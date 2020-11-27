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Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс

Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 11:28
Сообщество : Жить в России
Метки: авиа   авиадебош   видео   дебошир   омск   полиция   россия   
2816
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Агрессивный мужчина стал высказывать претензии к стюарду, который объяснял правила безопасности, потом сцепился с пассажирами - в результате самолет улетел почти на час позже и без него.

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Метки: авиа   авиадебош   видео   дебошир   омск   полиция   россия   
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29  комментариев
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11k
Вася Александрович Час назад
И снова накрутившая сама себя обезьяна, это уже традиция в РФ.
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281
Оксид Бетона 17 минут назад
нэ бландын!
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527
Кукулькан 23 минуты назад
Лично я, дебошира не увидел. Человек которого снимают на видео, со всеми разговаривает на "Вы". В отличие от оппонирующей стороны. Допускаю что стюард был не профессионален в общении с пассажиром, хотя бы потому что он не осадил остальных, добавляющих масла в едва тлеющий огонь.
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29k
Alex 44 минуты назад
Из какой жопы вылезла эта обезьяна?
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2k
Leo 45 минут назад
1. Самая хреновая авиакомпания
2. Много раз замечал, что борт проводники к людям относятся как к мусору, надменно, пренебрежительно.
Кавказоид вроде ничего такого не сделал, был трезвым, бортпроституту надо было просто извиниться и не давать ходу дискуссии (если у него в башке хоть что-то есть а не только "вам рыбу или мясо"). Повторюсь, но S7 говняная компания.
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4k
Roman Leo Полчаса назад
Однажды мне в салоне сказали, что я должен свой рюкзак в ноги убрать и не имею права пользоваться полкой для багажа. Типа, у меня жёлтая бирка и мне должны были на регистрации объяснить. Бирка тут же улетела в мусор, а рюкзак лёг на полку, благо мы втроём летели.

Оказалось, что я заплатил за багаж для того, чтобы сложив ноги на собственный ноутбук, поберечь место на полке для гандонов, приносящих по два чемодана в качестве ручной клади.
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2k
Leo Roman Полчаса назад
Если я сейчас начну рассказывать по какой причине мы не улетели всей семьёй с ребёнком этой компанией в Сочи этим летом- целый пост получится(( ган.доны
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527
Кукулькан Leo 15 минут назад
Это беда не только S7 но и вообще всех авиакомпаний из России. Уровень общения в обществе очень низкий.
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2k
Leo Кукулькан 12 минут назад
Ну, не знаю, но Аэрофлот не может себе позволить такого хамского обращения (если ты конечно не пьяный, сраный, не лезешь в драку). Да и большинство новостей исходит об разногласиях на S7.
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4k
Echo 50 минут назад
какой ранимый б...ть. маску на еб..ник и вперся болтами в спинку кресла
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13k
Юрий 50 минут назад

Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс
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13k
Alex 56 минут назад
Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейсПосмотреть
Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс
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6k
Вася 59 минут назад
иа тахакойжье гаражданын расиськай фьедерасыи куак и тъы
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30k
Опаньки Час назад
на взлете нельзя закрывать иллюминатор, автор ты что то попутал когда пытался изобрести сказку по обрезанному видео
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10k
[email protected] Опаньки 51 минуту назад
Ошибся автор, как раз наоборот, надо открыть для обзора при возможной аварии....
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911
Цунами Час назад
Откуда появилось , что он - ОМИЧ?...
Из того, что рейс - из Омска?...
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8k
KOSTELLO Час назад
Выдайте уже шокеры бортпроводникам.
И проблем поменьше будет
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3k
Едондер пуп KOSTELLO 37 минут назад
И парабеллумы (на всякий случай))
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527
Кукулькан Едондер пуп 21 минуту назад
на борту стрелять нельзя, лучше шелковые удавки и счастливого вам полета
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3k
Едондер пуп Кукулькан 15 минут назад
Тогда Маузеры с прикладами - и стрелять необязательно))
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66
AMATORI Час назад
Опять кавказойд
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10k
[email protected] AMATORI 46 минут назад
кавказороссиянин, бля....
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13k
Мария Коненкова Час назад
Опять обрезанное видео. Первая часть - пассажир относительно спокоен, совершенно добровольно сел и замолчал. Вторая часть, после склейки - он опять вскочил, матерится и т.д. Вопрос: что опять сказали ему бортпроводники, что он так завелся? Почему нельзя было отойти от него сразу, как он уселся и замолчал, дать успокоиться? Пассажира не оправдываю, но на мой взгляд, бортпроводники проявили непрофессионализм.
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12k
Роберт Шекли Мария Коненкова Час назад
Скорее всего не бортпроводники ему что-то сказали (им нельзя отвечать грубостью на грубость), а пассажиры что-то вроде "Завали варежку и сиди тихо, заипал всех уже"
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13k
Мария Коненкова Роберт Шекли Полчаса назад
Я не думаю, что они грубостью ответили, это маловероятно. Но просто взвинченного гражданина можно было оставить на пару минут, а потом опять подойти и напомнить пристегнуть ремень, а не стоять над душой, да ещё на пару, и повторять - видно же, что он нормально не воспринимает. У них ещё уйма времени была, самолет большой, пока все салоны обойдешь, всех поправишь, проверишь... как-то так.
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527
Кукулькан Роберт Шекли 18 минут назад
а в прессе напишут:"на вежливые замечания", "дебошир" ответил матом и агрессией". И нацики завизжат что надо вводить отдельные рейсы для истинных...россиян
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20k
Vazari Час назад
Гиббон ипаный
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53k
Racer777 Час назад
Обезьяна. С отклонениями.
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