"Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду

В соцсетях завирусилось видео, на котором всё понятно без слов. Река, понты и когда-то целая машина...
С наступлением холодов рыбаки с ожиданием смотрят на речную гладь. Чуть только станет лёд - гурьбой торопятся на реку. К сожалению, ровная замерзшая река манит и автомобилистов, которые любят прокатиться по скользкой поверхности с ветерком.
В соцсетях активно постят пару роликов финала таких покатушек. Где и когда они происходили, неизвестно. По рассказам очевидцев, обошлось без жертв.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
А вот еще одному "герою" в начале мая нынешнего года не повезло. Водитель авто "Мицубиси Делика" вырулил на лёд Ангары вблизи села Русский Мельхитуй Нукутского района. Машина довольно быстро провалилась в реку всего в 20 метрах от берега. Уже позже выяснилось, что глубина провала авто была всего 2 метра, но автомобилисту спастись не удалось.
Рыбаки, которые находились неподалёку от места трагедии, пытались было помочь несчастному выбраться из машины, но тщетно.
Северные реки начинают замерзать, но лёд еще не очень прочный, поэтому движение по нему на авто опасно. Берегите себя, будьте осторожны!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или замёрзли сильно или он им очень насолил, мне кажется.