала в сторону второй нашей машины, где сидели другие фотографы, и побежала именно с целью нападения".