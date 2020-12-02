Полицейские Сан-Паулу задержали беременную с необычной начинкой в животе

Большой живот мадам был вскрыт без участия медиков. Операция прошла успешно, плод оказался увесистым.
Пассажиры туристического автобуса, следовавшего в Рио-де-Жанейро, заподозрили неладное, глядя на беременную 38-летнюю женщину и на всякий случай сообщили о ней полиции Сан-Паулу.
При личном досмотре выяснилось, что животом мадам является половина арбуза, нашпигованного запрещенным грузом.
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В выдолбленном арбузе женщина везла два килограмма кокаиновой пасты, расфасованной в четыре "кирпича". Курьерша должна была доставить груз из Парагвая в Рио-де-Жанейро, но до места назначения не доехала.
Полиция Сан-Паулу, где остановили курьершу, по достоинству оценила выдумку находчивой дамы, правда, это никак не скажется на смягчении приговора, который озвучит суд.
Чем лже-беременная смогла привлечь внимание пассажиров, не поясняется. Русскоязычные интернет-пользователи попробовали догадаться, но тоже не преуспели, хотя и решили, что до наших дипломатов этой даме далеко.
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