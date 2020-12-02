Пенсионер с сыном в Златоусте устроили дрифт у Вечного огня

Камеры наблюдения у мемориала зафиксировали, как два взрослых человека развлекли себя "покатушками". Кстати, старшему участнику дрифта - 70 лет.
В городе Златоуст Челябинской области 70-летний пенсионер с 40-летним сыном решили похулиганить, правда место для этого выбрали неподходящее.
Дрифт у городского Мемориала Славы зафиксировали наружные камеры наблюдения. Один мужчина проехал прямо по площадке близ Вечного огня на квадроцикле, второй пытался повторить то же самое за рулем внедорожника Hyundai, но не смог забраться вверх из-за ступенек.
Время для "покатушек" было выбрано позднее - около 2-х часов ночи, специально, чтобы на площади никого не было. Обнаружив на утро у Мемориала Славы транспортные следы, сотрудники краеведческого музея Златоуста написали заявление в полицию, и спустя несколько дней "гонщиков" удалось найти. Кстати, у одного из них даже не было водительских прав.
Водителя квадроцикла привлекли к ответственности за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). На обоихз лихачей был составлен протокол за езду по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).
Водителя квадроцикла привлекли к ответственности за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). На обоихз лихачей был составлен протокол за езду по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).
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На самом деле я не понимаю этой истерики рядом с символами войны. Ну ладно, если реально демонстративно на это положить, типа шашлыков, то да, наказать надо. Но просто проехаться мимо на квадрике? И че? Еще чуть чуть, и не дай бог улыбнулся рядом с очередной стеллой-камнями всю семью закидают. Дикарями становиться-то не обязательно, чтоб "почтить память предков"
меня больше нервирует не этот факт,а что есть люди готовые чуть ли не убить за это
У нас вчера бабка 80 лет вылетев со второстепенной на своем ведре, воткнулась в проезжавшую машину и убила молодого парня. И ведь нихрена же не будет ей толком. Максимум лишат прав и дадут условку.. ((
А если это пешеходная зона, пусть даже и пригодная для проезда ,,мотоколясок,, то безусловно замочить гадов, как глухих свиней))
А ролики, скейты, велики, это всё же, думаю, там нестрашно)
И для других таких же ублюдков будет наглядный пример. Тех, что коменты типа "А чо такого?" строчат.