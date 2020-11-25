Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей

Шоумен Сергей Глушко обратился в полицию с жалобой на мошенников, которые обещали слить в сеть компромат на него. Злоумышленники требовали два миллиона рублей за молчание, на Тарзан не собирался им платить. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию и нашли горе-шантажистов.
Первые сообщения от вымогателей Тарзан получил 16 октября. Злоумышленники грозились опубликовать в интернете информацию, которая опорочит его имя. За своё молчание вымогатели требовали два миллиона рублей несуществующего долга. За помощью шоумен обратился в полицию, где его заявление приняли и уже нашли преступников.
Чтобы установить личности вымогателей, полицейские согласились на сделку с ними. Встретившись со злоумышленниками, полицейские передали им два миллиона рублей. Вымогателями оказались 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, вторая также безработная, рассказал источник Лайфа.
После передачи денег обе были задержаны. Как выяснилось, никакого компромата у них нет. Женщинам просто захотелось лёгких денег.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере.
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Какой на него может быть компромат???