FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2249 постов • 1013 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Полицейские Сан-Паулу задержали беременную с необычной начинкой в животе

Полицейские Сан-Паулу задержали беременную с необычной начинкой в животе (6 фото)

Автор:
02 декабря 2020 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хитрость   контабанда   полицейские будни   полиция   провоз наркотиков   туристка   
5903
6
Большой живот мадам был вскрыт без участия медиков. Операция прошла успешно, плод оказался увесистым.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Хитрость   контабанда   полицейские будни   полиция   провоз наркотиков   туристка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ну,а с ребенком все нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
DoctorBetruger Час назад
Для безопасной перевозки запрещенных грузов - пользуйтесь услугами МИД РФ (за долю небольшую). При крупных партиях кокаина - возможна доставка дипломатическим самолетом в любую точку мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin DoctorBetruger Час назад
Зачем? У US ARMY базы по всему миру и логистика лучше.
Зачем? У US ARMY базы по всему миру и логистика лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
DoctorBetruger Ilya Volodin 59 минут назад
Базы-базами, но кокс-то возит МИД РФ. При чем здесь US ARMY? Или они не палятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Михаил DoctorBetruger 40 минут назад
Кремлеботы всегда стрелки на америкосов переводят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin DoctorBetruger Полчаса назад
Как это на палятся? Очень даже - просто им пофиг =)
Как это на палятся? Очень даже - просто им пофиг =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Яромиръ Михаил 3 минуты назад
Полицейские Сан-Паулу задержали беременную с необычной начинкой в животе
Полицейские Сан-Паулу задержали беременную с необычной начинкой в животе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр Час назад
Маленькая лошадка и ей живется не сладко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Manul Час назад
Мула взяли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей Конгресс Гватемалы выделил деньги на себя, но урезал соцпрограммы. Теперь он сгорел Конгресс Гватемалы выделил деньги на себя, но урезал соцпрограммы. Теперь он сгорел
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

610572



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
0
167
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
5
27
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тщательная реставрация масштабной модели DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»
0
8
Тщательная реставрация масштабной модели DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»
Чем объясняется преданность именитого тренера одному и тому же аксессуару?
0
9
Чем объясняется преданность именитого тренера одному и тому же аксессуару?
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото)
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1»...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#люди#дтп#авария#абсурд#дети#позитив#готовка
#юмор#факты#прикол#разное#еда#знаменитости#авто авария#забавно#автомобили#звезды
#интересно#россия#подборка#животные#сша#кино#в мире#маразм#актер#москва

На что жалуетесь?

Вернуться