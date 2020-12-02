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Пенсионер с сыном в Златоусте устроили дрифт у Вечного огня

Пенсионер с сыном в Златоусте устроили дрифт у Вечного огня (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   дрифт   златоуст   нарушение   покатушки   
3146
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Камеры наблюдения у мемориала зафиксировали, как два взрослых человека развлекли себя "покатушками". Кстати, старшему участнику дрифта - 70 лет.

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Метки: авто   видео   дрифт   златоуст   нарушение   покатушки   
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32  комментария
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2k
Ivan 3 часа назад
А если бы они это сделали в 3 км от мечети, им бы вообще голову отрезали...
На самом деле я не понимаю этой истерики рядом с символами войны. Ну ладно, если реально демонстративно на это положить, типа шашлыков, то да, наказать надо. Но просто проехаться мимо на квадрике? И че? Еще чуть чуть, и не дай бог улыбнулся рядом с очередной стеллой-камнями всю семью закидают. Дикарями становиться-то не обязательно, чтоб "почтить память предков"
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2k
Max Lu 24 минуты назад
на другом портале писали в описании что дед и сын гонки устроили,а по факту на кваде заехал и сделал кружок... другие писали что и на велике там проезжают или бегают там мимо

меня больше нервирует не этот факт,а что есть люди готовые чуть ли не убить за это
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
А когда прибуханые свадьбы приезжают сфотографироваться, то это норма?
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−20
kazakh Час назад
Не пойму, а в чем их преступление? Не на могиле же катаются
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26k
Aleksandr Час назад
Мудак с возрастом не становится мудрецом. Он становится старым мудаком...
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87
Миша 2 часа назад
Старая сволочь и сынулю так воспитал, может и по кладбищу так дрифтить. Как минимум найти и штрафануть морального урода.
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Всегда удивляла эта наша идиома, старый человек = хороший, порядочный человек. Кретины и скоты с возрастом не умнеют и лучше не становятся.
У нас вчера бабка 80 лет вылетев со второстепенной на своем ведре, воткнулась в проезжавшую машину и убила молодого парня. И ведь нихрена же не будет ей толком. Максимум лишат прав и дадут условку.. ((
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8k
Мегапихель 2 часа назад
В целом нехорошо поступили, но не до такой степени чтобы прям камнями закидывать и сжигать их!
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610k
Result Автор поста Мегапихель 2 часа назад
А их кто-то забрасывает камнями и сжигает?
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8k
Мегапихель Result 45 минут назад
Желающих в комментариях явно не мало.
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7k
Клёст 2 часа назад
Если у мемориала проезжая часть, то карать не за что.
А если это пешеходная зона, пусть даже и пригодная для проезда ,,мотоколясок,, то безусловно замочить гадов, как глухих свиней))
А ролики, скейты, велики, это всё же, думаю, там нестрашно)
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64k
Вит Вит Клёст 2 часа назад
Посмотри концовку видео,там придур на квадрике спускается вот с этой лестницы,а там далеко не проезжая часть и папаша его пытался потом туда заехать...Просто на другом канале чуть более развернутое видео
Посмотри концовку видео,там придур на квадрике спускается вот с этой лестницы,а там далеко не проезжая часть и папаша его пытался потом туда заехать...Просто на другом канале чуть более развернутое видео
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29k
Alex 2 часа назад
Пид*сы
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2
Denis Zheglov 3 часа назад
ага, дурни конечно, место выбрали странноватое, но не думаю, что намеренно с целью оскорбить очередное чего-то там. мне вот интересно, есть памятник, мемориал. есть вокруг него площадь. как устанавливается "мемориалоохранная" зона вокруг? вот тут мемориал, а вот тут уже нет.
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2k
Том Сойер 3 часа назад
Руки-ноги дебилам сломать, посадить в машину и на квдрик - и сжечь к х.уям отморозков этих, это не люди - это шлак человеческий, отходы, годные только для уничтожения.

И для других таких же ублюдков будет наглядный пример. Тех, что коменты типа "А чо такого?" строчат.
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324
Николай 3 часа назад
Вроде как и не правы с одной стороны и площади перед мемориалами не то место где надо пируэты на технике изображать, с другой стороны от них действительно никто не пострадал и они ничего не сломали, так что и порицать особо не за что...
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2k
portroy Ivan Час назад
Так тут пешеходная зона - тротуар. На велике и скейте можно, на квадрике и джипе - нет. Вроде такая разница, нет?
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2k
Hallo FreeSpace Николай Час назад
Ну как бы есть правила дорожного движения , как минимум
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2k
Hallo FreeSpace Ivan Час назад
конечно меняется , почитай ПДД
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2k
Ivan Hallo FreeSpace Час назад
Ну так за это их и штрафанули. Мне вчера тоже штраф за камеру прилетел. Ехал по волоколе 72 при 50 разрешенных, суки! Бывает. А при чем тут памятник и нравственность?
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2k
Hallo FreeSpace Ivan 59 минут назад
а , ну тут да , в остальном ничего супер страшного ...
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1k
Radugananebe 3 часа назад
Дебилы.
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