"Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду

С наступлением холодов рыбаки с ожиданием смотрят на речную гладь. Чуть только станет лёд - гурьбой торопятся на реку. К сожалению, ровная замерзшая река манит и автомобилистов, которые любят прокатиться по скользкой поверхности с ветерком.

В соцсетях активно постят пару роликов финала таких покатушек. Где и когда они происходили, неизвестно. По рассказам очевидцев, обошлось без жертв.