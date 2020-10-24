FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5121 пост • 624 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Гигантская слониха чуть не затоптала автомобиль в Кении

Гигантская слониха чуть не затоптала автомобиль в Кении (8 фото)

Автор:
24 октября 2020 13:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: африка   кения   природа   слон   слониха   фото животных   фотографии животных   
496
8
Эти драматические кадры были сделаны на дороге в кенийском национальном парке Амбосели. Проезжающие автомобили напугали слониху, и она бросилась вслед за еще одной машиной. Выглядело это так, будто животное преследует автомобиль и хочет его растоптать. Неподалеку оказался фотограф - надо сказать, момент для съемки был выбран удачно.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: африка   кения   природа   слон   слониха   фото животных   фотографии животных   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Остается только догадываться, что испытали люди, сидевшие в этой машине.

В этих случаях гораздо интереснее узнать, что испытали....
Остается только догадываться, что испытали люди, сидевшие в этой машине. В этих случаях гораздо интереснее узнать, что испытали....
Остается только догадываться, что испытали люди, сидевшие в этой машине. В этих случаях гораздо интереснее узнать, что испытали....
Остается только догадываться, что испытали люди, сидевшие в этой машине. В этих случаях гораздо интереснее узнать, что испытали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Bhaal 8 минут назад
Subaru прямо надо эту историю в рекламных целях использовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Иван 43 минуты назад
Ну конечно не шутки.. с учетом того, что медведь ударом лапы перебивает лосю хребет, а лось ударом копыта срубает молодую березку как топором, несложно представить что копытом сделает слон с этой машиной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax 2 часа назад
Гигантская - это как? Метров дваццать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Саранча накрыла Кению Саранча накрыла Кению Британская домохозяйка уже 10 лет подкармливает барсуков Британская домохозяйка уже 10 лет подкармливает барсуков 18 минималистичных портретов животных 18 минималистичных портретов животных Восхитительная Кения в фотографиях москвички Кристины Макеевой Восхитительная Кения в фотографиях москвички Кристины Макеевой Антилопа обманула смерть Антилопа обманула смерть
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451148



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков
7
172
Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков
Развод на деньги. Очередная фишка
3
88
Развод на деньги. Очередная фишка
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
0
137
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
Чубайс отпросился у Путина на пенсию из Роснано, но при этом наотрез отказался стать "Начальником севера"
0
79
Чубайс отпросился у Путина на пенсию из Роснано, но при этом наотрез отказался стать...
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#кино#люди#картинки#украина#авария#актеры#дизайн
#факты#прикол#россия#полиция#новости#коты#автомир#авто авария#война#дтп
#юмор#животные#интересное#задержание#природа#позитив#gif#автомобили#дети#еда

На что жалуетесь?

Вернуться