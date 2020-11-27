Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс

Агрессивный мужчина стал высказывать претензии к стюарду, который объяснял правила безопасности, потом сцепился с пассажирами - в результате самолет улетел почти на час позже и без него.
Борт авиакомпани "Сибирь", пытавшийся улететь из Омска в Москву, был задержан по причине авиадебошира. Мужчине не понравился тон бортпроводников и он не сдержал эмоций.
На видео, записанном в разгар конфликта, пассажир предъявляет претензии стюарду:
- Кто дал вам право на меня орать? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. Кто разрешил вам орать? - обращается он к бортпроводнику.
Тот спокойно отвечает, что не повышал голоса, а просто попросил сесть, пристегнуть ремни и закрыть иллюминатор.
- Кто дал вам право на меня орать? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. Кто разрешил вам орать? - обращается он к бортпроводнику.
Тот спокойно отвечает, что не повышал голоса, а просто попросил сесть, пристегнуть ремни и закрыть иллюминатор.
Другие пассажиры, недовольные задержкой вылета, пытаются образумить недовольного мужчину, но тот уже вошел в раж и не успокаивается. Кто-то пытался рассказать, что из-за опоздания не попадет на другой рейс, однако кого волнуют чужие страдания? В результате экипаж борта был вынужден вызвать полицию и буйного гражданина увели, а рейс С72564 в Москву (Домодедово) , как сообщают местные источники, вылетел в 18:40 вместо 17:35 часов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейские Кузбасса исполнили мечту тяжелобольного мальчика
- Жена сибирского полицейского рисует себе восьмиконечные звёзды и поёт про воровскую романтику
- Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери
- Полицейские подшутили над коллегами, заставив вырезать снежинки к Новому году
- Омские дороги превратили в ледяной каток перед приездом президента
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
2. Много раз замечал, что борт проводники к людям относятся как к мусору, надменно, пренебрежительно.
Кавказоид вроде ничего такого не сделал, был трезвым, бортпроституту надо было просто извиниться и не давать ходу дискуссии (если у него в башке хоть что-то есть а не только "вам рыбу или мясо"). Повторюсь, но S7 говняная компания.
Оказалось, что я заплатил за багаж для того, чтобы сложив ноги на собственный ноутбук, поберечь место на полке для гандонов, приносящих по два чемодана в качестве ручной клади.
Из того, что рейс - из Омска?...
И проблем поменьше будет