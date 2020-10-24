Гигантская слониха чуть не затоптала автомобиль в Кении

Эти драматические кадры были сделаны на дороге в кенийском национальном парке Амбосели. Проезжающие автомобили напугали слониху, и она бросилась вслед за еще одной машиной. Выглядело это так, будто животное преследует автомобиль и хочет его растоптать. Неподалеку оказался фотограф - надо сказать, момент для съемки был выбран удачно.
Автор снимков - 43-летний Мванги Кируби, который находился в машине неподалеку и наблюдал за тем, как разворачивается эта грандиозная сцена.
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"Мы разделились на две группы и были в двух автомобилях, - рассказал он. - Мы мирно сидели, наслаждаясь наблюдением за слонами, а в это время подъехали какие-то две машины и начали требовать, чтобы мы уступили им дорогу. Не знаю, куда они направлялись, но они явно торопились и ехали с превышением скорости. Я не думал, что это может взволновать слонов, пока не увидел, как главная слониха стада побежала в сторону второй нашей машины, где сидели другие фотографы, и побежала именно с целью нападения".
То есть проезжающие машины напугали животное и оно направилось в сторону припаркованного рядом автомобиля.
Это выглядело как настоящее преследование. Огромная слониха, которая дышит вам в спину, - это не шутки!
Но, к счастью, все обошлось. Автомобиль набрал скорость и оторвался от разъяренного животного на безопасное расстояние.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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