Пенсионер с сыном в Златоусте устроили дрифт у Вечного огня

Время для "покатушек" было выбрано позднее - около 2-х часов ночи, специально, чтобы на площади никого не было. Обнаружив на утро у Мемориала Славы транспортные следы, сотрудники краеведческого музея Златоуста написали заявление в полицию, и спустя несколько дней "гонщиков" удалось найти. Кстати, у одного из них даже не было водительских прав.



Водителя квадроцикла привлекли к ответственности за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). На обоихз лихачей был составлен протокол за езду по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).