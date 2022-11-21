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"Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду

"Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду

Автор:
21 ноября 2022 08:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   лед   машина   покатушки   провалился под лед   слабоумие и отвага   
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В соцсетях завирусилось видео, на котором всё понятно без слов. Река, понты и когда-то целая машина...

С наступлением холодов рыбаки с ожиданием смотрят на речную гладь. Чуть только станет лёд - гурьбой торопятся на реку. К сожалению, ровная замерзшая река манит и автомобилистов, которые любят прокатиться по скользкой поверхности с ветерком.


В соцсетях активно постят пару роликов финала таких покатушек. Где и когда они происходили, неизвестно. По рассказам очевидцев, обошлось без жертв.


А вот еще одному "герою" в начале мая нынешнего года не повезло. Водитель авто "Мицубиси Делика" вырулил на лёд Ангары вблизи села Русский Мельхитуй Нукутского района. Машина довольно быстро провалилась в реку всего в 20 метрах от берега. Уже позже выяснилось, что глубина провала авто была всего 2 метра, но автомобилисту спастись не удалось.



Рыбаки, которые находились неподалёку от места трагедии, пытались было помочь несчастному выбраться из машины, но тщетно.


Северные реки начинают замерзать, но лёд еще не очень прочный, поэтому движение по нему на авто опасно. Берегите себя, будьте осторожны!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   видео   лед   машина   покатушки   провалился под лед   слабоумие и отвага   
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15  комментариев
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3k
vfrcbvec 51 минуту назад
Скорость оказания помощи олбоебу зашкаливает, хотя нах он нужен такой?
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8k
Tamdima Полчаса назад
Последнее видео, баян, но уж очень поучительное! Его надо чаще показывать любителям таких покатушек!
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2k
AndreyOnovamnado 36 минут назад
Главное чтоб пока авто тонет - движок не заглох, чтоб гарантированно гидроудар выхватил! Мало того, что авто доставать придётся, не бесплатно, так надо чтоб долбоящер на хороший ремонт попал. Глядишь мозгов прибавится, когда бюджет не хило опустеет. А сейчас ремонтировать авто, особенно буржуйские, нифига не бюджетно.
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1k
Довер Иванович 39 минут назад
Жалко что реки засоряют.
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2k
Вадим 43 минуты назад
Это протест!
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41k
Aleksandr 44 минуты назад
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152
Иван Смирнов 52 минуты назад
Если нет мозгов, то свои не вставишь. Жаль людей, но это естественный отбор, аль режим "супермена" после бухлишка....
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20k
ЦСКА 54 минуты назад
Зима пришла, Пошло дело....Классика жанра! Этих дебилов можно в красную книгу заносить, как отдельный отряд!
Ссылка www.youtube.com
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202
Кузнецов Алексей Час назад
ту наверное даже выражение СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА будет не уместно .
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7k
Комменты Галлея. Час назад
Дарвин в шоке!!!
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20k
babuby Час назад
Видосы не работают. Не грузятся.
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6k
Roman Час назад
"пытались было помочь"

Или замёрзли сильно или он им очень насолил, мне кажется.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Я вообще удивлена, что из уходящего под лед авто можно выбраться.
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