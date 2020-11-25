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Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей

Безработная и бомж пытались шантажировать Тарзана, вымогая два миллиона рублей (2 фото)

Автор:
25 ноября 2020 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: боиж   интересное   полиция   тарзан   фото   шоу бизнес   юмор   
971
2

Шоумен Сергей Глушко обратился в полицию с жалобой на мошенников, которые обещали слить в сеть компромат на него. Злоумышленники требовали два миллиона рублей за молчание, на Тарзан не собирался им платить. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию и нашли горе-шантажистов.

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Метки: боиж   интересное   полиция   тарзан   фото   шоу бизнес   юмор   
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12  комментариев
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−3
Мурчелло 38 минут назад
Его имя можно еще чем то опорочить?
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Андрей Иванов Минуту назад
Чем можно опорочить имя Тарзана?
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3k
solovei7 Минуту назад
Опозорить писькотряса, смешно
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526
Кактус 6 минут назад
Ну, вот и жильём обзаведутся!))) А не это ли было целью?
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701
евгений 8 минут назад
Безработная и бомж...как романтично звучит
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0
Князь Курбский 16 минут назад
,חидор и ьляди
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3k
ржавый гвоздодер 24 минуты назад
это тот мужик который раздевается за деньги?))..епт,видимо это реклама,скоро запоет))
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6k
Андрей А Полчаса назад
Шоумен Сергей Глушко

Какой на него может быть компромат???
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☣️Месть печенегов☣️ Андрей А Полчаса назад
Дзюбил. И, возможно, не себе.
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NiThR0 ☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
Возможно, не только дзюбил, не себе.
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Андрей А ☣️Месть печенегов☣️ 7 минут назад
А бомжи засняли и решили шантажнуть
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