Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс

На видео, записанном в разгар конфликта, пассажир предъявляет претензии стюарду:

- Кто дал вам право на меня орать? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. Кто разрешил вам орать? - обращается он к бортпроводнику.

Тот спокойно отвечает, что не повышал голоса, а просто попросил сесть, пристегнуть ремни и закрыть иллюминатор.