Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей

Чтобы установить личности вымогателей, полицейские согласились на сделку с ними. Встретившись со злоумышленниками, полицейские передали им два миллиона рублей. Вымогателями оказались 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, вторая также безработная, рассказал источник Лайфа.

После передачи денег обе были задержаны. Как выяснилось, никакого компромата у них нет. Женщинам просто захотелось лёгких денег.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере.

